Западные авиакомпании отказались от полётов через Россию. Теперь это ещё раз аукнулось

Из-за конфликта на Ближнем Востоке авиасообщение между Азией, Австралией и Европой испытывает большие проблемы.

Фото: Flickr by Blue Stahli Luân, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Закат и самолеты

Европейцы не могут вернуться домой. Некоторые летят в обход, через США, фактически через весь земной шар. С начала обострения конфликта отменили больше 23 тысяч рейсов.

Небо между Азией и Европой переполнено, билеты дорожают с каждым днём. Китайских рейсов мало, стыковки через Ближний Восток отменили, а вывозные рейсы европейские компании организовать не могут.

Раньше через аэропорты региона проходило больше тысячи рейсов в сутки — они были главным мостом между континентами. Теперь этот мост рухнул.

Миллионы пассажиров пытаются найти альтернативу. В австралийской компании Flight Central Travel рассказали, что число звонков выросло на 75 процентов, люди звонят в офисы и на горячие линии без остановки.

Некоторые летят северным маршрутом — через Кавказ и Афганистан, другие — через Египет. Но это тысячи лишних километров. Самолёты тратят больше топлива, экипажи работают дольше, техника изнашивается быстрее. Авиакомпании закладывают эти расходы в цену билетов.

Глава Азиатско-Тихоокеанской авиационной ассоциации Субхас Менон отметил, что почти весь Ближний Восток закрыт для полётов, авиакомпании терпят убытки. Летать в ту же Европу можно только с огромными затратами, прибыли падают, а сообщение между регионами разрывается.

Ситуацию хорошо видно по табло бронирований. По данным Reuters на 3 марта, билетов из азиатских стран в Лондон почти нет, а те, что есть, стоят бешеных денег.

Авиакомпания Cathay Pacific продала все места в "экономе" из Гонконга в Лондон до 11 марта. Минимальная цена в один конец составляет около 2700 долларов. То есть цена выросла примерно в четыре раза.

Австралийская авиакомпания Qantas сообщила, что на рейсы из Сиднея в Лондон через Перт или Сингапур до 17 марта ничего не купить. Остались только дорогие билеты, стоимостью до 2200 долларов. Компания пытается запускать рейсы через Лос-Анджелес или Йоханнесбург, но это сложно и дорого.

В Таиланде та же история. У авиакомпании Thai Airways билетов в Европу просто нет. Из Бангкока в Лондон всё занято до конца следующей недели. На 15 марта билет стоил больше 2265 долларов.

Тайваньская EVA Airways тоже подтвердила, что спрос на Европу взлетел.

На китайском авиарынке экономкласса в Европу практически не осталось. Обычно билет Пекин — Лондон туда-обратно стоил меньше 1500 долларов, а 4 марта Air China предлагала только бизнес-класс, по 7300 долларов в одну сторону.

Ситуацию могла бы разгрузить Россия, но из-за санкций её воздушное пространство для европейцев закрыто.

Напомним, что произошло это по инициативе Европы и США, которые закрыли свои аэропорты для российских авиакомпаний в 2022 году.

В ответ Россия закрыла своё воздушное пространство для самолётов западных перевозчиков. Которые вынуждены были перестраивать свои маршруты. А теперь, получается, приходится это делать ещё раз.

Авиакомпании меняют маршруты, время в пути выросло на 30-90 минут. Цены на топливо подскочили на 13 процентов, а это до 40 процентов всех расходов перевозчиков.

Убытки отрасли могут превысить десять миллиардов долларов. И могут многократно возрасти, если аэропорты стран Ближнего Востока не возобновят работу в ближайшее время. Акции Lufthansa, Air France, American Airlines и других авиакомпаний упали.

Стоит заметить, что речь не только о пассажирских, но грузовых перевозках. Выпали примерно 18 процентов авиаперевозок грузов. И это, разумеется, тоже сказывается и на логистике, и на ценах.