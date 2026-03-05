Небо становится золотым: стоимость заправки самолётов побила рекорды четырёхлетней давности

Мировой рынок авиаперевозок столкнулся с беспрецедентным вызовом: стоимость авиационного топлива взлетела до максимумов четырехлетней давности. Триггером послужила эскалация конфликта с Ираном, которая фактически парализовала привычную логистику в Персидском заливе. Для мировой экономики это означает не просто подорожание билетов, а новый виток глобальной инфляции, так как логистические издержки заложены в стоимость практически любого товара.

Ситуация осложняется тем, что Ближний Восток является критическим узлом для снабжения Европы и Азии. Нарушение стабильности в Ормузском проливе поставило под удар энергетическую безопасность крупнейших хабов. Масла в огонь подливает и сокращение объемов нефтепереработки: заводы в Индии и других азиатских странах вынуждены корректировать планы из-за перебоев с поставками сырья, что создает физический дефицит керосина на биржах.

Экономический хаос на биржах Европы

Ценовое агентство Argus зафиксировало шоковую динамику: стоимость авиакеросина в северо-западной части Европы подскочила на 12% всего за один торговый день, достигнув 1416 долларов за тонну. Это значение превзошло пики лета 2022 года. Аналитики отмечают, что за неделю ралли составило невероятные 71%, что полностью дезориентирует авиаперевозчиков при планировании операционных расходов.

"Текущая ситуация на рынке — это полный хаос. Старые модели прогнозирования больше не работают, мы вошли в зону совершенно новых экономических условий, где премия за риск превалирует над фундаментальными показателями спроса", — объяснила в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Особое внимание трейдеров приковано к так называемому "крэк-спреду" — разнице в цене между сырой нефтью и готовым топливом. Разрыв между европейским авиакеросином и маркой Brent увеличился до 97 долларов за баррель. В Азии ситуация еще более острая: премия за эталонное топливо в моменте взлетала до 200 долларов, хотя в мирное время этот показатель редко превышал 25 долларов. Это свидетельствует о том, что цена страха в каждом барреле становится определяющим фактором ценообразования.

Глобальная паника и инфляционные ожидания

Согласно данным General Index, цены в США и Азии уже перешагнули уровни двухлетней давности. Инвесторы всерьез опасаются, что резкое удорожание перевозок спровоцирует вторую волну глобальной инфляции. Поскольку авиационное топливо дорожает быстрее, чем сама нефть, авиакомпании вынуждены вводить топливные сборы, что моментально отражается на конечной стоимости билетов и трансграничной электронной коммерции.

Джеймс Ноэль-Бесвик из компании Sparta подчеркивает, что авиаперевозчики столкнулись с двойным ударом: ростом цен и необходимостью облетать опасные зоны. Удлинение маршрутов требует большего объема горючего, которое само по себе стоит рекордных денег. В таких условиях в Европе всё больше мрачных прогнозов относительно устойчивости транспортного сектора.

Регион Рост цен на топливо (неделя) Европа (СЗЕ) +71% Азия (эталон) +150% (пик премии) США (General Index) Максимум за 2 года

Уязвимость Европы и "бутылочное горлышко" логистики

Рынок Евросоюза оказался в критической зависимости от поставок через Ормузский пролив. Статистика неумолима: около 50% всего импорта авиационного топлива в страны ЕС проходит через этот узкий морской коридор. Для сравнения, по дизельному топливу эта зависимость составляет всего 12%. Любая задержка танкеров в регионе моментально вызывает дефицит на европейских терминалах.

"Нарушение логистики в Персидском заливе — это прямой удар по операционной прибыли авиакомпаний. Мы видим, как риск-менеджеры пытаются хеджировать позиции, но при такой волатильности классические инструменты защиты капитала не всегда эффективны", — отметил в беседе с Pravda. Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Военные действия уже привели к тому, что транспортные расходы на фрахт судов резко возросли. Это создает кумулятивный эффект: растет цена сырья, растет стоимость переработки и растет стоимость доставки. В условиях, когда Москва готова объявить эмбарго на другие виды энергоносителей в ответ на санкции, энергетический баланс Европы становится крайне хрупким.

Азиатский рынок: остановка заводов и дефицит

Проблемы не ограничиваются логистикой — страдает и производственный сектор. Индийский гигант Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. уже объявил о приостановке экспорта нефтепродуктов. Причина — сбои в поставках тяжелой нефти из залива, необходимой для технологического цикла. Сокращение переработки в Азии неизбежно приведет к сокращению мирового предложения керосина.

В Азии разница в цене между авиационным и дизельным топливом достигла максимума с 2023 года. Трейдеры перебрасывают объемы сырья на производство тех продуктов, которые приносят наибольшую маржу в текущих условиях, что еще сильнее искажает рынок. Нефтяной капкан захлопнулся для многих импортеров, которые не имеют альтернативных источников снабжения.

Политический фактор и позиция США

Белый дом пытается успокоить рынки, обещая военное сопровождение танкеров и страховые гарантии. Однако эксперты настроены скептически: военный конвой не решает проблему дефицита физических объемов на НПЗ. Кроме того, рост цен на топливо идет вразрез с обещаниями Дональда Трампа стабилизировать экономику и сдержать внутреннюю инфляцию.

"Геополитическая напряженность перевешивает любые вербальные интервенции политиков. Даже если конвои обеспечат безопасность прохода через пролив, сам факт ведения боевых действий в регионе заставляет страховые компании поднимать ставки до небес", — пояснил в беседе с Pravda. Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Параллельно с этим на мировом рынке происходят интересные трансформации. Пока Запад пытается справиться с дефицитом, российские танкеры массово меняют порты назначения, адаптируясь к новым условиям. Также стоит учитывать, что Китай оказался в уязвимом положении из-за своей зависимости от поставок из Персидского залива, что может заставить Пекин пересмотреть свои внешнеэкономические приоритеты.

Ответы на популярные вопросы о ценах на авиатопливо

Почему керосин дорожает быстрее нефти?

Это связано с технологическими особенностями переработки и спецификой логистики. Авиационное топливо требует особого контроля качества, а его запасы в крупнейших хабах исторически ниже, чем запасы мазута или дизеля. Любой сбой в поставках конкретных сортов нефти из Залива первым делом бьет по производству керосина.

Как рост цен на топливо повлияет на стоимость авиабилетов?

В среднем стоимость горючего занимает от 25% до 40% в операционных расходах авиакомпании. При росте цены топлива на 70%, стоимость билетов может вырасти на 15-25% в течение ближайших месяцев, так как перевозчики будут закладывать риски в тарифы.

Может ли американский СПГ или нефть заменить поставки с Ближнего Востока?

Несмотря на рост добычи в США, логистические возможности по доставке и специфические характеристики нефти не позволяют мгновенно заместить катарские или иранские объемы. Как отмечают эксперты, американский СПГ не сможет заменить ближневосточные поставки в полной мере.

