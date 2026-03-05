Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Американский СПГ не сможет заменить поставки из Катара

Катарская государственная компания Qatar Energy в понедельник объявила о приостановке производства сжиженного природного газа и сопутствующих продуктов в связи с атакой на её промышленные объекты в городах Рас-Лаффан и Месаид.

Доха, Катар
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
После этого клиентам компании было направлено уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора) из-за остановки производства СПГ. Как уже отмечалось ранее, большая часть сжиженного природного газа из Катара уходит на экспорт в азиатские страны. Которым теперь надо думать о том, чем компенсировать эти поставки.

Традиционно азиатские страны покупают сжиженный природный газ в том числе и в США. Казалось бы, американские компании в нынешней ситуации получат хорошие прибыли. Речь не только о поставщиках газа, но и нефти.

По данным компании London Stock Exchange Group (LSEG, владелец Лондонской фондовой биржи), США каждый день продают за границу почти 540 миллионов кубометров газа.

Это гораздо больше, чем те 283 миллиона кубометров, которые Катар убрал с рынка.

Однако американские заводы по сжижению газа уже загружены практически полностью. И газ, который на них производится, уже распродан по долгосрочным контрактам. То есть из ниоткуда дополнительные объёмы просто не появятся.

Что касается нефти, то и здесь американские компании могут резко нарастить добычу, дабы восполнить дефицит на рынке.

Чтобы они начали наращивать добычу, цена на нефть должна продержаться выше 80 долларов за баррель хотя бы полтора года. Только в таком случае в отрасль пойдут деньги на развитие. И это, опять-таки, время.

Издание "Нефть и капитал" напоминает, что добыча энергоресурсов в США сейчас стоит на месте. Сланец — это и нефть, и газ (причём в Соединённых Штатах он в основном попутный).

Виной тому не только дешёвое сырье, но и естественная история — запасы в таких коллекторах просто истощаются. Так что теперь главная задача американских сланцевых компаний заключается в подстраховке сами США, чтобы те не остались без нефти, если на Ближнем Востоке снова грянет кризис.

И не стоит забывать, что для американской администрации крайне нежелателен рост цен на энергоресурсы в стране. Напомним, осенью в США пройдут выборы. И ценники на АЗС традиционно оказывают на исход голосования существенное влияние. Республиканцам и так предсказывают проблемы, а тут ещё и это. Не до заботы о европейских партнёрах.

К слову, о партнёрах. В Евросоюзе насчёт энергоресурсов не беспокоятся. На официальном уровне, во всяком случае.

Накануне гендиректорат Еврокомиссии по энергетике распространил сообщение, в котором подчёркивалось, что запасы нефти в странах сообществе по-прежнему большие, их никто не трогал.

Запасы газа в подземных хранилищах тоже на стабильном уровне. Хотя стоит заметить, что ПХГ заполнены только на треть и запасы придётся восполнять.

Разумеется, в Еврокомиссии это прекрасно осознают. Судя по всему, сейчас весь расчёт на то, что проблемы в Ормузском проливе не будут долгими и поставки энергоресурсов возобновятся.

Собственно, в сообщении так и говорится. И если перерыв в поставках затянется, то тогда и будут думать, что как быть.

Стратегия не то чтобы впечатляющая, но другой всё равно нет. Хотя наверняка в Европе думают о поставках из России. Пусть в Брюсселе в этом сейчас публично признаваться и не хотят.

Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
