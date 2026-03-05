Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Деньги текут рекой в карманы избранных: зарплаты в двух отраслях России перешагнули 400 тысяч

Экономика

В декабре средняя зарплата в финансовом секторе и нефтегазовой отрасли России перешагнула отметку в 400 тысяч рублей. Это следует из свежей статистики, которую приводит РИА Новости. Такие цифры выделяются на фоне общей картины рынка труда, где премии и бонусы играют ключевую роль в итоговом доходе.

Рост зарплат в Москве
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Специалисты по добыче нефти и газа получили в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики — аж 458 тысяч. Чуть ниже, но все равно впечатляюще, зарабатывают работники воздушного транспорта — 348 тысяч — и сотрудники международных организаций — 334 тысячи. Эти отрасли давно считаются элитой по уровню оплаты.

Важно понимать: средняя зарплата — это общая сумма выплат на всех сотрудников, включая премии, деленная на количество работников. До налогов. Экстремальные доходы топ-менеджеров или, напротив, минималки новичков могут сильно искажать картину.

Финансы: почти полмиллиона в кармане

Финансовый сектор лидирует с 458 тысячами рублей в декабре. Здесь задействованы банки, страховые компании и инвестиционные фирмы. Высокие доходы объясняются сложностью работы: анализ рисков, управление активами, комплаенс. Банки внедряют новые правила по борьбе с мошенниками, что повышает спрос на специалистов.

Премии за квартальные результаты часто удваивают оклад. В топе — трейдеры и риск-менеджеры. По данным Минфина, дисциплина на рынке помогает сохранять стабильность доходов.

"В финансах зарплаты растут из-за дефицита квалифицированных кадров, особенно в комплаенсе и аналитике", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Нефтегаз: почему платят 411 тысяч

Добыча нефти и газа приносит 411 тысяч в среднем. Это отрасли с высокой добавленной стоимостью. Цены на нефть растут из-за геополитики, что напрямую влияет на бонусы. Танкеры меняют маршруты, поставки в Индию усиливаются.

Работники вахтовики получают надбавки за вредность и удаленность. Рынок СПГ и нефти волатилен, но прибыльно.

Эксперты прогнозируют сохранение высоких выплат при стабильных ценах на ресурсы.

Транспорт и международка: стабильные 300 плюс

Воздушный и космический транспорт — 348 тысяч. Пилоты, инженеры, диспетчеры. Международные организации — 334 тысячи, часто с льготами. Эти сферы требуют высокой квалификации и ответственности.

"В транспорте зарплаты держатся за счет глобальных цепочек поставок и дефицита кадров", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Космическая отрасль растет, транспорт адаптируется к санкциям.

Отрасль Средняя зарплата, руб.
Финансы и страхование 458 000
Добыча нефти и газа 411 000
Воздушный транспорт 348 000
Международные организации 334 000

Как рождается средняя зарплата

Расчет простой: общая сумма доходов делится на число работников. Включает оклады, премии, но без НДФЛ. Искажения от топ-доходов реальны — один CEO может поднять среднее.

Статистика от Росстата прозрачна, но медиана ближе к реальности для большинства.

Регионы, где платят больше 100 тысяч

В ноябре 15 регионов превысили 100 тысяч: Магаданская область — 244 тысячи, Чукотка — 212, Москва — 171. ЯНАО и Якутия в топ-5. Сибирь манит мигрантов работой.

Эти цифры отражают сырьевую экономику и вахту.

Динамика: больше регионов в топе

В 2024 таких регионов было 12, теперь 15. Рост инфляции и цен на энергию подстегивает. Перспективы зависят от экспорта.

"Динамика зарплат в топ-отраслях опережает инфляцию благодаря экспорту", — объяснил в беседе с Pravda. Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о высоких зарплатах

Почему в нефтегазе платят больше всех?

Высокая маржа от экспорта, вахтовый метод, вредность. Цены на нефть напрямую влияют на премии.

Влияют ли премии на среднюю зарплату?

Да, сильно. В декабре они составляют до 50% дохода в этих отраслях.

Можно ли рассчитывать на такие зарплаты новичку?

Нет, это средние. Требуется опыт, квалификация. Медиана ниже.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина, макроэкономист Артём Логинов, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы работа финансы зарплата экономика
