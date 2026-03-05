Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Ермилин

Эффект сжатой пружины: доллар и евро нацелились на выход из годовой спячки на фоне кризиса

Экономика » Финансы

Валютный рынок вошел в фазу высокой турбулентности, где традиционные фундаментальные показатели уступают место геополитическим триггерам. Ситуация на Ближнем Востоке, ставшая катализатором для взлета глобального доллара, заставляет инвесторов пересматривать свои стратегии. Несмотря на внешнее давление, российский рубль демонстрирует феноменальную выносливость, удерживаясь вблизи годовых максимумов.

Российский рубль
Фото: Desingned by Freepik by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российский рубль

Однако экспертное сообщество предупреждает: затишье может быть временным. Наложение нескольких факторов — от динамики цен на сырье до ожидаемых изменений в фискальной политике — создает предпосылки для локального ослабления национальной валюты. В ближайшие дни рынок может увидеть коррекцию, которая вернет котировки к более привычным для импортеров и экспортеров значениям.

Прогноз курса на ближайшую неделю

Согласно аналитическим данным, на следующей неделе ожидается умеренное укрепление иностранных валют. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер прогнозирует, что пара доллар/рубль может выйти на отметку 78 рублей. Для европейской валюты целевым ориентиром станет уровень 91 рубль, а китайский юань, вероятно, закрепится в районе 11,3 рубля. Этот сценарий учитывает постепенное исчерпание факторов, поддерживавших рубль в феврале.

"Факторы за восстановление курсов инвалют с годового дна все-таки пересилят, и валютные пары пойдут на укрепление", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Несмотря на то, что недельная инфляция в стране упала до рекордных минимумов, что косвенно поддерживает покупательную способность рубля, валютные спекуляции и логистические риски создают восходящий тренд для доллара. Инвесторы внимательно следят за тем, как быстро рынок сможет переварить текущий избыток валютной выручки в условиях меняющихся торговых потоков.

Внешние факторы: нефть, газ и Ближний Восток

Глобальная экономика сейчас находится в заложниках у геополитики. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к тому, что индекс доллара (DXY) взлетел ко всем мировым валютам. Одновременно с этим цены на газ взлетели на 50%, а нефть демонстрирует агрессивное ралли. Традиционно это должно было играть на руку рублю, но сегодня корреляция между ценой барреля и курсом валюты ослаблена из-за санкционных ограничений и дисконтов на российское сырье.

Инвесторы сегодня закладывают в цену "риск-премию", связанную с физической безопасностью поставок. Когда цена страха в каждом барреле становится определяющей, фундаментальные данные о запасах в США отходят на второй план. Это создает ситуацию неопределенности, в которой валютный рынок РФ реагирует не на факт роста цен, а на сложность обеспечения стабильного притока валюты в страну.

Валютная пара Прогноз на неделю
USD/RUB (Доллар) 78,0 — 80,0
EUR/RUB (Евро) 91,0 — 93,5
CNY/RUB (Юань) 11,3 — 11,5

Внутренние механизмы: ставка ЦБ и бюджетное правило

Поддержка рубля в ближайшее время может несколько ослабнуть на фоне ожиданий по ставке ЦБ. Если регулятор увидит устойчивое замедление инфляции, риторика может смягчиться, что лишит рубль части его инвестиционной привлекательности по сравнению с высокодоходными инструментами. Параллельно с этим анонсированная корректировка бюджетного правила Минфина также вносит коррективы в баланс спроса и предложения на Мосбирже.

"Деньги любят тишину, однако рыночная дисциплина требует от регуляторов гибкости. Изменения в механизмах покупки валюты напрямую влияют на волатильность торгов", — отметил в комментарии Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Важно учитывать и банковский сектор. Сейчас российские банки внедряют блокировку выдачи наличных при малейших подозрениях на сомнительные операции. Это косвенно ограничивает отток капитала и снижает спрос на наличную валюту со стороны населения, работая как дополнительный стабилизатор системы в условиях внешних шоков.

Ориентиры на конец марта

До конца первого весеннего месяца эксперты ожидают продолжения дрейфа валютных пар в сторону укрепления иностранных валют. Михаил Зельцер полагает, что в рамках марта курс доллара вполне может достичь 80 рублей. Евро, в свою очередь, закрепится в середине широкого диапазона 90-95 рублей, отражая общую слабость европейской экономики на фоне продолжающегося энергетического кризиса в Европе.

Юань, ставший ключевой расчетной валютой для российского бизнеса, также будет дорожать. Прогнозный уровень — около 11,5 рубля. Это обусловлено тем, что Китай бросает силы на создание внутреннего рынка, что делает его валюту более востребованной и менее зависимой от внешних долговых рынков Запада. Стабильный спрос на юань внутри РФ будет подталкивать его курс вверх.

"Мы видим, как мировая энергетическая карта меняется. Пока танкеры массово меняют порты назначения, валютные рынки пытаются нащупать новое равновесие", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по рынку нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Текущие рыночные котировки

На сегодняшний день по данным агрегаторов, курс доллара уже пробивал отметку 77,2 рубля, а евро торговался на уровне 89,5 рубля. На Московской бирже китайская валюта стоила чуть более 11,2 рубля. Эти цифры показывают, что рынок уже начал движение к прогнозным значениям, закладывая в цену грядущие изменения в торговом балансе.

Сырьевое ралли, которое мы наблюдаем, пока не транслируется в рост рубля из-за высокой спекулятивной составляющей и опасений санкционного давления на финансовую инфраструктуру. В этих условиях наиболее логичной стратегией для инвесторов остается диверсификация и внимание к внутренним инструментам, таким как акции компаний, выигрывающих от цифровой трансформации и анализа данных.

Ответы на популярные вопросы о курсе валют

Почему нефть дорожает, а рубль не растет?

Связь курса рубля и цен на нефть ослабла из-за бюджетного правила, санкций на экспорт и изменения валюты расчетов. Основная часть прибыли сейчас поступает не в твердых валютах (доллар/евро), а в дружественных валютах или остается на зарубежных счетах, что снижает предложение валюты на внутреннем рынке РФ.

Будет ли доллар по 100 рублей в ближайшее время?

Большинство аналитиков не видят предпосылок для такого резкого обвала. Текущие фундаментальные показатели экономики, положительное сальдо торгового баланса и жесткая политика ЦБ выступают мощными предохранителями от глубокой девальвации.

Стоит ли сейчас переходить в юань?

Юань стал основным инструментом диверсификации для российских граждан и компаний. С учетом роста товарооборота с Китаем и появления доходных облигаций в юанях, эта валюта выглядит наиболее стабильной альтернативой токсичным доллару и евро.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, финансовый аналитик Никита Волков, аналитик нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Темы экономика курс рубля инвестиции
