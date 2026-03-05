Зачем Китаю понадобилось бросить все силы на создание мощного внутреннего рынка

Власти Китая намерены уже в нынешнем году бросить все силы на создание мощного внутреннего рынка. Об этом говорится в докладе, который в четверг представили на четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва. Это высший законодательный орган стран.

Фото: commons.wikimedia.org by Chen Hualin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чунцин, Китай

Понятно, что это только одно из направлений экономического развития страны. Но судя по тому, сколько места отведено ему в докладе, это один из приоритетов.

"Направлять все силы на формирование мощного внутреннего рынка. Неизменно сохраняя ведущую роль внутреннего спроса, следует в едином порядке планировать работу по стимулированию потребления и увеличению инвестиций, создавать новое пространство для расширения внутреннего спроса, эффективнее использовать преимущества сверхмасштабного внутреннего рынка Китая", — отмечается в документе.

Китайские власти также намерены создать бренд "Шопинг в Китае", чтобы сделать страну более привлекательной для туристов и покупателей из-за рубежа.

"Путем формирования более комфортной среды для въездного потребления создавать бренд "Шопинг в Китае"", — сказано в докладе.

В документе подчеркивается необходимость оживлять офлайн-торговлю, стимулировать покупательскую активность в небольших городах и сельской местности, а также усилить защиту прав потребителей.

"Важно отменить нерациональные ограничительные меры в сфере потребления, раскрывать потребительский потенциал в сфере культуры, туризма, спортивных соревнований, санаторно-оздоровительных услуг", — указано в докладе.

Для достижения этих целей Китай учредит специальный фонд в размере сто миллиардов юаней (около 14,5 миллиарда долларов).

"Планируется учредить целевой фонд в размере сто млрд юаней, предназначенный для стимулирования внутреннего спроса посредством скоординированного применения мер бюджетной и финансовой политики", — поясняется в документе.

Предполагается, что механизм работы фонда будет включать субсидирование процентных ставок, предоставление гарантий и возмещение кредитных рисков. Также планируется укрепить взаимодействие между государством, банками и бизнесом, чтобы привлечь частные инвестиции и стимулировать потребление.

Стоит отметить, что в 2025 году оборот розничной торговли в Китае превысил 50 триллионов юаней (около 7,2 триллионов долларов). А это важнейший индикатор потребительской активности. И такие показатели были достигнуты впервые в истории страны.

При этом у Китая значительный потенциал для дальнейшего роста. Дело в том, что уровень потребления китайских домохозяйств (около 40 процентов от ВВП), все еще ниже уровня так называемых развитых стран, где он составляет 50-60 процентов.

При этом надо понимать, что речь не идёт о том, чтобы добиваться роста внутреннего рынка за счёт сокращения внешней торговли.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, внешнеторговый оборот страны по итогам 2025 года достиг 43,85 триллионов юаней (около 6,33 триллионов долларов США). Это опять-таки рекордный показатель, несмотря на все истории с повышением таможенных тарифов администрацией Трампа.

Положительное сальдо (профицит) торгового баланса превысило семь триллионов юаней (около одного триллиона долларов США), ещё один рекорд.

Но несмотря на все рекорды во внешней торговле, в Пекине стараются достичь баланса. Понятно, что власти Китая заинтересованы в увеличении экспорта. Но не менее заинтересованы они и в росте внутреннего спроса. Тем более, что цель вполне достижимая.

Проще говоря, речь о том, чтобы не складывать яйца в одну корзину. И снизить риски, которые несут торговые ограничения со стороны других стран. Речь ведь не только о США, но и о том же Евросоюзе.

В прошлом году эти риски удалось успешно нивелировать, но власти Китая явно не настроены считать, что подобное успешно можно будет повторять и в дальнейшем.