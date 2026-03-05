Цена страха в каждом барреле: инвесторы игнорируют запасы в США ради новостей из зоны боевых действий

Мировые энергетические рынки вошли в фазу экстремальной турбулентности. Утренние торги в четверг ознаменовались резким скачком котировок: майские фьючерсы на североморскую смесь Brent прибавили более 3%, вплотную приблизившись к отметке $84 за баррель. Американский эталон WTI демонстрирует ещё более агрессивную динамику, подорожав почти на 4%. Инвесторы закладывают в цену худшие сценарии развития событий в Персидском заливе, где геополитическое противостояние перешло в стадию физической блокировки логистических узлов.

Ситуация усугубляется тем, что хрупкие надежды на дипломатический прорыв, возникшие после сообщений о неформальных контактах между Тегераном и Вашингтоном, не подтвердились реальными действиями "на воде". Вместо деэскалации рынок получил фактическую остановку трафика через Ормузский пролив. Эта транспортная артерия, обеспечивающая пятую часть глобального потребления нефти, превратилась в "бутылочное горлышко", грозящее спровоцировать энергетический кризис в ЕС и других импортозависимых регионах.

Логистический паралич: почему встал Ормузский пролив

Шестой день активных боевых действий на Ближнем Востоке привел к результату, которого опасались аналитики последние десятилетия. Ормузский пролив, связывающий производителей Персидского залива с мировым океаном, фактически закрыт для безопасного судоходства. Это решение продиктовано не только прямыми военными угрозами, но и позицией страховщиков, которые отказываются покрывать риски в зоне конфликта. В результате ситуация в Ормузском проливе достигла критической точки, а в акватории скопились сотни судов.

По данным аналитиков J.P. Morgan, в районе залива "застряло" около 329 нефтяных танкеров. Масштаб простоя беспрецедентен для современной истории. Даже кратковременная блокировка такого объема сырья создает эффект домино: от дефицита на НПЗ в Азии до резкого роста стоимости цены нефти Brent на спотовых рынках Европы. Опасения инвесторов связаны с тем, что блокировка может принять затяжной характер, полностью перекраивая карту глобальных поставок.

"Мы наблюдаем классический шок предложения, усиленный страхом неопределенности. Когда ключевой логистический узел выпадает из системы, рынку требуется время на адаптацию, но сейчас этого времени просто нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Золотая страховка: во сколько обходится риск

Финансовая нагрузка на транспортные компании выросла экспоненциально. Стоимость страхования судов, пересекающих опасную зону, подскочила в 12 раз. Если до начала активной фазы операции против Ирана страховой тариф составлял скромные 0,25% от стоимости судна, то теперь брокеры выставляют счета в размере 3%. Это превращает каждый рейс в сверхдорогое предприятие, риски которого ложатся на плечи конечных потребителей.

Такой рост издержек вынуждает судовладельцев искать альтернативы или вовсе отказываться от фрахта в данном направлении. Кризис уже ударил по крупнейшим потребителям, таким как Индия, чей энергетический сектор оказался под угрозой из-за сбоя в привычных морских маршрутах. Высокие страховые премии становятся заградительным барьером, который работает эффективнее любых санкций.

Показатель Значение / Изменение Цена Brent (май) $84,05 (+3,26%) Цена WTI (апрель) $77,46 (+3,75%) Страховой тариф Рост с 0,25% до 3% Танкеры в простое ~329 единиц

Реакция ОПЕК и маневры Саудовской Аравии

Внутри ОПЕК ситуация остается крайне напряженной. Ирак, занимающий второе место по объемам добычи в картеле, был вынужден сократить производство почти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Причина — банальное отсутствие свободных хранилищ и блокировка ключевых экспортных хабов. Это вынужденное сокращение еще сильнее ограничивает глобальное предложение, подталкивая котировки вверх.

Саудовская Аравия в лице Saudi Aramco экстренно разрабатывает обходные пути. Рассматривается вариант наращивания отгрузок через порт Янбу на Красном море, чтобы минимизировать зависимость от Ормузского пролива. Однако инфраструктурные ограничения не позволяют полностью заместить выбывшие объемы. Кроме того, конфликт влияет и на газовый рынок — эксперты уже отмечают, что газ взлетел на 50% на фоне ударов по инфраструктуре региона.

"Наращивание поставок через Красное море — мера паллиативная. Логистика там также уязвима, а мощности терминалов ограничены. Мы видим, как военно-политические риски полностью доминируют над фундаментальными экономическими факторами", — подчеркнул в интервью Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.

Военный конвой: план Трампа по спасению танкеров

Вашингтон пытается перехватить инициативу, предлагая военное решение проблемы. Президент Дональд Трамп подтвердил готовность ВМС США сопровождать гражданские суда. Министр энергетики Крис Райт уточнил, что операция может начаться в ближайшее время, как только военные завершат текущие задачи по нейтрализации угроз со стороны иранского режима. Однако этот план вызывает скепсис у ряда союзников, считающих, что милитаризация перевозок лишь подстегнет эскалацию.

Европейские лидеры, в частности Эмманюэль Макрон, пытаются продвигать идею международной коалиции по безопасности, но варианты решения проблемы пролива пока не выглядят убедительными для рынка. Инвесторы опасаются, что появление военных конвоев сделает танкеры легитимными целями в условиях гибридной войны.

Динамика цен и запасов в цифрах

Несмотря на геополитический пожар, фундаментальные данные из США демонстрируют избыток предложения на внутреннем рынке. Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 3,5 млн баррелей, что значительно превысило прогнозы аналитиков. В обычной ситуации это должно было охладить пыл "быков", но сегодня статистика Минэнерго США игнорируется рынком.

Фокус внимания смещен на возможность глобального дефицита. Пока запасы сырой нефти растут, резервы бензина сокращаются, что указывает на сохраняющийся внутренний спрос. Но до тех пор, пока ближневосточный узел не будет развязан, любые отчеты о запасах останутся в тени новостных сводок из зоны конфликта. Даже Китай оказался в уязвимом положении из-за своей зависимости от поставок из Персидского залива.

"Рынок нефти сейчас — это не про спрос и предложение, это про страх. Мы видим премию за риск в размере $10-15 в каждом барреле. Пока танкеры не пойдут свободно через пролив, цена будет стремиться вверх, несмотря на рост запасов в США", — отметил в беседе с Pravda.Ru риск-менеджер Илья Гусев.

Ответы на популярные вопросы о ценах на нефть

Почему цены на нефть растут, если в США увеличились запасы?

Геополитический фактор сейчас сильнее экономических данных. Блокировка Ормузского пролива угрожает поставкам 20 млн баррелей в сутки, что несопоставимо с ростом запасов в США на несколько миллионов.

Как долго может продлиться блокировка Ормузского пролива?

Это зависит от успеха военных операций и дипломатических усилий. Инвесторы опасаются затяжного характера конфликта, что уже отразилось в котировках фьючерсов на несколько месяцев вперед.

Может ли Саудовская Аравия полностью заменить иранскую нефть?

Технически у саудитов есть свободные мощности, но главная проблема — логистика. Большинство маршрутов все равно завязаны на Персидский залив, который сейчас является зоной риска.

