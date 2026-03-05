Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Курс на юг вместо востока: российские танкеры с черным золотом массово меняют порты назначения

Экономика

Мировая энергетическая карта претерпевает тектонические сдвиги: российская нефть, вопреки санкционному давлению и сложной геополитической игре, вновь находит путь к одному из своих крупнейших потребителей. По данным систем трекинга судов, танкеры с черным золотом из РФ начали массово менять курс, переориентируясь с портов Восточной Азии на индийские терминалы. Это происходит в момент, когда Европа находится в состоянии тревоги из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Разворот энергетических потоков на юг обусловлен не только экономической выгодой, но и вопросами элементарного выживания перерабатывающей отрасли Индии. В условиях, когда традиционные маршруты в Персидском заливе оказываются под угрозой, российское сырье сорта Urals становится для Нью-Дели "тихой гаванью". Математика поставок проста: готовность принимать санкционный флот растет пропорционально рискам дефицита на глобальном рынке, где цены на энергоносители демонстрируют резкие скачки на фоне атак на инфраструктуру.

Индия возвращает Urals: почему Пекин остался без части грузов

Сорт Urals, традиционно отгружаемый из балтийских и черноморских портов, долгое время был фаворитом индийских НПЗ благодаря своей архитектуре выхода светлых нефтепродуктов и привлекательному дисконту. Однако в последние месяцы наблюдалось охлаждение: Индия пыталась балансировать, учитывая динамику мировых цен и давление со стороны западных регуляторов. Часть объемов начала уходить в Китай, который охотно поглощал освободившиеся лоты.

Ситуация изменилась с обострением ближневосточного кризиса. Сегодня нефтяной капкан для Нью-Дели заставил правительство страны пересмотреть приоритеты. Когда безопасность поставок через Ормузский пролив оказалась под вопросом, российская нефть, идущая в обход этого узкого горлышка, вновь стала приоритетом. Это решение подчеркивает прагматизм индийского руководства, для которого внутренняя энергетическая безопасность важнее соблюдения негласных договоренностей с США.

"Индия вынуждена маневрировать между санкциями и необходимостью обеспечивать свои НПЗ сырьем. Возвращение к российским поставкам — это не политический жест, а экономическая необходимость", — отметил в беседе с Pravda. Ru экономист по рынку труда Ирина Костина.

Тактика морских маневров: конкретные суда и порты

Аналитические агентства Kpler и Vortexa зафиксировали синхронное изменение курса нескольких крупных танкеров. Суда, изначально заявлявшие точками назначения порты Сингапура или Китая, совершили разворот в сторону Индии. Это свидетельствует о том, что сделки закрываются буквально "на лету", когда покупатель предлагает более выгодные условия или гарантирует прием судна, несмотря на его юридический статус.

Танкер Indri, имеющий на борту около 730 тысяч баррелей, продемонстрировал наиболее показательный маневр: находясь в Аравийском море, он резко повернул на север. Такие движения флота обычно указывают на перепродажу карго в море или на получение новых вводных от фрахтователя. Для Индии это означает оперативное пополнение запасов на фоне общего энергетического кризиса в других регионах.

Геополитическая шахматная доска: Вашингтон против реальности

Вашингтон настойчиво пытался ограничить доходы Москвы, предлагая альтернативы и угрожая вторичными санкциями. Индия на короткое время поддалась этому давлению, сократив закупки. Но суровая реальность такова: без дисконтированной российской нефти индийская экономика сталкивается с риском инфляционного шока. Важно понимать, что даже недельная инфляция в России или других странах-экспортерах косвенно влияет на глобальные производственные цепочки.

"Мы наблюдаем крах западной стратегии энергетического сдерживания. Массовость и доступность ресурсов всегда побеждают попытки искусственного регулирования рынка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Технические параметры и объемы поставок

Объемы, о которых идет речь, весьма существенны для разовых транзакций. Три судна — Odune, Matari и Indri — совокупно транспортируют более 2,1 млн баррелей нефти. Это способно загрузить средний НПЗ на несколько недель работы. Использование танкеров класса Suezmax и Aframax позволяет оптимизировать логистические расходы, делая российскую нефть конкурентоспособной даже с учетом удлинившегося плеча доставки.

Судно (Класс) Объем (баррелей) Порт назначения
Odune (Suezmax) ~730 000 Парадип (Восток)
Matari (Aframax) >700 000 Вадинар (Запад)
Indri (Suezmax) ~730 000 Сикка / Порты Индии

Разгрузка в портах на разных побережьях (Парадип и Вадинар) свидетельствует о том, что спрос на российское сырье распределен по всей стране. Это снижает нагрузку на логистическую инфраструктуру внутри Индии и позволяет заводам быстрее включать ресурс в производственный цикл.

Риски и санкционное давление: азербайджанский след

Особый интерес вызывает структура управления этим теневым, по мнению Запада, флотом. Операторы судов зачастую зарегистрированы в юрисдикциях, которые не спешат присоединяться к санкциям ЕС и Великобритании. В частности, фигурируют компании из Азербайджана и Гонконга. Это создает юридический буфер, позволяющий танкерам продолжать работу даже под формальными ограничениями.

"Корпоративные структуры, обеспечивающие транспортировку, становятся всё более анонимными. Это классическая защита в условиях санкционных войн, где важен результат, а не прозрачность", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Несмотря на то, что владельцы и операторы судов игнорируют запросы Bloomberg о комментариях, их деятельность наглядно показывает, что рыночные механизмы находят способы обхода политических барьеров. Пока мировые лидеры обсуждают варианты решения проблемы Ормузского пролива, бизнес уже адаптировался к новым условиям.

Ответы на популярные вопросы о поставках нефти

Почему Индия снова начала активно покупать российскую нефть?

Основная причина — угроза дефицита и резкого роста цен из-за конфликта на Ближнем Востоке. Российская нефть Urals выступает надежной и более дешевой альтернативой сырью из стран Персидского залива.

Как обстоят дела с западными санкциями против этих танкеров?

Суда Odune, Matari и Indri находятся под санкциями Лондона и Брюсселя. Однако это не мешает им заходить в индийские порты, так как Индия официально не поддерживает односторонние ограничения Запада.

Влияет ли это на поставки в Китай?

Да, Москва вынуждена балансировать между двумя крупнейшими покупателями. Перенаправление танкеров в Индию может означать временное сокращение объемов, доступных для КНР на спотовом рынке.

Экспертная проверка: экономист Ирина Костина, финансовый аналитик Никита Волков, юрист Роман Лаврентьев
Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
