Москва готова объявить эмбарго на поставки СПГ, отвечая на кражу своих активов в ЕС

Россия готовит ввод эмбарго на поставки газа в ЕС, что через счета на электроэнергию компенсирует изъятие её прибылей от замороженных активов.

Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Танкер с СПГ

Путин выбрал момент для эмбарго на поставки газа в ЕС

Президент РФ Владимир Путин пригрозил эмбарго на поставки газа в Европу, что может взвинтить цену на спотовом (разовые покупки) рынке до катастрофических значений.

Путин отметил в интервью, что для России выгоднее "прямо сейчас" закрепиться на новых рынках, особенно в связи с запретом в ЕС новых контрактов с РФ с января 2026 года и краткосрочных — с июня 2026 года и полным отказом от импорта газа в 2027 году.

"Сейчас открываются другие рынки, и, возможно, нам выгоднее сразу прекратить поставки на европейский рынок. Мы должны сосредоточиться на рынках, которые открываются, и закрепиться там", — заявил Путин.

Путин добавил, что кабинету министров совместно с газодобывающими компаниями поручено проработать этот вопрос.

Заявления прозвучали на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке и скачка цен на рынке газа. При этом запасы газа в ПХГ Европы на начало марта оцениваются как низкие (менее 30%), что делает рынок крайне чувствительным к любым перебоям. То есть Путин выбрал момент, когда мировые энергетические рынки лихорадит, поэтому угроза эмбарго — является силовым рычагом, принуждающим Евросоюз выбирать между поддержкой Украины и социально-экономической стабильностью внутри блока.

На позицию президента повлияла атака БЭКами ВСУ на российский газовоз и его потопление, несомненно, проведённая с подачи Брюсселя.

Куда Россия перенаправит потоки СПГ

Вероятно, речь всё же идёт не о трубопроводном газе по "Турецкому потоку", а об СПГ. Так как заявление Путин сделал после беседы с венгерской делегацией. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Венгрия получила от Кремля гарантию выполнения действующих контрактов.

Путин неоднократно подчёркивал, что любые ограничения не должны наносить ущерб российской экономике. Вероятно, сейчас уже сделаны соответствующие расчёты и получено добро от покупателей в Азии. "Прямо сейчас" можно перенаправить СПГ в Азию с месторождения "Ямал СПГ", мощностью около 20 млн тонн в год, а также наращивать производство на подсанкционном "Арктик СПГ — 2", проектная мощность при полном запуске — 19,8 млн тонн.

В 2025 году впервые уже более половины всего российского экспорта СПГ было направлено в страны АТР — Китай, Индию, Японию и Южную Корею. Несмотря на политическую риторику две последние страны продолжают закупать значительные объёмы российского СПГ (Япония удерживает долю около 18% в экспорте СПГ из РФ), особенно с проекта "Сахалин-2". Вьетнам и Пакистан рассматриваются как перспективные рынки для спотовых поставок, если цены на них будут конкурентоспособными по сравнению с катарским или австралийским газом.

Выросли и поставки в страны Центральной Азии, включая Киргизию, — на 22% в 2025 году. Казахстан и потребляет, и является транзитёром российского газа в Узбекистан.

Цели и последствия ввода российского эмбарго на газ

Объявление эмбарго прямо сейчас лишает ЕС времени на плавную достройку терминалов СПГ и внутренней сети трубопроводов, а также провоцирует кассовый разрыв в европейской энергетике: закупать газ по катастрофическим спотовым ценам придётся уже в ближайшие месяцы, а не через год.

Это наступление России — прямой ответ на попытки ЕС и G7 в начале 2026 года окончательно легализовать использование прибыли от замороженных российских активов. Россия демонстрирует, что цена этой незаконной конфискации будет выплачена европейской промышленностью через счета за энергию.

Новый виток инфляции в Европе, вызванный дорогим газом, может усилить позиции партий, выступающих за сокращение расходов на помощь Киеву. ЕС оценил потребности Украины на 2026 год в 71,7 млрд евро. При резком спаде в экономике выделение таких сумм станет предметом политических споров, особенно если европейские правительства будут вынуждены тратить десятки миллиардов евро на субсидирование счетов за отопление для собственных граждан. Национально ориентированные партии воспользуются энергокризисом и будут выигрывать выборы, в том числе в Европарламент, с формированием лояльных к России правительств.

По сути, мы наблюдаем попытку Москвы принудить ЕС к переговорам по Украине на своих условиях, используя газ как инструмент принуждения к миру или к снижению санкционного давления.

