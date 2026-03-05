Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Европе всё больше мрачных прогнозов про энергокризис

Экономика » Сырье » Газ

В Европе растёт число прогнозов относительно вероятности энергетического кризиса. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке спровоцировала резкий скачок цен на газ в Европе, которые достигли максимума с 2023 года.

Жидкий воздух: криохранилище энергии
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Жидкий воздух: криохранилище энергии

Для континента это серьёзная угроза нового энергетического удара, говорится в материале британского издания Financial Times.

Из-за фактической остановки судоходства в Ормузском проливе и ударов Ирана по Катару стоимость голубого топлива с пятницы подскочила на 53 процента.

"Это двойной удар, — считает Хеннинг Глойстейн, эксперт по энергетике из Eurasia Group. — Европа только что вышла из промышленного энергетического кризиса, и теперь нас ждет следующий".

В среду танкер с сжиженным природным газом, направлявшийся во Францию, внезапно изменил курс и взял курс на Азию. Этот манёвр ярко продемонстрировал обострение борьбы за ресурсы с азиатскими экономиками.

Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн предупредил: затяжное военное противостояние на Ближнем Востоке грозит обернуться "значительным всплеском инфляции из-за взлетевших цен на энергоносители и резким падением объёмов производства".

Аналитики из компании Rystad не исключают, что в самом крайнем случае Европе придется рассмотреть вариант расширения импорта из России.

Напомним, ранее уже отмечалось, что поставки сжиженного природного газа из Катара ориентированы в основным на азиатские государства. Туда идёт порядка 80 процентов экспорта.

Речь, в первую очередь, об Индии, Китае, Южной Корее, Японии. Очевидно, что их потребности в энергоресурсах значительны.

И в этой связи не так уж и важно, что в Европу поставляется всего десять (или чуть больше) катарского СПГ. Потому что прекращение поставок из этой страны в азиатские государства означает, что им придётся покупать газ в других местах.

А это означает обострение конкуренции. А обострение конкуренции означает рост цен. То есть, кто больше предложит, тот газ и получит. Выше была упомянута история с танкером, шедшим во Франции, но затем сменившим курс на Азию. А сколько их ещё будет, таких танкеров, пока никто не возьмётся прогнозировать.

Теперь о "крайнем случае" с расширением Европой импорта из России. Вообще, говорят об этом не только аналитики Rystad. Ранее на ту же тему высказывался министр энергетики Норвегии Терье Осланд. Который говорил о возможности дебатов в Европе по поводу российских энергоносителей.

Но здесь ведь какая ситуация: дебатировать, конечно, никто не запрещает. Вот только у Европы всего несколько месяцев для заполнения подземных газовых хранилищ и подготовки к зимнему сезону. Заполнены эти хранилища должны быть не менее чем на 90 процентов.

А от импорта российского газа во всех видах — СПГ и по трубопроводам — Евросоюз намерен отказаться в 2027 году. При этом краткосрочные контракты прекратят действие уже в 2026 году. По поставкам СПГ в апреле, трубопроводного газа — в июне.

И здесь, конечно, следует напомнить о том, что сказал во вторник президент России Владимир Путин. А сказал он про то, что Россия может уйти с европейского рынка, не дожидаясь, пока запреты Евросоюза вступят в силу.

"Планируют через месяц <…> ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного, а через год — в 2027 году — еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета, — напомнил Путин о позиции ЕС. — А сейчас открываются другие рынки. И, может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок? Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться?"

Президент добавил, что это пока не решение, а "мысли вслух". Но отметил, что даст поручение правительству проработать этот вопрос.

В общем, повторимся, дискутировать в Евросоюзе могут сколько угодно. Только снизить цены на газ эти дискуссии едва ли помогут.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ европа энергетика ближний восток
Новости Все >
Охота за праздничным билетом началась: ажиотаж превратил поездку из Нижнего Новгорода в роскошный квест
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Секретная Волга от КГБ: взлетевшее купе с японским двигателем 2JZ-GE за 4 миллиона рублей
Комментаторы спорят о том, когда начнется война в Ираке и сколько при этом будет убито людей... — писала газета Аргументы и факты 5 марта 2003 года
Кошелёк трещит по швам: сколько теперь придётся платить за проезд по трассе М-12
Ловушка в песках: долгожданный отпуск в Эмиратах обернулся для семьи настоящей борьбой за выживание
Сладость без сахара может оказаться ещё хитрее: этот состав делает конфеты коварнее
Сочи бросает вызов Мальдивам: отечественный сервис догнал экзотические острова по стоимости путевок
Тишина становится роскошью: как привычка слушать музыку в наушниках скрытно разрушает клетки мозга
Сейчас читают
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Газ
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Садоводство, цветоводство
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Популярное
Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа

Российское руководство изучает возможность досрочного разрыва энергетических связей с западными партнерами на фоне нестабильности мировых сырьевых площадок.

Углеводородный развод по-русски: Москва готова опередить санкции и прекратить экспорт газа
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Игра ва-банк на выживание: Тегеран приготовил ловушку, в которую уже угодили западные ракеты
Пещера за Полярным кругом открыла портал в прошлое: кто обитал в Арктике 75 000 лет назад
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей Сергей Милешкин Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке Олег Артюков Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова
Энергетический тупик мирового масштаба: забитые терминалы США больше не выдают добавочного газа
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Отпуска отменены, а пушки расчехлены: странная военная суета в Азербайджане на границе с Ираном
Последние материалы
Охота за праздничным билетом началась: ажиотаж превратил поездку из Нижнего Новгорода в роскошный квест
Младенцу спасение, а взрослому яд: тюбик с пупсом на этикетке незаметно разрушает кожу
Минус 5 кг за месяц без голодовок: эта система заставит жир на животе сдаться
Жительница Подмосковья месяц жила с этим внутри: организм пытался спрятать опасность
Скорость врывается в сознание: как чип-тюнинг меняет представление о мощности автомобилей
Природа выбрала прагматизм: почему оленья самка жертвует рогами в самый опасный момент своей жизни
Свёкла, которая не подводит: сорта, дающие идеальный срез, даже если лето выдалось капризным
Авто после зимы: пять шагов, которые уберегут от дорогого ремонта и спасут двигатель
Балконы станут роскошью? В 2026 году остекление взлетает в цене, и цифры уже пугают
Этот торт покоряет за минуту: простой рецепт, который выглядит как работа шеф-кондитера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.