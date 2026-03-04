Энергетический капкан захлопнулся: Нью-Дели просит у Вашингтона пощады ради выживания НПЗ

Индия, занимающая место третьего по величине импортера нефти в мире, оказалась в эпицентре глобального энергетического шторма. Остановка привычных логистических цепочек из-за кризиса вокруг Ормузского пролива поставила страну перед необходимостью в кратчайшие сроки пересмотреть свою стратегию закупок. Под угрозой оказалось до 50% импортируемого страной сырья, что вынудило министерство нефти Индии начать переговоры с Вашингтоном о получении исключений для закупки российской нефти, уже находящейся на танкерах вблизи территориальных вод.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Танкер

Ситуация осложняется тем, что после введения санкций Индия активно сокращала зависимость от российских поставок под давлением американских регуляторов. В феврале показатели импорта упали до минимальных значений с осени 2022 года, а образовавшийся дефицит восполнялся ресурсами Ближнего Востока. Однако блокада ключевой транспортной артерии делает это замещение невозможным, заставляя Нью-Дели искать "свободу маневра" для обеспечения энергетической безопасности собственных мощностей.

Логистический коллапс в Ормузском проливе

Ормузский пролив традиционно выступает "аортой" для индийской экономики. Ежедневно через него проходит до 2,7 млн баррелей нефти, не считая колоссальных объемов сжиженного газа. Блокировка этого маршрута привела к тому, что зависимость от региона стала критической точкой уязвимости. Как отмечают эксперты, ситуация вокруг страстей в Ормузском проливе спровоцировала настоящую панику среди грузоперевозчиков и страховщиков.

Для Индии нарушение этого коридора означает риск остановки работы НПЗ и дефицита топлива для населения. Столкнувшись с резким ростом цен и дефицитом предложения, правительство вынуждено рассматривать любые варианты, способные предотвратить глобальный газовый кризис, который может наступить при затянувшейся эскалации.

"Энергетическая безопасность сегодня становится для развивающихся стран вопросом выживания. Когда привычные цепочки поставок рвутся, рыночная логика уступает место суровой необходимости, и любые запасы сырья вблизи границ обретают решающее значение", — отметил в беседе с Pravda. Ru Артём Логинов.

Попытки Индии изменить правила игры

Индийские дипломаты активно работают с американской стороной, аргументируя необходимость смягчения санкционного давления временными рамками и форс-мажорными обстоятельствами. В азиатских водах в ожидании разрядки скопилось почти 10 млн баррелей российской сырой нефти, использование которой могло бы частично снять напряжение на внутреннем рынке страны.

Ранее достигнутые договоренности, направленные на отмену карательных пошлин, фактически связали руки индийским покупателям. Теперь же министерство нефти требует права на маневр, подчеркивая, что обеспечение ценовой приемлемости топлива является приоритетной задачей для правительства, что уже отражено в официальных заявлениях министерства в социальных сетях.

Экстренные меры крупнейших нефтепереработчиков

Пока идут дипломатические торги, частный сектор и госкорпорации перестраивают внутренние процессы. Одним из вариантов является перенаправление потоков нефти Saudi Aramco в порт Янбу, что позволяет избежать прохода через зону конфликта. Также рассматривается возможность ускоренного использования стратегических резервов, хотя их объем, составляющий порядка 30 млн баррелей, эксперты считают недостаточным для долгосрочного сопротивления кризису.

Мера реагирования Эффект для рынка Использование стратегического резерва Краткосрочное покрытие дефицита (до 6 дней) Переориентация закупок нефти Снижение зависимости от Ормузского маршрута Приоритет поставок газа населению Социальная стабильность, ограничение промышленного потребления

В случае затягивания конфликта правительство не исключает введение жестких ограничений на экспорт готового топлива. Перераспределение ресурсов внутри страны, включая давление на гигантов типа Reliance Industries Ltd., направлено на то, чтобы максимизировать выпуск сжиженного газа для нужд населения за счет сокращения производства таких побочных продуктов, как нафта.

"В условиях, когда рынок становится заложником геополитики, крупные игроки вынуждены применять инструменты, характерные для военной экономики — от обязательных поставок на внутренний рынок до изменения производственных циклов НПЗ", — подчеркнул в общении с Pravda. Ru Никита Волков.

Экономическая уязвимость перед лицом конфликта

Индия значительно уступает Китаю в объеме накопленных нефтяных запасов, что делает ситуацию крайне хрупкой. Отсутствие в резервах газа или СНГ при доминирующей роли ближневосточного импорта создает риск "энергетического голода". Просчеты в логистике на фоне уязвимости крупных азиатских экономик могут привести к резким скачкам инфляции и торможению промышленного роста.

Ответы на популярные вопросы о ситуации на энергетическом рынке

Почему Индия зависит от ближневосточного маршрута в Ормузском проливе?

Около 50% импорта нефти и до 95% поставок сжиженного газа и СНГ для Индии исторически проходят через Ормузский пролив. На текущий момент альтернативные маршруты обходятся значительно дороже или обладают недостаточной пропускной способностью для удовлетворения потребностей страны.

Может ли Индия полностью заменить ближневосточную нефть ресурсами из других стран?

В краткосрочной перспективе — крайне сложно. Несмотря на попытки нарастить закупки в Венесуэле и стимулировать добычу внутри страны, существующие логистические мощности ограничены, а общий объем спроса таков, что резкая смена поставщиков требует времени и многомиллиардных инвестиций в инфраструктуру.

Как ситуация вокруг танкеров с российской нефтью влияет на рынок?

Скопление около 10 млн баррелей российской нефти у индийских берегов создает избыточное предложение "под рукой". Вашингтон проявляет осторожность в выдаче разрешений, опасаясь подрыва санкционных усилий, однако рост цен на нефть вынуждает Нью-Дели настаивать на получении доступа к этим ресурсам.

"Геополитический комплаенс сейчас стал важнейшим навыком для энергетических компаний. Юридические ограничения часто вступают в конфликт с необходимостью обеспечивать элементарный уровень жизни потребителей", — объяснил в интервью Pravda. Ru Алексей Кузьмин.

Читайте также