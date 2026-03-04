Как данные превращаются в деньги: от АБ-тестов до причинно-следственных связей

В 2025 году число компаний, регулярно проводящих АБ-тестирование, выросло на 40%. Это не случайность: продвинутое тестирование позволяет увеличивать средний доход на пользователя до 20% и ускорять внедрение изменений на 30%.
Иван Китов, Senior Data Scientist в Wolt, подтверждает эту статистику реальными результатами: в Drops он увеличил доход на пользователя на 20% и остановил падение выручки после пандемии, в Prisma Labs сократил время экспериментов на 30%, а в Яндексе помог подразделению выйти на миллиард рублей выручки.
Мы поговорили с Иваном о том, как данные превращаются в деньги, почему компании до сих пор боятся сложных методов аналитики и как причинно-следственные связи меняют подход к экспериментированию.
— Иван, вы работаете на стыке продукта, аналитики и машинного обучения. Расскажите, в чем специфика такой роли и почему она редкая?
— Я бы описал свою роль как связующее звено между бизнесом и данными. Моя задача найти закономерности, понять, почему они возникают и с какой вероятностью действительно существуют. По сути, это многоступенчатая работа.
Сначала нужно глубоко разобраться в продукте: что именно мы хотим изменить и какая метрика на самом деле отражает успех, затем включается аналитика и эконометрика и уже на финальном этапе подключаются машинное обучение и дата-инжиниринг.
Такая комбинация редкая, потому что обычно специалисты фокусируются на чём-то одном. Продукт формулирует запросы, аналитика интерпретирует данные, ML-модели делают прогнозы. Часто эти три направления живут отдельно и даже тянут в разные стороны.
— Вы начинали карьеру в маркетинговом агентстве MGCom в 2015 году, занимались оптимизацией рекламы и АБ-тестами. Как этот опыт повлиял на ваш подход к анализу данных? Что вы узнали тогда, что применяете до сих пор?
— Это был очень интенсивный старт. В маркетинге довольно быстро понимаешь две вещи:
Тогда же я начал постоянно задавать себе вопрос: что здесь является причиной, а что — просто совпадением? Например, рост метрик может быть связан не с нашим изменением, а с сезонностью, каналом трафика или тем, что в продукт пришла другая аудитория.
Позже, уже в стартапах и крупных компаниях, это оформилось в мой ключевой навык — умение строить мост между экспериментами, причинно-следственным анализом и продуктовым решением.
— В Яндексе ваше подразделение вышло на миллиард рублей выручки. Какую роль в этом сыграли данные? Какие конкретные решения, основанные на аналитике, дали наибольший результат?
— В Яндексе я работал над монетизацией геосервисов. Выручка там напрямую зависит от того, насколько точно мы понимаем ценность рекламного размещения в конкретной локации и для конкретного бизнеса, который часто вообще работает в офлайне.
Мои ключевые задачи можно описать так:
— В Prisma Labs вы построили систему предсказания LTV (lifetime value) для маркетингового трафика. Как это работает на практике? Как понять, сколько будет стоить пользователь, который только что установил приложение?
— Идея LTV-модели в том, чтобы понять качество пользователя раньше, чем он успеет прожить в продукте месяцы.
Если упростить, логика работы системы выглядит так:
Пользователь устанавливает приложение
↓
Контекст привлечения (канал, кампания, страна)
+
Раннее поведение в продукте (первые события, вовлечённость)
↓
LTV-модель
↓
Прогноз выручки на 90 дней
↓
Решение: масштабируем канал / ограничиваем бюджет / меняем цену или сегмент
В Prisma Labs это позволило одновременно снизить затраты на привлечение и увеличить общую доходность — за счёт работы с ценами, сегментами и отказа от оптимизации одного-единственного рычага.
— Там же вы создали систему АБ-тестирования, которая сократила среднее время эксперимента на 30%. В чем была проблема до вашего решения, и как вам удалось ускорить процесс?
— Проблема была довольно базовой и, к сожалению, до сих пор распространённой. Использовался стандартный набор инструментов — t-тесты, тесты пропорций, — но при этом сами гипотезы часто были сформулированы слишком размыто.
Я начал с того, что выстроил пайплайн, в котором гипотезы проходили предварительную фильтрацию ещё на уровне продактов. Ключевым требованием стал MDE — минимальный эффект, который мы ожидаем увидеть от изменения.
Дальше ускорение происходило за счёт комбинации методологии и процесса, в итоге эксперименты стали не только быстрее, но и более управляемыми: команда лучше понимала, зачем запускается тест, когда его стоит останавливать и как использовать результат в продукте.
— В Drops вы увеличили ARPU (средний доход на пользователя) на 20%. За счет чего? Какие методы анализа данных помогли найти точки роста?
— Если говорить по шагам, то работа выглядела так:
— Какой совет вы бы дали компаниям, которые хотят перейти к решениям, основанным на данных? С чего начать?
— Я бы начал не с инструментов и не с найма, а с самой базы:
Дальше уже имеет смысл масштабироваться, стандартизировать эксперименты, автоматизировать сбор данных, инвестировать в качество, и только потом усложнять модели.
