Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

Экономика » Сырье » Нефть

Китай оказался в очень уязвимом положении из-за проблем с поставками нефти из Персидского залива на фоне нападения США и Израиля против Ирана.

Нефтяная платформа на закате
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяная платформа на закате

Порассуждал на эту тему никто иной, как министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, китайская сторона сейчас пытается договориться с Ираном, чтобы тот пропускал танкеры через Ормузский пролив. Отметим, что официально эту информацию не подтверждали ни Китай, ни Иран.

Бессент подчеркнул, что Китай сильно зависит от этих поставок: больше половины его энергоресурсов идет как раз из региона, где сейчас конфликт.

Здесь стоит заметить, что по оценкам агентства Bloomberg, из стран Персидского залива Китай получает порядка 50 процентов нефти, которая поступает морским путём.

По оценке французского издания Le Monde, это доля ещё выше, 57 процентов.

А доля нефти из этого региона в общем потреблении Китая, по оценкам аналитиков японской финансовой группы Nomura, составляет 36,5 процентов.

Скотт Бессент также повторил вслед за президентом США Дональдом Трампом, что США готовы при необходимости обеспечивать безопасный проход танкеров через Ормузский пролив.

"Американское правительство намерено вмешаться, когда это будет нужно и оправданно. Наш военно-морской флот обеспечит танкерам безопасный проход", — заявил министр. Не развив, впрочем, мысль Трампа о том, сколько надо будет платить за такое сопровождение.

В Китае же неоднократно требовали остановить атаки США и Израиля на Иран. Сегодня об этом ещё раз заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей Лоу Циньцзянь.

Он подчеркнул, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Ирана.

"Мы призываем немедленно прекратить огонь, не допустить эскалации и вернуться к диалогу. Нужно сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке", — сказал он.

Представитель ВСНП добавил, что Пекин и дальше намерен играть роль ответственной державы в этом конфликте. Он напомнил о позиции Китая: все страны, большие и малые, должны уважать друг друга и быть равны.

Лоу Циньцзянь также заявил, что ни у кого нет права доминировать над другими или решать их судьбу, и никто не должен действовать на мировой арене безнаказанно.

Тем временем, крупнейший китайский перевозчик COSCO Shipping Lines с 4 марта перестал принимать заявки на бронирование мест на судах, которые идут через Ормузский пролив.

Ограничения коснулись рейсов в Объединённые Арабские Эмираты (кроме портов Эль-Фуджайра и Хор-Факкан), Катар, Бахрейн, Ирак, Саудовскую Аравию (кроме Джидды) и Кувейт, а также в обратном направлении.

В компании объяснили это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и проблемами с судоходством в проливе. Новые бронирования приостановлены до особого распоряжения.

Ситуацию с поставками энергоресурсов прокомментировали и в нашей стране. Речь об официальном комментарии, разумеется. Точнее, вице-премьера Александра Новака.

Он заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, если они обратятся с таким запросом.

"Наша нефть востребована, мы всегда готовы. Будут покупать — будем продавать", — сказал вице-премьер.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы иран нефть китай
Новости Все >
Протянуть руку и не соврать: Андрей Ургант и Андрей Косинский открывают цикл творческих встреч в Театре Всеволода Шиловского
Праздничный ужин по сигналу таймера: северные рестораны вводят жесткий регламент для всех гостей
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов
Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными
Минеральные Воды остались без воздушного моста в ОАЭ: как не утонуть в волне возвратов
Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов
Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран
Жир уходит без диет: эта процедура работает там, где не помогают тренировки
Кожа теряет броню и сдаётся времени: красное пятно на шее лидера выдало пугающую правду
Тромб в вене может появиться из-за неочевидных причин: эти факторы часто остаются без внимания
Сейчас читают
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Садоводство, цветоводство
Помидорный гороскоп на 2026 год: когда сеять томаты, чтобы получить урожай мечты
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Новости Кемерова
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент Любовь Степушова От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Зелёное перо больше не желтеет: одна простая подкормка для лука в начале сезона спасает грядку от болезней
Последние материалы
Тело подаёт сигналы: как обычные анализы выявляют болезни задолго до симптомов
Тайные сигналы организма: спорт становится скрытым врагом при игнорировании деликатных жалоб
Банкротство физлиц перевернуло правила игры: 568 тысяч признаны — что скрывает процедура
Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент
Паника на заправках Европы: почему игроки на рынке ищут альтернативы, а россияне остаются спокойными
Минеральные Воды остались без воздушного моста в ОАЭ: как не утонуть в волне возвратов
Десятки отправленных резюме — ни одного ответа: скрытый фильтр отбрасывает большинство кандидатов
Мёртвая мышь у порога — трофей с тайным смыслом: зачем кошка приносит такие подарки
Гравитация ресурсов не знает границ: промышленный центр Сибири манит жителей самых разных стран
Океан подбирается к стенам замков: 5 дорог Португалии, которые меняют маршрут на ходу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.