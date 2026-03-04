Министр финансов США заявил об уязвимости Китая из-за конфликта на Ближнем Востоке

Китай оказался в очень уязвимом положении из-за проблем с поставками нефти из Персидского залива на фоне нападения США и Израиля против Ирана.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нефтяная платформа на закате

Порассуждал на эту тему никто иной, как министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

По его словам, китайская сторона сейчас пытается договориться с Ираном, чтобы тот пропускал танкеры через Ормузский пролив. Отметим, что официально эту информацию не подтверждали ни Китай, ни Иран.

Бессент подчеркнул, что Китай сильно зависит от этих поставок: больше половины его энергоресурсов идет как раз из региона, где сейчас конфликт.

Здесь стоит заметить, что по оценкам агентства Bloomberg, из стран Персидского залива Китай получает порядка 50 процентов нефти, которая поступает морским путём.

По оценке французского издания Le Monde, это доля ещё выше, 57 процентов.

А доля нефти из этого региона в общем потреблении Китая, по оценкам аналитиков японской финансовой группы Nomura, составляет 36,5 процентов.

Скотт Бессент также повторил вслед за президентом США Дональдом Трампом, что США готовы при необходимости обеспечивать безопасный проход танкеров через Ормузский пролив.

"Американское правительство намерено вмешаться, когда это будет нужно и оправданно. Наш военно-морской флот обеспечит танкерам безопасный проход", — заявил министр. Не развив, впрочем, мысль Трампа о том, сколько надо будет платить за такое сопровождение.

В Китае же неоднократно требовали остановить атаки США и Израиля на Иран. Сегодня об этом ещё раз заявил официальный представитель 4-й сессии Всекитайского собрания народных представителей Лоу Циньцзянь.

Он подчеркнул, что Китай выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности Ирана.

"Мы призываем немедленно прекратить огонь, не допустить эскалации и вернуться к диалогу. Нужно сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке", — сказал он.

Представитель ВСНП добавил, что Пекин и дальше намерен играть роль ответственной державы в этом конфликте. Он напомнил о позиции Китая: все страны, большие и малые, должны уважать друг друга и быть равны.

Лоу Циньцзянь также заявил, что ни у кого нет права доминировать над другими или решать их судьбу, и никто не должен действовать на мировой арене безнаказанно.

Тем временем, крупнейший китайский перевозчик COSCO Shipping Lines с 4 марта перестал принимать заявки на бронирование мест на судах, которые идут через Ормузский пролив.

Ограничения коснулись рейсов в Объединённые Арабские Эмираты (кроме портов Эль-Фуджайра и Хор-Факкан), Катар, Бахрейн, Ирак, Саудовскую Аравию (кроме Джидды) и Кувейт, а также в обратном направлении.

В компании объяснили это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке и проблемами с судоходством в проливе. Новые бронирования приостановлены до особого распоряжения.

Ситуацию с поставками энергоресурсов прокомментировали и в нашей стране. Речь об официальном комментарии, разумеется. Точнее, вице-премьера Александра Новака.

Он заявил, что Россия готова увеличить поставки нефти в Китай и Индию, если они обратятся с таким запросом.

"Наша нефть востребована, мы всегда готовы. Будут покупать — будем продавать", — сказал вице-премьер.