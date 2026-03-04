Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Атака на российский газовоз: Мальта может стать обвинителем Киева и создать прецедент

Вблизи Мальты украинские БЭКи потопили российский газовоз. Россия будет судиться с Украиной, в этой сфере единственный реальный помощник — Мальта.

Газовоз
Фото: Wikipedia by JoachimKohlerBremen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газовоз

Украина потопила российский газовоз в Средиземном море

3 марта в Средиземном море, в непосредственной близости от территориальных вод Мальты, с побережья Ливии безэкипажными катерами (БЭК) Украины потоплен российский газовоз "Арктик Метагаз".

Все 30 членов экипажа — граждане России — спасены мальтийскими службами, сообщил минтранс РФ. Ведомство официально подтвердило факт атаки, квалифицировав её как "акт международного терроризма и морского пиратства". Газовоз следовал из Мурманска в египетский Порт-Саид с 62 тысячами тонн сжиженного природного газа.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Это позволяет объявить руководителей украинских спецслужб (например, ГУР) в международный розыск через Интерпол. Но Интерпол часто блокирует такие запросы, считая их "политически мотивированными".

Судиться в международных судах неперспективно

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия потребует международного расследования и созыва профильных органов Международной морской организации (ИМО).

Россия уже инициировала разбирательство через ИМО. Основной аргумент — нарушение Конвенции "О борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства" (SUA), согласно которой атака на гражданское судно с экипажем вне зоны военного конфликта квалифицируется как морской терроризм. Однако ИМО — это площадка для выработки стандартов, у неё нет собственных судебных функций или полиции для ареста виновных.

Теоретически возможен иск о нарушении Конвенции "О борьбе с финансированием терроризма" в международный суд ООН в Гааге. Но там рассмотрение дел длится годами (от пяти до десяти лет), а исполнение решений зависит от доброй воли сторон или Совета Безопасности ООН, где у покровителей Украины есть право вето.

Юристы-международники отмечают, что претензии могут быть предъявлены и к Ливии. Согласно международному праву, государство обязано следить, чтобы его территория не использовалась террористическими группами для атак. Однако, учитывая политический хаос в Ливии, найти ответственное правительство, которое выплатит компенсацию за затонувший газовоз, практически невозможно.

Реальный вариант — действовать вместе с Мальтой

Надо понимать, что сегодня нет международного права, а есть право Запада, с которым Россия находится в состоянии прокси-войны. Единственный реальный выход, это обращение к Мальте, которая может инициировать расследование по факту создания угрозы экологической катастрофы в её исключительной экономической зоне. Если Мальта (страна ЕС) признает действия Украины незаконными, то это станет мощным юридическим козырем для России. МИД РФ должен работать в этом направлении.

Нужно не только отвечать Украине зеркально, но и ликвидировать киевский режим, так как при перемирии с ним по корейскому варианту атаки такого рода только увеличатся в числе и по причинённому ущербу.

Автор Любовь Степушова

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

