Газа не будет: дерзкая позиция Мадрида может похоронить планы Штатов на Ближнем Востоке

Экономика » Сырье » Газ

Испания вступила в конфронтацию с США, заявив о нежелании участвовать в войне с Ираном. Позиция Мадрида обеспечила очередной панический выпад Трампа.

Испания назвала США страной-агрессором

Премьер-министр Педро Санчес заявил в телеобращении 4 марта, что Испания не станет соучастником действий, которые вредят миру и противоречат её ценностям, "просто из страха перед чьей-либо местью".

Речь идёт о военных базах Рота и Морон для американских истребителей, которые могли быть использованы в войне с Ираном.

Реакция президента Дональда Трампа была неадекватной, потому что нарушает суверенитет Испании. По его словам, США "при необходимости" продолжат использовать военные базы в Испании в рамках операции против Ирана, несмотря на позицию Мадрида. А далее Трамп пообещал "разорвать с Испанией всю торговлю". Тем не менее карты отслеживания полётов Flightradar24 показали, что в минувшие выходные из Роты и Морона вылетело до 15 американских истребителей. По меньшей мере семь из них приземлились на авиабазе Рамштайн в Германии.

Мадрид отреагировал на угрозы Дональда Трампа резким осуждением,

"Позицию Испании можно выразить двумя словами: нет войне", — добавил Санчес.

Более того, вице-премьер Испании Йоланда Диас назвала Штаты страной-агрессором.

"С США существует соглашение по этим базам, но, насколько мы понимаем, операции должны соответствовать международным правовым рамкам и получать международную поддержку", — заявила министр обороны Маргарита Роблес.

Испания — гарант поставок американского СПГ в Европу

Правительство Испании также подчеркнуло, что обладает достаточными ресурсами для того, чтобы свести к минимуму последствия возможного торгового эмбарго США. По мнению Мадрида, сложно остановить торговлю непосредственно с Испанией, так как все торговые вопросы придётся решать на уровне Евросоюза.

В Еврокомиссии поддержали это мнение, и неслучайно. Если Трамп запретит торговлю с Испанией, то это ощутимо ударит по всему европейскому рынку газа. Испания обладает одними из самых крупных в ЕС мощностями по регазификации СПГ, а зависимость ЕС от импорта из США составляет до 60%. Вряд ли европейцам хочется больше проблем, учитывая, что ближневосточный конфликт всего за пару дней довёл стоимость газа в ЕС до 1200 долларов за тысячу кубометров.

Как и другие заявления Трампа, нынешнее по Испании выглядит непродуманным и эмоциональным, если также учесть, что после отмены Верховным судом США импортных пошлин вопрос торгового соглашения с Евросоюзом повис в воздухе. Соответственно, под вопросом оказались и все торговые соглашения, заключённые в его рамках. А они очень выгодны США и невыгодны ЕС.

НАТО не будет участвовать в авантюрной войне Трампа

Ранее Испания также отказалась нарастить военные расходы до 5% ВВП. Позиция Мадрида стала катализатором углубляющегося раскола внутри Евросоюза по иранскому вопросу, разделив страны на два лагеря в зависимости от их близости к Вашингтону.

Позиция Испании, которой ни Россия, ни Иран не угрожают, заставляет выбирать между лояльностью НАТО и лояльностью Брюсселю другие страны ЕС. В частности, Италию и Грецию, где также расположены ключевые базы США (Сигонелла, Суда-Бэй). После длинной руки Тегерана, дотянувшегося до Кипра, власти стран Европы находятся под мощным внутренним давлением оппозиции, которая требует последовать примеру Мадрида и не втягивать свои страны в конфликт с Ираном.

Ситуация продемонстрировала, что НАТО не имеет единого мнения по иранскому вопросу. Если США начнут наземную операцию вопреки воле ключевых европейских союзников, это может привести к фактическому замораживанию деятельности НАТО в этом направлении.

