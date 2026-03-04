Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

В Германии потребовали возобновить импорт нефти и газа из России

Экономика » Сырье » Нефть

В Германии вновь подняли тему импорта российских энергоресурсов. На этот раз высказалась Сара Вагенкнехт, лидер левой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность".

Заправка
Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Заправка

Ранее Вагенкнехт неоднократно требовала снять санкции с России. И на этот раз она выступила с достаточно резким заявлением, предупредив, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке неминуемо приведет к новому витку роста цен на энергоносители в Германии.

Она вновь обратилась к правительству Германии с предложением вернуться к закупкам российской нефти и возобновить работу газопровода "Северный поток".

"После (совершенного) в нарушение международного права нападения на Иран назревает очередной скачок цен на энергоносители, который еще больше ускорит экономический спад в нашей стране. Германия может стать экономически проигравшей в войне с Ираном. Правительство ФРГ обязано немедленно защитить предприятия и потребителей от нового резкого роста цен", — написала Вагенкнехт в соцсети X.

Политик также подчеркнула недопустимость извлечения выгоды из военных конфликтов, заявив, что "государство не должно наживаться на войне", сообщает ТАСС.

По её мнению, необходима система контроля цен. "Система контроля цен, которая уже давно действует в других европейских странах, должна гарантировать, что снижение налогов действительно дойдет до потребителей. Кроме того, Германии следует возобновить импорт российской нефти через Шведт, чтобы снизить цены", — констатировала она.

И добавила, что правительству ФРГ также следует возобновить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток".

Вагенкнехт предрекает, что бездействие властей приведет к тяжёлым последствиям: растущие цены на энергоносители спровоцируют "возвращение высокой инфляции и дальнейшую потерю благосостояния".

Она напомнила, что большинство граждан Германии уже ощутили значительное снижение уровня жизни с начала пандемии и украинского кризиса.

"С 2020 года рост доходов отстает от уровня инфляции на десять процентных пунктов. Это не просто незначительные сокращения, а масштабная потеря покупательной способности. Политика последних пяти лет сделала немцев значительно беднее", — резюмировала Вагенкнехт.

Конфликт на Ближнем Востоке уже привёл к росту цен на АЗС в Германии. С пятницы заправка 50-литрового бака подорожала на шесть-девять евро в зависимости от вида топлива, а в некоторых городах литр топлива уже преодолел отметку в два евро.

Между тем, глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер настроен оптимистично. По крайней мере в том, что касается газа.

Несмотря на то, что газохранилища страны заполнены лишь на 20 процентов (он сам назвал это "довольно низким показателем"), а поставки сжиженного газа из Катара и других стран Персидского залива прекращены, масштабного газового кризиса в Германии герр Мюллер не ожидает.

В интервью порталу Table.Briefing он заявил, что новый газовый кризис "абсолютно не предвидится". И пояснил, что мягкая погода позволяет не расходовать запасы, и хранилища уже начали пополняться.

"Уже четыре дня мы работаем на закачку", — скромно, но с достоинством сообщил Мюллер.

Однако одним оптимизмом реальное положение дел не поправишь. По словам Мюллера, мировые цены на газ за последние двое суток практически удвоились.

"Это тяжёлый удар для всех компаний, вынужденных закупать газ на спотовом рынке", — сказал он.

Но по его словам, крупные игроки рынка заверили, что "в течение определённого времени такие ценовые пики можно выдержать".

Что касается населения, то, как резюмировал Мюллер, частные потребители на первых порах защищены долгосрочными контрактами с фиксированной ценой, однако им не избежать последствий в более отдалённой перспективе. Насколько далека эта "отдалённая перспектива", глава Федерального сетевого агентства не уточнил.

Сеансы психотерапии по поводу запасов топлива устраивают и в Польше. Премьер-министр Дональд Туск накануне назвал "противными" заявления некоторых политиков, что бензина и дизеля скоро будет не хватать.

По его словам, конфликт никак на Польшу не влияет, а запасы топлива в стране не только не уменьшаются, но и растут.

Поможет ли это предотвратить рост цен и ажиотаж на автозаправочных станциях, станет понятно уже в ближайшие дни.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть германия энергетика
Новости Все >
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
Сейчас читают
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Садоводство, цветоводство
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
Еда и рецепты
Минимум продуктов, максимум вкуса: как творог и яйца превращают завтрак в праздник
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Красота и стиль
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Память машины стирается за секунду: ошибки демонтажа АКБ заставляют электронику забыть своего владельца
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Коварство белой тишины: резкое потепление весной грозит превратить избыток снега в катастрофу
Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление
Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти
Ловушка в прихожей: как гора коробок и лишних пар обуви незаметно пожирает полезные метры квартиры
Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты
Пакет с миллионами в руках чужого деда: обычная замена домофона в Северодвинске превратила пенсионера в курьера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.