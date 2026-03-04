В Германии потребовали возобновить импорт нефти и газа из России

В Германии вновь подняли тему импорта российских энергоресурсов. На этот раз высказалась Сара Вагенкнехт, лидер левой партии "Союз социальная справедливость и экономическая разумность".

Фото: Designed by Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Заправка

Ранее Вагенкнехт неоднократно требовала снять санкции с России. И на этот раз она выступила с достаточно резким заявлением, предупредив, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке неминуемо приведет к новому витку роста цен на энергоносители в Германии.

Она вновь обратилась к правительству Германии с предложением вернуться к закупкам российской нефти и возобновить работу газопровода "Северный поток".

"После (совершенного) в нарушение международного права нападения на Иран назревает очередной скачок цен на энергоносители, который еще больше ускорит экономический спад в нашей стране. Германия может стать экономически проигравшей в войне с Ираном. Правительство ФРГ обязано немедленно защитить предприятия и потребителей от нового резкого роста цен", — написала Вагенкнехт в соцсети X.

Политик также подчеркнула недопустимость извлечения выгоды из военных конфликтов, заявив, что "государство не должно наживаться на войне", сообщает ТАСС.

По её мнению, необходима система контроля цен. "Система контроля цен, которая уже давно действует в других европейских странах, должна гарантировать, что снижение налогов действительно дойдет до потребителей. Кроме того, Германии следует возобновить импорт российской нефти через Шведт, чтобы снизить цены", — констатировала она.

И добавила, что правительству ФРГ также следует возобновить прокачку газа по трубопроводу "Северный поток".

Вагенкнехт предрекает, что бездействие властей приведет к тяжёлым последствиям: растущие цены на энергоносители спровоцируют "возвращение высокой инфляции и дальнейшую потерю благосостояния".

Она напомнила, что большинство граждан Германии уже ощутили значительное снижение уровня жизни с начала пандемии и украинского кризиса.

"С 2020 года рост доходов отстает от уровня инфляции на десять процентных пунктов. Это не просто незначительные сокращения, а масштабная потеря покупательной способности. Политика последних пяти лет сделала немцев значительно беднее", — резюмировала Вагенкнехт.

Конфликт на Ближнем Востоке уже привёл к росту цен на АЗС в Германии. С пятницы заправка 50-литрового бака подорожала на шесть-девять евро в зависимости от вида топлива, а в некоторых городах литр топлива уже преодолел отметку в два евро.

Между тем, глава германского Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер настроен оптимистично. По крайней мере в том, что касается газа.

Несмотря на то, что газохранилища страны заполнены лишь на 20 процентов (он сам назвал это "довольно низким показателем"), а поставки сжиженного газа из Катара и других стран Персидского залива прекращены, масштабного газового кризиса в Германии герр Мюллер не ожидает.

В интервью порталу Table.Briefing он заявил, что новый газовый кризис "абсолютно не предвидится". И пояснил, что мягкая погода позволяет не расходовать запасы, и хранилища уже начали пополняться.

"Уже четыре дня мы работаем на закачку", — скромно, но с достоинством сообщил Мюллер.

Однако одним оптимизмом реальное положение дел не поправишь. По словам Мюллера, мировые цены на газ за последние двое суток практически удвоились.

"Это тяжёлый удар для всех компаний, вынужденных закупать газ на спотовом рынке", — сказал он.

Но по его словам, крупные игроки рынка заверили, что "в течение определённого времени такие ценовые пики можно выдержать".

Что касается населения, то, как резюмировал Мюллер, частные потребители на первых порах защищены долгосрочными контрактами с фиксированной ценой, однако им не избежать последствий в более отдалённой перспективе. Насколько далека эта "отдалённая перспектива", глава Федерального сетевого агентства не уточнил.

Сеансы психотерапии по поводу запасов топлива устраивают и в Польше. Премьер-министр Дональд Туск накануне назвал "противными" заявления некоторых политиков, что бензина и дизеля скоро будет не хватать.

По его словам, конфликт никак на Польшу не влияет, а запасы топлива в стране не только не уменьшаются, но и растут.

Поможет ли это предотвратить рост цен и ажиотаж на автозаправочных станциях, станет понятно уже в ближайшие дни.