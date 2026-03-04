Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Экономика обмана в каждом цикле: покупатели платят полную цену за соль под видом мощного состава стирального порошка

Экономика

Стирка в России давно перестала быть просто бытовой рутиной, превратившись в поле боя между транснациональными гигантами и адептами экологической безопасности. Мы привыкли доверять ярким упаковкам, не подозревая, что внутри зачастую скрывается обычный хлорид натрия — та самая поваренная соль. Казалось бы, безобидный продукт, но в промышленном масштабе это настоящий яд для бытовой техники и экосистем. В избыточных концентрациях он превращает порошок в бесполезный балласт, который вместо чистоты приносит коррозию и "усталость" волокон ткани.

Порошок
Фото: https://commons.wikimedia.org by Rainer Zenz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Порошок

Сегодня на горизонте замаячил тектонический сдвиг: Росстандарт рассматривает обновление ГОСТ 32479. Инициатива, разработанная ООО "Росса НИИБХ", предлагает радикально "посадить на диету" производителей, ограничив содержание соли в порошках планкой в 5%. Это не просто цифры в техническом регламенте, а попытка вырвать российский рынок из состояния "разбитого корыта", к которому его подвели десятилетия бесконтрольного использования дешевых наполнителей.

Очевидные минусы: почему соль убивает машины

Зачем вообще класть соль в порошок? Ответ циничен: для веса. Она "обрамляет" активные вещества, создавая иллюзию большого объема за малые деньги. Но есть нюанс. Часто это не пищевая "Экстра", а технические отходы химических производств, работающие как ржавый скальпель для внутренних узлов вашей стиральной машины. Соль не стирает — она лишь создает агрессивную среду, провоцирующую коррозию ТЭНов и барабанов.

"Технические соли часто представляют собой отходы металлургических производств. Некоторые производители реализуют сырье без очистки, что создает лазейку для контрафакта и снижения себестоимости", — объяснила в беседе с Pravda. Ru советник президента Российского союза химиков Ирина Зайцева.

Проблема выходит за рамки ванной комнаты. Тонны хлоридов сливаются в канализацию, вызывая критический износ коммунальных сетей и отравляя почву. Биоразлагаемость таких "соленых" смесей стремится к нулю. Это системный сбой, где кратковременная выгода производителя оборачивается долгосрочными убытками для потребителя и государства.

Показатель Порошок с хлоридом натрия Порошок с сульфатом натрия
Влияние на технику Высокий риск коррозии Безопасно для металла
Биоразлагаемость Около 50% До 93%
Качество стирки Снижается из-за осадка Повышается за счет энзимов

Экономика обмана: вся соль в деньгах

Переход на новый стандарт вызывает ярое сопротивление. Почему? Потому что дешевый хлорид — это топливо для сверхприбылей. На рынке сложилась ситуация "грязного белья": западные бренды, доминирующие в Техническом комитете 360, не спешат менять рецептуру. Им выгодно использовать дешевое сырье, адаптируя российские стандарты под свои нужды еще с 90-х годов.

Для "гаражных" производств хлорид натрия вообще является основой выживания. В некоторых пробах доля соли достигала 90%. Это уже не порошок, а дорожный реагент в красивой пачке. При этом в рознице цена на качественные составы и "солевые бомбы" практически не отличается — потребитель платит полную цену за копеечный наполнитель.

"Необходимость пересмотра ГОСТов назрела давно. Мы долго опирались на устаревшие методики, которые не отвечают современным требованиям безопасности", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по тарифам и регулированию Артём Рабов.

Природная альтернатива: зачем нам сульфат натрия

Новый ГОСТ предлагает вернуться к истокам — использованию природного сульфата натрия. Это не просто замена одного "белого порошка" на другой. Сульфат работает как ювелирный инструмент: он смягчает воду, стабилизирует сыпучесть и, самое главное, не грызет металл. В советское время именно он был стандартом де-факто.

Современные технологии позволяют и вовсе минимизировать наполнители, создавая концентраты. Однако для массового сегмента сульфат остается золотой серединой. Он помогает одежде дольше сохранять цвет и структуру. Это шаг от логики одноразовых вещей к осознанному потреблению, где стирка не превращается в химическую атаку на гардероб.

"Природный сульфат натрия — это многофункциональная добавка. Она повышает моющую способность и экологическую безопасность продукта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Аллергия как маркер качества и чистоты

Когда на маркетплейсах процветает торговля подозрительными смесями, индикатором качества становится наше здоровье. Сами по себе соли натрия редко вызывают отторжение организма, но технические примеси тяжелых металлов — совсем другое дело. Никель, свинец и кадмий, остающиеся в дешевой соли, провоцируют контактные дерматиты, становясь вирусной нагрузкой для иммунитета целых семей.

Установление жесткого лимита в 5% для хлоридов позволит отсечь недобросовестных игроков. Это создаст прозрачные правила игры, где качество продукта определяется не агрессивным маркетингом, а химической чистотой состава. Наведение порядка в ГОСТах — это способ утереть нос тем, кто привык зарабатывать на неосведомленности покупателя.

Ответы на популярные вопросы о стиральных порошках

Почему соль в порошке вредна для стиральной машины?

Хлорид натрия при высоких температурах и постоянном контакте с водой ускоряет процессы окисления металла. Это ведет к коррозии барабана, крестовины и нагревательного элемента (ТЭНа), сокращая срок службы техники вдвое.

Как самостоятельно проверить наличие соли в порошке?

Точный химический анализ в домашних условиях провести сложно, но избыток соли часто выдает зернистая структура и плохая растворимость в холодной воде. Если порошок оставляет белый налет на темных вещах даже после дополнительного полоскания — это повод насторожиться.

Подорожают ли порошки после введения нового ГОСТа?

Эксперты полагают, что значительного скачка цен не будет. Себестоимость качественного "башенного" производства изначально включает использование сульфата натрия. Удар придется лишь по производителям фальсификата и самого дешевого сегмента.

Читайте также

Экспертная проверка: налоговый консультант Ирина Зайцева, эксперт по тарифам ЖКХ Артём Рабов, макроэкономист Артём Логинов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы экология
Новости Все >
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Запах вышел за пределы квартиры: чем может обернуться жалоба соседей
Мерц добивается роли Европы в переговорах по Украине: почему ЕС остался за бортом переговоров
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
Сейчас читают
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Красота и стиль
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Новости Благовещенска сегодня
Транссиб перестает резать город пополам: Благовещенский путепровод соединяет северные кварталы с центром
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Садоводство, цветоводство
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Мешки с перегноем больше не нужны: три простых приема заставляют морковь расти на пустом песке
Последние материалы
Память машины стирается за секунду: ошибки демонтажа АКБ заставляют электронику забыть своего владельца
Рейсы с Ближнего Востока срываются один за другим: для россиян готовят срочное решение
Рубль на распутье: мартовскими решениями закладываются новые маршруты движения валютных курсов
Коварство белой тишины: резкое потепление весной грозит превратить избыток снега в катастрофу
Тело просит отдыха, а мышцы горят: одна ошибка в вечерней тренировке крадет ночное восстановление
Урбанистическая талия требует затяжки: огромная природная стена встанет на пути новых кварталов Санкт-Петербурга
Чиновник на заводе — аппарат на прокачке: в Великом Новгороде начали тотальную переборку власти
Ловушка в прихожей: как гора коробок и лишних пар обуви незаметно пожирает полезные метры квартиры
Гастроэнтеролог ушел в дефицит: вместо профильного обследования пациентам Петрозаводска предлагают суррогаты
Пакет с миллионами в руках чужого деда: обычная замена домофона в Северодвинске превратила пенсионера в курьера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.