Ситуация в Ормузском проливе вызывает панику в мире. У Трампа появился план

Ситуация в Ормузском проливе достигла критической точки. Иран и страховые компании остановили движение, Европа в панике, которую Трамп пытается агрессивно сбить.

Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Страховщики и Иран закрыли Ормузский пролив

В настоящее время район Ормузского пролива находится под полным контролем ВМС Ирана. Очередь из 150 скопившихся танкеров и газовозов (см. видео) говорит о том, что через две недели проблема не ограничится удвоением цены на газ и на 20% на бензин и дизель.

Проблема не только в физических действиях Ирана, а в том, что страховые компании, такие как Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club, прекратили страхование от военных рисков. Теперь судовладельцам приходится оформлять новые полисы по значительно более высоким ставкам или вовсе избегать транзита через Ормузский пролив.

По данным компании Vortexa, в воскресенье, 1 марта, через пролив прошло всего четыре супертанкера, по сравнению со 102 днём ​​ранее. Предположим, что эти четыре судна везли китайские нефть или СПГ.

Аналитики JPMorgan & Chase подсчитали, что если Ормузский пролив останется фактически закрытым более 25 дней, производители энергоресурсов будут вынуждены приостановить добычу из-за переполненных складов и отсутствия свободных судов. Уже есть примеры — остановлена добыча нефти на месторождениях в Ираке: Румейла (эксплуатируется британской компанией BP) и Западная Курна — 2 (американская Chevron приобретает права у "Лукойла" из-за санкций). Катар уже закрыл свои мощности по производству СПГ.

Европу ожидает коллапс

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые цены на нефть уничтожат всех в Европе.

"Если ситуация [в Ормузском проливе] будет продолжаться в таком виде, мы все переживём ад в Европе в прямом смысле этого слова", — сказал он.

На этом фоне Норвегия предупредила, что сама не справится с восполнением поставок нефти и газа. Это предупреждение сделано накануне вступления в ЕС с 25 апреля запрета на краткосрочные контракты на российский СПГ. В результате цены на европейском хабе TTF к 4 марта взлетели до 1800-2100 долларов за тысячу кубометров (около 160 евро за МВт·ч). Рынок сейчас закладывает "военную премию", так как хранилища в Европе после зимы истощены, а альтернативных источников такого масштаба, кроме возврата к российскому газу, на данный момент не существует.

Вчера, 3 марта, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядел жалко в Белом доме, поддерживая войну Трампа, а ведь Германия первая столкнётся с отсутствием газа.

Надо также понимать, что 90% продовольствия для стран Залива и 15% удобрений на экспорт идут по проливу. Если Ормузский и Баб-эль-Мандебский (Йемен) проливы, будут закрыты, то цены поднимутся на всё (цены на мочевину уже выросли с 470 до 531 доллара за четыре дня, по данным Trading Economics).

План Трампа: военные конвои и страхование в США

Трамп на этом фоне объявил две меры.

Корпорации финансирования развития США (DFC) смогут предоставить "по очень разумной цене" страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли. "Если потребуется, военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее".

Однако не ясно, как быстро и какой именно объём ответственности сможет взять на себя DFC, а также смогут ли военные конвои увернуться от иранских противокорабельных ракет, дронов и мин. Крупные судоходные компании (например, по данным Lloyd's List) скептически относятся к идее, так как наличие конвоя не гарантирует полной безопасности судна в узком проливе.

Таким образом, план Трампа — это агрессивная попытка сбить панику на рынке нефти.

Россия является главным бенефициаром ситуации в Ормузском проливе по очевидным причинам.

