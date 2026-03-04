Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Ситуация в Ормузском проливе вызывает панику в мире. У Трампа появился план

Экономика » Прогнозы и статистика

Ситуация в Ормузском проливе достигла критической точки. Иран и страховые компании остановили движение, Европа в панике, которую Трамп пытается агрессивно сбить.

Ормузский пролив
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

Страховщики и Иран закрыли Ормузский пролив

В настоящее время район Ормузского пролива находится под полным контролем ВМС Ирана. Очередь из 150 скопившихся танкеров и газовозов (см. видео) говорит о том, что через две недели проблема не ограничится удвоением цены на газ и на 20% на бензин и дизель.

Проблема не только в физических действиях Ирана, а в том, что страховые компании, такие как Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club, прекратили страхование от военных рисков. Теперь судовладельцам приходится оформлять новые полисы по значительно более высоким ставкам или вовсе избегать транзита через Ормузский пролив.

По данным компании Vortexa, в воскресенье, 1 марта, через пролив прошло всего четыре супертанкера, по сравнению со 102 днём ​​ранее. Предположим, что эти четыре судна везли китайские нефть или СПГ.

Аналитики JPMorgan & Chase подсчитали, что если Ормузский пролив останется фактически закрытым более 25 дней, производители энергоресурсов будут вынуждены приостановить добычу из-за переполненных складов и отсутствия свободных судов. Уже есть примеры — остановлена добыча нефти на месторождениях в Ираке: Румейла (эксплуатируется британской компанией BP) и Западная Курна — 2 (американская Chevron приобретает права у "Лукойла" из-за санкций). Катар уже закрыл свои мощности по производству СПГ.

Европу ожидает коллапс

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что новые цены на нефть уничтожат всех в Европе.

"Если ситуация [в Ормузском проливе] будет продолжаться в таком виде, мы все переживём ад в Европе в прямом смысле этого слова", — сказал он.

На этом фоне Норвегия предупредила, что сама не справится с восполнением поставок нефти и газа. Это предупреждение сделано накануне вступления в ЕС с 25 апреля запрета на краткосрочные контракты на российский СПГ. В результате цены на европейском хабе TTF к 4 марта взлетели до 1800-2100 долларов за тысячу кубометров (около 160 евро за МВт·ч). Рынок сейчас закладывает "военную премию", так как хранилища в Европе после зимы истощены, а альтернативных источников такого масштаба, кроме возврата к российскому газу, на данный момент не существует.

Вчера, 3 марта, канцлер ФРГ Фридрих Мерц выглядел жалко в Белом доме, поддерживая войну Трампа, а ведь Германия первая столкнётся с отсутствием газа.

Надо также понимать, что 90% продовольствия для стран Залива и 15% удобрений на экспорт идут по проливу. Если Ормузский и Баб-эль-Мандебский (Йемен) проливы, будут закрыты, то цены поднимутся на всё (цены на мочевину уже выросли с 470 до 531 доллара за четыре дня, по данным Trading Economics).

План Трампа: военные конвои и страхование в США

Трамп на этом фоне объявил две меры.

  1. Корпорации финансирования развития США (DFC) смогут предоставить "по очень разумной цене" страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли.
  2. "Если потребуется, военно-морские силы США начнут сопровождать танкеры через Ормузский пролив как можно скорее".

Однако не ясно, как быстро и какой именно объём ответственности сможет взять на себя DFC, а также смогут ли военные конвои увернуться от иранских противокорабельных ракет, дронов и мин. Крупные судоходные компании (например, по данным Lloyd's List) скептически относятся к идее, так как наличие конвоя не гарантирует полной безопасности судна в узком проливе.

Таким образом, план Трампа — это агрессивная попытка сбить панику на рынке нефти.

Россия является главным бенефициаром ситуации в Ормузском проливе по очевидным причинам.

Читайте Telegram-канал автора

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы спг иран йемен нефть европа энергетика дональд трамп александр вучич
Новости Все >
Не только фронт решает судьбу Запорожья: Ближний Восток может сыграть неожиданную роль
Неожиданный разворот рынка: новые автомобили по цене подержанных снова стали реальностью
Сайты с горящими турами заманивают россиян: на странице есть признак, который выдает обман
Великая история любви: 8 марта в театре Модерн сыграют Ремарка
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Смена лидера в Иране может изменить противостояние с США: новый курс способен удивить Вашингтон
62% земли — и ни шага без разрешения: как новые правила сужают пространство Палестины
Иран ломает военные планы США: наземная операция превращается в катастрофический риск
Сектор Газа живёт в постоянном страхе: одно обвинение превращает мирного жителя в мишень
Весна начинается не с календаря, а с ароматов: городские улицы заполнят гектары живых первоцветов
Сейчас читают
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Газ
Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа
Популярное
Где теперь Европа возьмёт газ

Очевидный ответ на вопрос о том, где Европа будет брать газ — где же ещё, как не в США. Однако не всё так просто. Потому что придётся конкурировать с Азией.

Где теперь Европа возьмёт газ
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Брови становятся гуще за пару недель: домашний состав творит эффект как после салона
Черное золото меняет амплуа: обычный кузбасский уголь превратили в мощнейшее сердце для батарей
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
От гусеничных монстров до обычных поездов: как гиганты добираются до космоса Сергей Милешкин Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа Олег Артюков Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова
То, что пылилось десятилетиями, стало снова в цене: мода повернулась лицом к забытому винтажу
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Ягоды перестанут быть мелкой кислой россыпью: весенняя схема, которую дачники скрывали годами
Последние материалы
Холодный расчёт или искренний порыв: почему домашние кошки и собаки разошлись в желании спасать хозяев
Слепота за миллиард: удар по радарам США лишил американскую армию главного преимущества в регионе
Migranteu: влияет ли второе гражданство на налоговый статус человека
Глиняные ноги отчетности подвели: сахалинские коммунальщики массово проигрывают дела в судах
Мозг в тисках регламента: психологический барьер мешает школьникам показать реальные знания в Петропавловске-Камчатском
Тягучее золото в хрустящем плену: секретный завтрак из Анапы покоряет сердца на обычной кухне
Мозг в режиме экономии: эволюционная ловушка заставляет нас выбирать диван вместо спортзала
Шлагбаум перед носом: карьера якутского депутата Иванова завершилась списком иностранных агентов
Чукотка на страже детства: как школы Крайнего Севера превращают в неприступные крепости безопасности
Хрупкий лед диктует правила: ледяная артерия на Камчатке может растаять раньше привоза груза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.