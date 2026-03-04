На Западе признали проблему Ормузского пролива. Варианты решения не впечатляют

Президент Франции Эмманюэль Макрон тоже озаботился безопасностью морских путей вокруг Аравийского полуострова.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Персидский залив

Он предложил создать морскую коалицию по безопасности. Которая и возьмёт на себя функции по обеспечению безопасности.

"Мы выступаем с инициативой по созданию коалиции, чтобы объединить средства, в том числе военные, для восстановления и обеспечения безопасности судоходства на морских путях, имеющих ключевое значение для мировой экономики", - цитирует президента Франции ТАСС.

К своему сообщению Макрон прикрепил карту, на которой изображен маршрут из Персидского залива в Суэцкий канал через Ормузский пролив, Аденский залив и Красное море.

То есть речь не только о безопасности прохода через Ормузский пролив, о котором столько было сказано за последние несколько дней. Однако именно ситуация в этом проливе привлекает больше всего внимания.

Напомним, 2 марта Корпус стражей исламской революции пригрозил "сжечь" любой танкер, который попытается пройти через Ормузский пролив.

На следующий день советник командующего КСИР генерал Эбрахим Джабари заявил, что цена нефти может достичь 200 долларов за баррель из-за закрытия Ираном Ормузского пролива. Он добавил, что удары будут нанесены по "любой стране, которая попытается вывозить топливо" из региона.

По словам заместителя командующего ВМС КСИР Мохаммада Акбарзаде, по состоянию на 4 марта уничтожено уже десять нефтяных танкеров, пытавшихся пройти через пролив.

По данным аналитической платформы S&P Global Commodities at Sea через Ормузский пролив в понедельник прошли всего два танкера, тогда как в обычные дни проходит не менее шестидесяти.

В общем, масштабы понятны. Сейчас в Персидском и Оманском заливах скопились сотни судов, которые не могут пройти через Ормузский пролив. А по оценке The Wall Street Journal, в портах Персидского залива сейчас находится более трёх тысяч судов.

Кратчайшее расстояние между берегами пролива составляет около 39 километров. Судоходство организовано по двум отдельным коридорам шириной около 2,5 километров каждый для входящих и выходящих судов, которые разделены буферной зоной.

Не остался в стороне и президент США Дональд Трамп, который накануне также прокомментировал ситуацию вокруг Ормузского пролива.

Он сообщил, что американские корабли "при необходимости" будут сопровождать танкеры через пролив.

"С настоящего момента я приказал Корпорации развития финансов США (DFC) предоставлять по очень разумной цене страхование политических рисков и гарантии финансовой безопасности всей морской торговли, особенно энергоресурсами, проходящей через Персидский залив. Эта поддержка будет доступна всем судоходным линиям", - сообщил Трамп.

Он пообещал обеспечить "свободный проток энергии в мир" вне зависимости "ни от чего". Но насколько можно понять, небезвозмездно со стороны облагодетельствованных.

Президент Франции в финансовую сторону вопроса не углублялся. Хотя понятно, что собрать такую коалицию Макрону будет сложно. Если вообще возможно.

Ведь очевидно, что конвои в Ормузском проливе, если до таковых дойдёт дело, будут крайне уязвимы. Танкеры более, военные корабли менее, но будут. Готовы ли на Западе пойти на такой риск, пока вопросы открытый.

Некоторый опыт в подобных делах имеется, учитывая опыт противодействия атакам хуситов в Красном море. Но там всё же было проще, учитывая хотя бы расстояния. Ормузский пролив другое дело, здесь всё куда сложнее.