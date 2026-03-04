Деньги на паузе: российские банки внедряют блокировку выдачи наличных в кассах при подозрениях

Российские банки готовятся внедрить радикальную меру противодействия социальной инженерии — право сотрудников отделений временно блокировать выдачу наличных через кассу. Инициатива, получившая название "период охлаждения", призвана остановить клиентов, которые приходят за своими сбережениями под жестким психологическим давлением мошенников. В отличие от банкоматов, кассы позволяют снимать неограниченные суммы, что делает их приоритетной целью для преступников.

На текущий момент кредитные организации законодательно обязаны выдать средства по первому требованию владельца счета, даже если действия человека выглядят максимально подозрительно. Новые правила позволят персоналу легально брать паузу на проверку транзакций, привлекая к диалогу родственников или сотрудников правоохранительных органов. Это существенно усилит защиту от мошенничества, закрывая последнюю "серую зону" в наличном обороте.

Эксперты отмечают, что цифровая гигиена и финансовая грамотность населения пока не успевают за скоростью обновления схем обмана. Если раньше злоумышленники делали ставку на дистанционные переводы, то теперь они всё чаще диктуют жертвам алгоритм действий для личного визита в банк. Внедрение временного моратория на выдачу купюр должно разорвать эту цепочку и спасти накопления граждан.

Зачем нужен "период охлаждения" в офисах

Основная причина инициативы — резкий рост случаев, когда мошенники убеждают людей закрывать вклады и снимать все деньги через кассу. Поскольку кредитная карта или обычный счет имеют лимиты на снятие в терминалах, физическое отделение остается единственным способом разового вывода миллионов рублей. Преступники часто держат жертву на связи по телефону прямо во время визита в банк, диктуя "легенду" для операциониста.

"Сегодня кассы — это узкое горлышко безопасности. Если в цифровых каналах антифрод-системы работают мгновенно, то в живом общении юристы банков связаны Гражданским кодексом, требующим немедленного исполнения распоряжения клиента", — объяснил в беседе с Pravda. Ru специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Статистика показывает, что ущерб от действий злоумышленников продолжает расти, несмотря на общую автоматизацию. Часто люди под влиянием обмана игнорируют предупреждения систем и даже советы близких, будучи уверенными, что спасают свои средства на неких "безопасных счетах". Пауза в 24-48 часов дает возможность эмоциям утихнуть, а правоохранителям — вмешаться в ситуацию.

Как будет работать пауза на выдачу денег

Механизм предполагает, что при подозрении на внешнее воздействие сотрудник банка помечает операцию как имеющую "высокий риск". В этот момент выдача средств блокируется. Клиенту могут предложить пройти в отдельную зону для беседы, где ему зададут контрольные вопросы. Если подозрения подтверждаются, включается регламент ожидания. Весь процесс будет регламентирован внутренними актами, чтобы избежать злоупотреблений.

Признак опасности Действие банка Клиент постоянно смотрит в телефон или говорит по нему Приостановка операции, вызов руководителя офиса Просьба снять крупную сумму сразу после закрытия вклада Проверка истории звонков и активности в приложении Отказ называть реальную цель снятия (путаница в словах) "Период охлаждения" до 48 часов, информирование полиции

Подобный подход уже доказал свою эффективность при межбанковских переводах. Теперь же его переносят в офлайн-среду. Важно, что ограничения коснутся не всех подряд, а только тех транзакций, которые выбиваются из привычного финансового поведения пользователя. Это напоминает подписки, которые легко оформить, но сложно контролировать без должного внимания к деталям.

Влияние на финансовую безопасность системы

Введение "периода охлаждения" является частью глобального тренда по усилению комплаенса. Банки стремятся минимизировать риски не только для своих балансов, но и для репутации. Когда клиент теряет все личные финансы, это создает социальное напряжение, которое государству приходится гасить через механизмы банкротства или господдержки.

"Мы видим, что рынок трансформируется. Защита капитала клиента становится такой же важной частью сервиса, как и процентная ставка по вкладу. Остановка сомнительной выдачи в кассе — это необходимый барьер", — подчеркнул финансовый аналитик Никита Волков.

Ожидается, что мера позволит сократить объемы обналичивания украденных денег на четверть в течение первого года применения. Мошенники потеряют возможность "быстрого чека", так как наличные, покинувшие кассу, практически невозможно отследить. В то время как цифровые транзакции можно оспорить, бумажные деньги навсегда исчезают в карманах курьеров или через теневые обменники.

Новые обязанности сотрудников и риски для клиентов

Для персонала банков нововведение означает дополнительную нагрузку. Операционистам придется не просто выполнять технические действия, но и проводить экспресс-оценку ситуации. Это требует новых скриптов и понимания типовых схем манипуляций. На рынке труда это может вызвать потребность в специалистах с навыками кризисных коммуникаций.

"С юридической точки зрения крайне важно соблюсти баланс. Банк не должен превращаться в цензора, который решает, как человеку тратить его деньги, но обязан обеспечить право на безопасность в условиях очевидной угрозы", — отметил в беседе с Pravda. Ru юрист по IT-договорам Алексей Кузнецов.

Для рядового клиента, который совершает плановую крупную покупку, например, собираясь приобрести цветы оптом для бизнеса или оплатить авто, это может создать временные неудобства. Однако банкиры обещают, что "белые" операции будут проходить беспрепятственно при наличии подтверждающих документов или предварительного заказа наличности в обычном режиме.

Ответы на популярные вопросы о блокировке наличных

Может ли банк навсегда заблокировать мои наличные в кассе?

Нет, речь идет именно о "периоде охлаждения" — временной приостановке выдачи на срок от нескольких часов до двух суток для подтверждения легитимности операции.

Что делать, если мне срочно нужны деньги, а банк их "заморозил"?

Необходимо предоставить подтверждение цели снятия (договор покупки, счета) или связаться с доверенным лицом через сервис "второй руки", чтобы подтвердить отсутствие давления.

Коснутся ли ограничения мелких сумм?

Как правило, подозрительными считаются операции, превышающие 300 тысяч рублей или резко отличающиеся от стандартного оборота по счету клиента.

