Олег Артюков

Норвегия отказала Европе в увеличении поставок газа

Экономика » Сырье » Газ

Норвегия не сможет нарастить поставки газа в Европу в ближайшее время, поскольку её мощности уже задействованы полностью, заявил министр энергетики страны Терье Осланд.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Катарская государственная компания QatarEnergy объявила о приостановке производства сжиженного природного газа на всех своих объектах после атак беспилотников.

Катар входит в тройку мировых лидеров по добыче и экспорту СПГ. Внезапная остановка одного из крупнейших экспортных терминалов спровоцировала скачок цен на европейском рынке до максимумов 2023 года.

Если конкретнее, то цена на газ на лондонской бирже ICE достигала во вторник 750 долларов за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 756 долларов за тысячу кубометров.

Осланд в интервью агентству Bloomberg сообщил, что "мы работаем на пределе своих возможностей, и существенного резерва для увеличения добычи у нас нет".

А агентство Reuters приводит другое его заявление. Насчёт того, что эскалация на Ближнем Востоке может подтолкнуть Евросоюз к возобновлению дискуссии об эмбарго на российский газ.

По словам норвежского министра, Брюссель последовательно заявлял о намерении отказаться от российских энергоносителей.

Однако с учётом нынешней геополитической ситуации Осланд считает возможным возобновление дебатов по этому поводу.

Евросоюз, напомним, планирует отказаться от импорта российских энергоресурсов к следующему году.

Норвегия является критически важным поставщиком энергоресурсов для стран Евросоюза. Приведём данные Евростата за третий квартал прошлого года.

Норвегия является главным поставщиком природного газа по трубопроводам. В указанный период — 51,8 процента. На втором месте Алжир с 14,6 процентов.

Кроме того, Норвегия является крупнейшим поставщиком нефти в европейские страны, доля 14,6 процентов. Это даже больше, чем у США (14,5 процентов).

Вот сжиженный природный газ Норвегия почти не поставляет. Хотя ей это и не надо, поскольку газ экспортируется по трубопроводам.

Крупнейшим импортёром норвежского трубопроводного газа является Германия, в эту страну в 2025 году было поставлено 58 миллиардов кубометров. Значительные объёмы также идут в Бельгию, Францию и Великобританию.

Ожидается, что в 2026 году Норвегия поставит в европейские страны 110-120 миллиардов кубометров газа.

Стоит отметить, что общий объём потребления газа в странах Евросоюза за 2024 год составил 332 миллиарда кубометров.

В январе-июле 2025 году потребление составило 188 миллиардов кубометров, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на шесть миллиардов кубометров.

Ещё раз отметим, что выпадение даже десяти процентов поставок (а примерно такова доля Катара в экспорте газа в Европу) создаёт весьма ощутимую проблему.

Судя по комментария норвежского министра, компенсировать 30-40 миллиардов кубометров газа, если это понадобится, эта страна не в состоянии.

Так что властям ЕС и отдельных государств сообщества придётся искать варианты решения проблемы. Пока ещё гипотетической, но с большим шансами на то, что она станет практической.

Ведь скоро грядёт начало сезона закачки газа в подземные хранилища. А на это есть всего несколько месяцев.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы газ катар европа норвегия
