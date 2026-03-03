Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Брюссель признал тупик с кредитом для Украины

Экономика » Правила игры » Лоббисты

Еврокомиссия продолжает ломать голову над тем, как бы предоставить Украине кредит в 90 миллиардов евро. Эти деньги нужны киевскому режиму как воздух, в апреле деньги у Зеленского и Ко просто закончатся.

Фото: unsplash.com by JustStartInvesting is licensed under Free to use under the Unsplash License
То есть, разумеется, не у них конкретно, а на финансирование бюджетных расходов.

"Мы не можем поделиться новой информацией, но работа продолжается для того, чтобы найти решение для разблокирования этого займа и чтобы дать возможность Украине воспользоваться обязательством, принятым на уровне всех глав государств и правительств во время Европейского совета в декабре", — сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью.

Пинью не согласилась с репликой журналиста о том, что время уходит, Киев вскоре может остаться без финансирования, а ЕК пока не представила конкретных вариантов решения проблемы, сообщает "Интерфакс".

"Всё зависит от того, что вы понимаете под отсутствием вариантов на столе. Это может быть невидимым на глаз, но мы работаем над вариантами именно для того, чтобы разблокировать 90 млрд евро, и мы очень и очень отдаем себе отчёт в том, что время идет", — парировала представитель Еврокомиссии.

В общем, кипит работа за закрытыми дверями.

В декабре прошлого года председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что лидеры ЕС достигли принципиальной договоренности о поддержке Киева.

"Мы заключили сделку. Принято решение о предоставлении Украине поддержки в размере 90 млрд евро на 2026-27 годы", — сообщил он, подчеркнув, что Евросоюз выполнил взятые на себя обязательства.

А канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что кредит Украине будет предоставлен на беспроцентной основе. По его словам, европейские активы России останутся замороженными до тех пор, "пока Россия не выплатит компенсацию Украине".

Напомним, что как раз за счёт замороженных российских активов в Еврокомиссии и собирались финансировать Украину. И Мерц эту идею тоже поддерживал.

Однако далеко не все в Евросоюзе оказались в восторге от этой идеи. Особенно резко против выступала Бельгия, где расположен депозитарий Euroclear. Именно на счетах этого депозитария размещены активы России, которые оценивают примерно в 180 миллиардов евро.

После того, как попытка украсть активы провалилась, в ЕС решили выделить Украине кредит. Однако бюрократические процедуры застопоролись после того, как их заблокировала Венгрия.

Произошло это из-за прекращения Украиной транзита нефти из России в Венгрию и Словакию. В Киеве уверяют, что нефтепровод был повреждён якобы в результате атаки российского беспилотника. И восстановить его в ближайшее время нет никакой возможности.

В минувшую пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Зеленского во лжи. По мнению венгерского лидера, Киев намеренно блокирует поставки, прикрываясь несуществующими техническими причинами.

"Позвольте мне внести ясность. Зеленский лжет. Мы знаем, что нет никаких технических причин, по которым нефть не может поступать в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Они отказываются от инспекций и скрывают правду. Венгрия будет защищать свою энергетическую безопасность", — заявил Орбан.

А сегодня министр энергетики Украины Денис Шмыгаль вновь заявил, что нефтепровод повреждён, сейчас идёт оценка ущерба, а затем будет ремонт (долго). В общем, дал понять, что возобновлять поставки нефти по "Дружбе" Киев не собирается.

Видимо, расчёт на то, что Еврокомиссия что-нибудь придумает и вето Венгрии будет обойдено. И в Брюсселе подобные настроения всячески поощряют.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы кредит венгрия еврокомиссия финансирование
Кредитная карта греет руки банку: как не дать пластику расплавить семейный бюджет
