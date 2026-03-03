Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Где теперь Европа возьмёт газ

Экономика » Сырье » Газ

После того, как Катар во вторник объявил о приостановке производства сжиженного природного газа, возникает вопрос, каким образом Европа будет приобретать газ.

Танкер с СПГ
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Танкер с СПГ

Тем более, что в этом сезоне запасы в хранилищах изрядно оскудели. И сейчас эти самые хранилища заполнены менее чем на треть.

Цена на газ на лондонской бирже ICE выросла до 750 долларов за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 756 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения, 27 февраля стоимость газа на то же голландском хабе была 387 долларов за тысячу кубометров. Рост весьма ощутимый. Хотя конечно, это пока еще весьма далеко от рекорда начала марта 2022 года, когда стоимость газа на TTF достигла 3900 долларов за всю ту же тысячу кубометров.

В общем, тенденция очевидна. Но пока что это скорее эмоциональная реакция. Дальнейший уровень цен будет зависеть от того, как скоро Катар возобновит производство СПГ.

К слову, Qatar Energy вслед за СПГ приостановила выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия.

Катар играет важнейшую роль на мировом рынке сжиженного природного газа. Это ближневосточное государства является третьим крупнейшим экспортёром СПГ в мире после США и Австралии.

Мощности производства СПГ в Катаре составляют 77 млн тонн в год. Страна также заявила о планах расширить свои СПГ-заводы до 142 млн тонн.

Катар играет заметную роль и в поставках энергоресурсов в Европу. Хотя доля его и составляет порядка 11 процентов, но добавлять "всего" здесь едва ли уместно.

По той простой причине, что если катарский СПГ исчезнет с рынка на сколько-нибудь заметное время, то эти потери придётся каким-то образом восполнять. Порядка 80 процентов экспорта СПГ из Катара шло в азиатские государства — Индию, Китая, Японию, Южную Корею.

Вообще, надо заметить, что с поставками в Европу из Катара не всё так просто. Дело в том, что Qatar Energy предпочитает долгосрочные контракты, на пару десятков лет. Европейцы заключают такие контракты неохотно под предлогом того, что не хотят попадать от них в зависимость.

Однако же несколько европейских государств — Германия, Нидерланды, Франция — всё же заключили долгосрочные соглашения с Катаром.

Собственно, отвечая на вопрос, каким образом Европа будет восполнять запасы в газовых хранилищах, очевиден ответ, что наращивая импорт из США. Однако же усилится конкуренция за газ со стороны азиатских государств. А усиление конкуренции будет означать рост цен.

И вполне вероятно, что нынешний рост — это только начало. А вот до какого предела эти цены вырастут, пока прогнозировать едва ли кто в состоянии.

Это означает ещё и дальнейшее усугубление проблем для европейской промышленности. Дела которой и так далеко не блестящие из-за цен на энергоресурсы.

Остаётся добавить, что для восполнения запасов европейским странам надо до октября закачать в хранилища не менее 80 миллиардов кубометров газа. Это чтобы достигнуть законодательного установленного показателя не менее 90 процентов заполненности хранилищ.

Это и так не просто, а ведь надо ещё учитывать погоду летом. Если она будет жаркой, то потребление энергии тоже будет на высоком уровне. А потому сэкономить на закупках газа будет достаточно сложно ещё и по этой причине.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы спг катар европа энергетика
Новости Все >
Удар по духовному лидеру Ирана — точка перелома: на что рассчитывают в США
Цена бросовая, спрос нулевой: загадочный японец на вторичке оказался аутсайдером года
Конфликт на Ближнем Востоке перераспределяет влияние: кто теперь задает тон в переговорах по Украине
У противника таких нет: Россия запустила в серию уникальное средство охоты на БПЛА
Новый устный экзамен перед ОГЭ: к каким последствиям это может привести уже в 2027 году
Коварство древнего мха: ледяной плен Земли стал расплатой за слишком бурное озеленение
Индексация без шоковой терапии: грядущие изменения 2026 года попадут под тотальный надзор сверху
Небо над Калениками стало ловушкой: казачья бригада ослепила ВСУ и лишила его связи
В Госдуме напомнили о повышении социальных пенсий с 1 апреля
Вечная война по версии Трампа: что происходит с арсеналом США после ударов по Ирану
Сейчас читают
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Красота и стиль
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Ближний Восток
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Популярное
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции
Малинник превращается в джунгли? Есть способ удержать кусты на месте без химии и нервов
Снег вместо удобрений: три обычные крупы делают почву жирной без капли навоза
Трон под израильским лобби в США раскачают новые поколения американцев Любовь Степушова Загадочная луковица под водой экономит миллионы: зачем она нужна кораблям Сергей Милешкин
Из-за войны с Ираном новые условия завершения конфликта станут для Зеленского шоком
200 граммов весной — и груша кормит как сумасшедшая: урожай с дерева становится в разы крупнее
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Железо лечит, а не только калечит: почему тренажёрные залы становятся убежищем для молодых
Последние материалы
Удар по духовному лидеру Ирана — точка перелома: на что рассчитывают в США
Где теперь Европа возьмёт газ
Вес тает на глазах: простой способ высвободить треть места в багаже без дорогих органайзеров
Трасса Р-243 преобразится до неузнаваемости: дорожники перекроят ключевую артерию Поволжья
Заборы падают, а интерес растет: самарские заводы стали принимать в пять раз больше гостей
Свой дом вместо тесной клетки: пермские власти выставили на торги десятки пустых участков
Трасса «Восток» тянет щупальца к Уралу: единый бесшовный коридор скоро дойдёт до самой Тюмени
Цена бросовая, спрос нулевой: загадочный японец на вторичке оказался аутсайдером года
Миллиарды под колеса: дороги Мордовии готовят к масштабной реконструкции по новым стандартам
Яд в чашке после обеда: почему бодрящие напитки продолжают рушить ночной отдых даже спустя часы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.