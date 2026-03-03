Где теперь Европа возьмёт газ

После того, как Катар во вторник объявил о приостановке производства сжиженного природного газа, возникает вопрос, каким образом Европа будет приобретать газ.

Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Танкер с СПГ

Тем более, что в этом сезоне запасы в хранилищах изрядно оскудели. И сейчас эти самые хранилища заполнены менее чем на треть.

Цена на газ на лондонской бирже ICE выросла до 750 долларов за тысячу кубометров. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 756 долларов за тысячу кубометров.

Для сравнения, 27 февраля стоимость газа на то же голландском хабе была 387 долларов за тысячу кубометров. Рост весьма ощутимый. Хотя конечно, это пока еще весьма далеко от рекорда начала марта 2022 года, когда стоимость газа на TTF достигла 3900 долларов за всю ту же тысячу кубометров.

В общем, тенденция очевидна. Но пока что это скорее эмоциональная реакция. Дальнейший уровень цен будет зависеть от того, как скоро Катар возобновит производство СПГ.

К слову, Qatar Energy вслед за СПГ приостановила выпуск карбамида, полимеров, метанола, алюминия.

Катар играет важнейшую роль на мировом рынке сжиженного природного газа. Это ближневосточное государства является третьим крупнейшим экспортёром СПГ в мире после США и Австралии.

Мощности производства СПГ в Катаре составляют 77 млн тонн в год. Страна также заявила о планах расширить свои СПГ-заводы до 142 млн тонн.

Катар играет заметную роль и в поставках энергоресурсов в Европу. Хотя доля его и составляет порядка 11 процентов, но добавлять "всего" здесь едва ли уместно.

По той простой причине, что если катарский СПГ исчезнет с рынка на сколько-нибудь заметное время, то эти потери придётся каким-то образом восполнять. Порядка 80 процентов экспорта СПГ из Катара шло в азиатские государства — Индию, Китая, Японию, Южную Корею.

Вообще, надо заметить, что с поставками в Европу из Катара не всё так просто. Дело в том, что Qatar Energy предпочитает долгосрочные контракты, на пару десятков лет. Европейцы заключают такие контракты неохотно под предлогом того, что не хотят попадать от них в зависимость.

Однако же несколько европейских государств — Германия, Нидерланды, Франция — всё же заключили долгосрочные соглашения с Катаром.

Собственно, отвечая на вопрос, каким образом Европа будет восполнять запасы в газовых хранилищах, очевиден ответ, что наращивая импорт из США. Однако же усилится конкуренция за газ со стороны азиатских государств. А усиление конкуренции будет означать рост цен.

И вполне вероятно, что нынешний рост — это только начало. А вот до какого предела эти цены вырастут, пока прогнозировать едва ли кто в состоянии.

Это означает ещё и дальнейшее усугубление проблем для европейской промышленности. Дела которой и так далеко не блестящие из-за цен на энергоресурсы.

Остаётся добавить, что для восполнения запасов европейским странам надо до октября закачать в хранилища не менее 80 миллиардов кубометров газа. Это чтобы достигнуть законодательного установленного показателя не менее 90 процентов заполненности хранилищ.

Это и так не просто, а ведь надо ещё учитывать погоду летом. Если она будет жаркой, то потребление энергии тоже будет на высоком уровне. А потому сэкономить на закупках газа будет достаточно сложно ещё и по этой причине.