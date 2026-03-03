Пустые склады диктуют правила: почему цены на продукты кусаются в конце февраля

Российский продовольственный рынок в конце февраля продемонстрировал неоднозначную динамику. Пока аналитики фиксируют замедление общей годовой инфляции до 5,81%, отдельные позиции в потребительской корзине показывают резкие скачки.
Наиболее заметным событием недели стал стремительный рост цен на морковь, которая за семь дней прибавила в стоимости более 13%. Эти данные следуют из свежего отчета по "Индексу Мишек", отражающему реальную стоимость фиксированного набора товаров.
Несмотря на локальные всплески, общая картина за год выглядит более сбалансированной. Годовое значение индекса остается в отрицательной зоне (-4,7%), что свидетельствует о коррекции цен на ряд базовых продуктов после прошлогодних пиков. Ситуация в ритейле заставляет потребителей более тщательно проводить аудит расходов, так как волатильность затронула даже самые простые овощи и бакалею.
В период с 21 по 28 февраля значение "Индекса Мишек" увеличилось на 0,5%. Этот рост произошел на фоне небольшого снижения неделей ранее. Главным драйвером стала морковь, подорожавшая на 13,6%. Такой резкий подъем специалисты связывают с сезонным фактором и сокращением запасов урожая прошлого года в хранилищах. Параллельно с овощами незначительно выросли в цене бананы — на 0,7%.
"Резкие колебания цен на плодоовощную продукцию в конце зимы — явление привычное, однако двузначные цифры роста за неделю всегда вызывают напряженность у покупателей. Это лишний раз подтверждает, что инфляция в конкретных категориях может сильно опережать официальные средние цифры", — упомянул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.
Интересно, что на этой же неделе ряд социально значимых товаров подешевел. Бюджетный белый хлеб упал в цене на 4,3%, куриные тушки потеряли 3,2%, а сельдь — 0,5%. Остальные позиции, входящие в расчет индекса, сохранили стабильность, что позволило удержать итоговый прирост в рамках половины процента.
Анализ цен в разрезе двенадцати месяцев выявляет долгосрочные тренды. Лидером подорожания стало подсолнечное масло (+6,5%), за ним следуют кондитерские изделия и мясо птицы. На фоне изменений налогового законодательства и логистических сложностей, повышение цен затронуло и такие базовые продукты, как яйца категории С1, стоимость которых выросла на 3,3%.
|Товар
|Изменение цены за год
|Подсолнечное масло
|+6,5%
|Детский мармелад
|+6,2%
|Черный чай
|-29,3%
|Бананы
|-18,2%
Несмотря на инфляционное давление, многие товары за год существенно подешевели. Рекордсменом стал черный чай, цена которого снизилась почти на треть. Также доступнее стали молочные продукты и плавленый сыр. Такая волатильность цен на повседневные продукты создает ситуацию, когда потребительская корзина может как дорожать, так и дешеветь в зависимости от предпочтений конкретной семьи.
"Для многих домохозяйств даже небольшие изменения в чеке становятся критичными. Важно не только отслеживать скидки, но и понимать, что прозрачность ритейла растет — новые правила торговли на онлайн-площадках теперь обязывают честно указывать стоимость в карточках товаров", — комментирует Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.
Согласно данным Минэкономразвития, общий уровень годовой инфляции в стране находится на уровне 5,81%. Это значение служит ориентиром для индексации социальных выплат. Например, уже известно, как изменятся социальные пенсии в ближайшее время, что поможет компенсировать рост затрат на питание для наиболее уязвимых слоев населения.
На глобальном уровне экономика продолжает сталкиваться с вызовами. Колебания стоимости сырья и изменения в логистике, такие как переориентация поставок нефти в Индию, опосредованно влияют на внутренние цены через стоимость топлива и удобрений. В этих условиях инвесторы часто выбирают золото как защитный актив, пытаясь уберечь накопления от инфляционных рисков.
"Стабильность цен зависит не только от урожая, но и от затрат на логистику и ГСМ. Любые изменения на рынке нефтепродуктов со временем отражаются на стоимости доставки продуктов в супермаркеты", — отмечает в беседе с Pravda. Ru эксперт Геннадий Чернов.
В этот период традиционно сокращаются запасы отечественных овощей "борщевого набора". Доля импортной продукции увеличивается, а логистические затраты и сезонный дефицит подталкивают ценники вверх.
Это неофициальный экономический индикатор, который отслеживает изменение цен на 14 популярных потребительских товаров. Он позволяет оценивать инфляцию "на земле" — по реальным покупкам в магазинах.
Эксперты рекомендуют проводить регулярный аудит расходов, пользоваться картами лояльности ритейлеров и отслеживать акции. Также стоит обратить внимание на товары собственных торговых марок сетей, которые зачастую дешевле брендовых аналогов.
