Илья Кравцов

Пустые склады диктуют правила: почему цены на продукты кусаются в конце февраля

Экономика

Российский продовольственный рынок в конце февраля продемонстрировал неоднозначную динамику. Пока аналитики фиксируют замедление общей годовой инфляции до 5,81%, отдельные позиции в потребительской корзине показывают резкие скачки.

Морковь
Фото: Own work by Kander, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Наиболее заметным событием недели стал стремительный рост цен на морковь, которая за семь дней прибавила в стоимости более 13%. Эти данные следуют из свежего отчета по "Индексу Мишек", отражающему реальную стоимость фиксированного набора товаров.

Несмотря на локальные всплески, общая картина за год выглядит более сбалансированной. Годовое значение индекса остается в отрицательной зоне (-4,7%), что свидетельствует о коррекции цен на ряд базовых продуктов после прошлогодних пиков. Ситуация в ритейле заставляет потребителей более тщательно проводить аудит расходов, так как волатильность затронула даже самые простые овощи и бакалею.

Морковь и динамика Индекса Мишек

В период с 21 по 28 февраля значение "Индекса Мишек" увеличилось на 0,5%. Этот рост произошел на фоне небольшого снижения неделей ранее. Главным драйвером стала морковь, подорожавшая на 13,6%. Такой резкий подъем специалисты связывают с сезонным фактором и сокращением запасов урожая прошлого года в хранилищах. Параллельно с овощами незначительно выросли в цене бананы — на 0,7%.

"Резкие колебания цен на плодоовощную продукцию в конце зимы — явление привычное, однако двузначные цифры роста за неделю всегда вызывают напряженность у покупателей. Это лишний раз подтверждает, что инфляция в конкретных категориях может сильно опережать официальные средние цифры", — упомянул в беседе с Pravda. Ru макроэкономист Артём Логинов.

Интересно, что на этой же неделе ряд социально значимых товаров подешевел. Бюджетный белый хлеб упал в цене на 4,3%, куриные тушки потеряли 3,2%, а сельдь — 0,5%. Остальные позиции, входящие в расчет индекса, сохранили стабильность, что позволило удержать итоговый прирост в рамках половины процента.

Лидеры роста и аутсайдеры года

Анализ цен в разрезе двенадцати месяцев выявляет долгосрочные тренды. Лидером подорожания стало подсолнечное масло (+6,5%), за ним следуют кондитерские изделия и мясо птицы. На фоне изменений налогового законодательства и логистических сложностей, повышение цен затронуло и такие базовые продукты, как яйца категории С1, стоимость которых выросла на 3,3%.

Товар Изменение цены за год
Подсолнечное масло +6,5%
Детский мармелад +6,2%
Черный чай -29,3%
Бананы -18,2%

Несмотря на инфляционное давление, многие товары за год существенно подешевели. Рекордсменом стал черный чай, цена которого снизилась почти на треть. Также доступнее стали молочные продукты и плавленый сыр. Такая волатильность цен на повседневные продукты создает ситуацию, когда потребительская корзина может как дорожать, так и дешеветь в зависимости от предпочтений конкретной семьи.

"Для многих домохозяйств даже небольшие изменения в чеке становятся критичными. Важно не только отслеживать скидки, но и понимать, что прозрачность ритейла растет — новые правила торговли на онлайн-площадках теперь обязывают честно указывать стоимость в карточках товаров", — комментирует Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Экономический контекст и влияние на бюджет

Согласно данным Минэкономразвития, общий уровень годовой инфляции в стране находится на уровне 5,81%. Это значение служит ориентиром для индексации социальных выплат. Например, уже известно, как изменятся социальные пенсии в ближайшее время, что поможет компенсировать рост затрат на питание для наиболее уязвимых слоев населения.

На глобальном уровне экономика продолжает сталкиваться с вызовами. Колебания стоимости сырья и изменения в логистике, такие как переориентация поставок нефти в Индию, опосредованно влияют на внутренние цены через стоимость топлива и удобрений. В этих условиях инвесторы часто выбирают золото как защитный актив, пытаясь уберечь накопления от инфляционных рисков.

"Стабильность цен зависит не только от урожая, но и от затрат на логистику и ГСМ. Любые изменения на рынке нефтепродуктов со временем отражаются на стоимости доставки продуктов в супермаркеты", — отмечает в беседе с Pravda. Ru эксперт Геннадий Чернов.

Ответы на популярные вопросы о ценах на продукты

Почему морковь подорожала так резко в конце февраля?

В этот период традиционно сокращаются запасы отечественных овощей "борщевого набора". Доля импортной продукции увеличивается, а логистические затраты и сезонный дефицит подталкивают ценники вверх.

Что такое "Индекс Мишек"?

Это неофициальный экономический индикатор, который отслеживает изменение цен на 14 популярных потребительских товаров. Он позволяет оценивать инфляцию "на земле" — по реальным покупкам в магазинах.

Как сэкономить при росте цен на продукты?

Эксперты рекомендуют проводить регулярный аудит расходов, пользоваться картами лояльности ритейлеров и отслеживать акции. Также стоит обратить внимание на товары собственных торговых марок сетей, которые зачастую дешевле брендовых аналогов.

Экспертная проверка: макроэкономист Артём Логинов, юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов
Автор Илья Кравцов
Кравцов Илья Валерьевич — финансовый консультант с 14-летним стажем. Объясняет риски, кредиты и защищает от мошеннических схем.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Темы овощи продукты экономика продукты питания
