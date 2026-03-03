Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Актив-убежище: почему золото будет расти в цене

Экономика » Правила игры » Бизнес

Большинство российских и зарубежных экспертов сходятся в том, что цены на золото могут пойти вверх на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

Фото: Designed by Freepik by xb100, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Этот драгоценный металл по-прежнему остаётся главным "активом-убежищем". А раз так, то и спрос на него будет расти.

Но разумеется, надо ещё и учитывать, каким именно будет этот рост, сколько он будет продолжаться и как долго удержится на достигнутых отметках.

В условиях растущих инфляционных ожиданий золото остается проверенным инструментом защиты от инфляции. При эскалации конфликта золото может протестировать максимум на уровне 5600 долларов за унцию, с возможным дальнейшим ростом до 6000 долларов, сказал ТАСС глава управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов.

Динамика цен на золото будет во многом зависеть от развития ситуации на Ближнем Востоке. "При сценарии долгосрочного конфликта, предполагающего перекрытие транспортных маршрутов и физический урон нефтяной и промышленной инфраструктуре, можно ожидать роста цен на энергоносители и другие сырьевые ресурсы", — отметил он.

Эскалация и вовлечение новых государств повышают уровень неопределённости, золото остается главным защитным активом. Красноженов напомнил, что Дубай — крупный хаб по торговле золотом. Нарушение авиасообщения может создать дефицит физического металла.

Аналитики инвестбанка JPMorgan ожидают, что в ближайшей перспективе геополитический "риск-премиум" поднимет цены на золото на пять-десять процентов. При этом они предупреждают, что такие всплески "могут быть резкими, но их трудно поддерживать".

В долгосрочной перспективе банк прогнозирует, что спрос со стороны центробанков и инвесторов подтолкнет цены к 6300 долларов за унцию к концу 2026 года. То есть можно предполагать, что нынешний конфликт цены на золото подтолкнёт вверх, но причин для роста хватает и без него.

Французский инвестбанк Natixis прогнозирует, что эскалация между Ираном, США и Израилем может вызвать значительный краткосрочный скачок цен на золото. По этому прогнозу, золото может подорожать примерно на 15 процентов.

Большая часть роста придётся на одну-две недели после начала эскалации, при таком сценарии золото может торговаться в диапазоне 5500 — 5800 долларов за унцию.

Аналитики сингапурского банка OCBC Сим Мох Сионг и Кристофер Вонг также полагают, что золото будет расти. Ближайшие уровни достигнут отметок 5440-5500 долларов за унцию. При этом устойчивость любого ралли будет зависеть от того, перерастет ли конфликт в затяжную фазу, которая нарушит маршруты поставок нефти и повлияет на глобальный рост и инфляцию.

Эксперты ещё одного сингапурского банка — United Overseas Bank — предполагают, что цены на золото вырастут до 5400 долларов за унцию во втором квартале, 5600 долларов в третьем квартале и 5800 долларов в четвертом квартале нынешнего года, с дальнейшим повышением до 6000 долларов в первом квартале 2027 года.

В общем, можно констатировать, что с ценами на золото происходит то же, что и с ценами на энергоресурсы. Они в моменте растут. Но сколько продолжится этот рост, зависит от продолжительности конфликта.

Впрочем, есть и отличие. Золоту прогнозируют рост в течение всего года, в отличие от нефти и газа, где прогнозы куда более осторожные.

