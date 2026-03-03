Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кредитная карта греет руки банку: как не дать пластику расплавить семейный бюджет

Экономика

В современных реалиях кредитные карты стали неотъемлемым атрибутом финансовой жизни россиян. По статистическим данным, к началу 2026 года количество активных карт в стране превысило отметку в 95 миллионов единиц. Однако за внешней доступностью и удобством скрываются серьезные риски, которые могут превратить привычный платежный инструмент в источник затяжного финансового кризиса для семьи.

Оплата товара через терминал
Фото: https://www.pexels.com by Towfiqu barbhuiya is licensed under Free
Оплата товара через терминал

Эксперты предупреждают, что специфика этого банковского продукта таит в себе больше опасностей, чем классический заем под залог или крупный потребительский кредит. Психологическая ловушка "доступных денег" и технические нюансы начисления процентов зачастую остаются без должного внимания пользователей, пока сумма долга не становится критической, влияя на общую инфляцию личных расходов.

Мнимая безопасность и потеря контроля

Основное коварство кредитки, особенно с лимитом в 30-50 тысяч рублей, заключается в ощущении полного контроля над ситуацией. Наличие беспроцентного периода (грейс-периода) создает иллюзию, что долг будет легко погашен с ближайшего дохода. В результате карта начинает использоваться для оплаты продуктов в супермаркетах и других повседневных нужд, постепенно замещая собственные средства пользователя.

"Когда человек привыкает тратить лимит карты на ежедневные покупки, он перестает воспринимать эти средства как заемные. Возникает опасная привычка жить в долг, которая при любом колебании доходов приводит к просрочкам", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Со временем граница между личными накоплениями и банковским лимитом стирается. Пользователи совершают импульсивные покупки, не соотнося их с реальными возможностями бюджета. Это особенно заметно на фоне того, как меняется потребительская корзина из-за налоговых изменений и роста цен на товары первой необходимости.

Ловушка минимального платежа

Если клиенту не удается закрыть задолженность в рамках льготного периода, банк активирует механизм начисления процентов. В России ставки по картам традиционно высоки и могут достигать 30-40% годовых. При этом банки предлагают вносить лишь минимальный платеж — около 3-5% от суммы долга. Это создает видимость исполнения обязательств, но фактически долг почти не уменьшается.

Параметр Значение
Средняя ставка по кредиткам 25-35% годовых
Размер минимального платежа 3-7% от задолженности
Статус грейс-периода Аннулируется при просрочке

Большая часть минимального взноса уходит на погашение начисленных процентов, а на тело кредита приходятся лишь копейки. В такой ситуации пользователь может годами платить банку, оставаясь должен первоначальную сумму. Это делает кредитку гораздо дороже, чем покупки на маркетплейсах в рассрочку или целевые кредиты.

Скрытые комиссии и дополнительные расходы

Помимо высоких процентов, держатели карт сталкиваются со скрытыми тратами. Снятие наличных или переводы часто облагаются комиссией и лишают клиента льготного периода с первого дня операции. Также бюджет могут подтачивать плата за годовое обслуживание, страховые взносы и СМС-информирование, о которых пользователи забывают.

"Важно внимательно изучить тарифы: за маской удобного сервиса часто скрываются страховки и комиссии, которые "съедают" значительную часть лимита. В случае споров с банком по условиям обслуживания необходимо опираться на текст договора и закон о защите прав потребителей", — сообщила в беседе с Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова.

Риск возрастает, когда человек владеет несколькими картами разных банков. Общий кредитный лимит создает ложное чувство богатства, хотя фактически является совокупным финансовым бременем. В такой ситуации любая серьезная покупка, будь то техника или развлекательный контент, может стать последней каплей для устойчивости личных финансов.

Как избежать долговой ямы: советы по планированию

Специалисты единодушны: кредитная карта должна быть инструментом для экстренных случаев, а не источником дофинансирования зарплаты. Если использование карты становится ежемесячной необходимостью, это верный признак дефицита семейного бюджета и неэффективного управления средствами.

"Регулярная потребность в заемных средствах говорит о том, что расходы превышают доходы. Вместо оформления новой карты стоит пересмотреть структуру потребления и заняться формированием финансовой подушки безопасности", — сказал в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Илья Кравцов.

Эксперты рекомендуют воспринимать кредитку как краткосрочную беспроцентную рассрочку, которую необходимо закрыть полностью за один-два месяца. Только в таком режиме владение картой становится экономически оправданным и безопасным для кошелька.

Ответы на популярные вопросы о кредитных картах

Что произойдет, если внести только минимальный платеж?

Банк начислит проценты на всю сумму задолженности с момента совершения покупок. Основной долг уменьшится незначительно, и большая часть вашего платежа будет просто прибылью банка.

Выгодно ли снимать наличные с кредитной карты?

В 99% случаев — нет. За снятие обычно берется высокая комиссия, а процентная ставка на такие операции значительно выше, чем на безналичные покупки. Кроме того, на снятие наличных часто не распространяется грейс-период.

Как закрыть карту правильно?

Недостаточно просто обнулить баланс. Необходимо подать заявление на закрытие счета в банк и получить официальное подтверждение об отсутствии задолженности, чтобы избежать начислений за обслуживание в будущем.

Экспертная проверка: юрист по защите прав потребителей Татьяна Федорова, финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Илья Кравцов
Автор Алина Корнеева
Алина Сергеевна Корнеева — банковский аналитик, специалист по анализу капитала, регуляторных нормативов и финансовой устойчивости банков, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
