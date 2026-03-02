Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Индия собирается увеличить поставки российской нефти

Индия собирается увеличить импорт нефти из России. Эту тему обсуждали представители нефтеперерабатывающих предприятий и правительство, сообщает агентство Bloomberg.

Mumbai, India
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Проблемы с поставками, как нетрудно догадаться, возникли после нападения США и Израиля на Иран. Значительные объёмы нефти поступали в Индию через Ормузский пролив. С проходом по которому сейчас возникли проблемы.

Что касается официальной информации насчёт происходящего, то в министерстве нефти и природного газа Индии сообщили, что отслеживают ситуацию на Ближнем Востоке. И примет меры для обеспечения страны основными нефтепродуктами. Причём особо было подчёркнуто, что стоимость будет приемлемой.

Стоит напомнить, что Россия является одним из основных поставщиков нефти в Индию. По данным аналитической компании Kpler, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию составлял около двух миллионов баррелей в сутки.

В ноябре прошлого года импорт также оставался на высоком уровне. По расчётам Reuters на основе данных аналитической компании Vortexa, в ноябре он составлял около 1,9 миллионов баррелей в сутки.

В декабре, если верить Bloomberg, поставки значительно сократились, до 1,2-1,3 миллионов баррелей в сутки.

Здесь надо напомнить, что в октябре 2025 года США и Великобритания ввели санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа". Понятно, что британские санкции особого влияния не оказали бы. Иная ситуация с американскими.

Вашингтон увязал их с переговорами о торговом соглашении с Индией. В рамках достигнутых договорённостей США снизили пошлины на индийские товары с 25 процентов до 18 процентов. А кроме того, Дональд Трамп отменил дополнительную пошлину в 25 процентов, которая была введена ранее из-за покупок Индией российской нефти.

Однако Индия едва ли откажется полностью от поставок российской нефти. Сейчас её доля составляет около 20 процентов в импорте Индией энергоресурсов. Несколько месяцев назад было 36 процентов.

Сокращение заметное, если только не вспомнить, что ещё несколько лет назад доля России в поставках была менее одного процента.

Согласно расчётам индийской аналитической компании CRISIL, полный отказ от российской нефти обошёлся бы Индии в дополнительные 9 — 11,7 миллиардов долларов.

Наиболее вероятный среднегодовой импорт на 2026 год прогнозируется в диапазоне от 0,9 до 1,4 миллионов баррелей в сутки. Но это предварительные расчёты, реальное положение дел вполне может их, скажем так, скорректировать.

Следует добавить, что Индия может увеличить поставки из Венесуэлы. В прошлом году их практически не было, была зафиксирована лишь одна разгрузка танкера из этого южноамериканского государства.

Однако по данным на февраль этого года, крупнейшие индийские компании Reliance Industries, Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum и ряд других законтрактовали в Венесуэле восемь миллионов баррелей нефти с поставками в ближайшие месяцы. Что, очевидно, поощряют и в Вашингтоне.

Правда, пока это трудно считать замещением российских поставок. Если такое вообще возможно. Для Индии Россия всегда была надёжным партнёром. Это в полной мере относится и к сфере энергоресурсов.

