Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Экономика » Сырье » Нефть

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Парма
Фото: commons.wikimedia.org by Città di Parma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Парма

Речь идёт о более чем трёх десятках миллиардов евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

В 2021 году стоимость закупаемой итальянскими компаниями нефти составляла в среднем 57,9 евро за баррель. А вот в 2025 году уже 61,8 евро.

То есть на фоне этого подорожания упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,4 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Италия переплатила 31,4 миллиарда евро.

А в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 32,8 миллиарда евро.

Италия в этом плане не одинока. Некоторые другие страны ЕС потеряли ещё больше денег. Можно сказать, на ровном месте.

Германия, например, переплатила за четыре года порядка 40 миллиардов евро. Если в 2021 году средняя цена закупки составляла 55,2 евро за баррель, то в 2025-м цена была 63,7 евро за всё тот же баррель.

Нидерланды потеряли ещё больше, 56,6 миллиардов евро. Цена закупки в 2021 году составляла 57,9 евро за баррель, а спустя четыре года — 64,1 евро.

Чехия в прошлом году резко сократила закупки российской нефти, доля которой в импорте страны в 2024 году оценивалась в 42 процента. И это несмотря на прогноз, что на отказе от энергоресурсов из России Чехия потеряет более 1,6 миллиарда евро за год.

В целом же потери Евросоюза только из-за отказа от импорта нефти из России оцениваются почти в 283 миллиарда евро.

Исключением на этом фоне являются Венгрия и Словакия. Власти этих стран настаивают на возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба". Работа нефтепровода была перекрыта по инициативе киевского режима в январе этого года.

Еврокомиссия принимать во внимание требования Будапешта и Братислава не собирается, едва ли не открыто поддерживая Киев. Экс-премьер Польши Лешек Миллер в одном из недавних интервью заметил, что ситуация выглядит так, как будто это не Венгрия и Словакия, а Украина является членом Евросоюза.

В качестве альтернативы Венгрии и Словакии предлагают поставки по нефтепроводу через Хорватию. Но во-первых, его пропускная способность ограничена. Во-вторых, не будет поставок российской нефти. А следовательно, это будет дороже.

Вот и причина, по которой две страны настаивают на возобновлении поставок из России. Тем более, что санкционный режим ЕС этого не запрещает. Но в Брюсселе при помощи Киева решили добиться прекращения поставок не мытьём, так катанием. Хотя и не говорят об этом открыто.

Напомним, ограничения на импорт российской нефти Евросоюз начал вводить в декабре 2022 года, когда были ограничены поставки морским путём. В феврале 2023 года были введены ограничения на импорт нефтепродуктов.

Кроме того, был введён потолок цен на российскую нефть. Сначала 60 долларов за баррель, с начала февраля чуть 44,1 доллара. В первом случае речь идёт о потолке цен, введённом странами Группы семи. Во втором, инициатива исключительно ЕС.

В очередном, двадцатом по счёту пакете санкций, Еврокомиссия предлагает отказаться от ограничения цены и ввести запрет на поставки российской нефти. Речь идёт о запрете для европейских компаний перевозить энергоресурсы из России.

Чему не обрадовались Греция и Мальта. Судоходные компании из этих стран до сих пор активно участвуют в экспорте российской нефти.

Пока этот пакет санкций не принят, его блокирует Венгрия из-за ситуацией с поставками по нефтепроводу "Дружба". И не очень понятно, согласились ли Греция и Мальта с запретом или же им были сделаны какие-то уступки.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть италия санкции экономика
Новости Все >
Больше никаких потерянных анализов: как изменит жизнь пациентов новый регистр
Первая неделя позади: зачем на самом деле нужен Великий пост
Мир подошел к опасной черте: конфликт вокруг Ирана грозит сорваться в неожиданном направлении
Легальным таксистам ставят палки в колеса: новый закон готовит неприятный сюрприз пассажирам
Соседям Ирана обозначили последствия: цена решения может оказаться непосильной
Театр на Малой Ордынке и группа 25/17: Это пропаганда, прости, пропаганда любви, преданности
В Госдуме ответили на планы НАТО по введению морской блокады против России
Небесный конус накроет спутник: Луна спрячется в тени Земли уже в начале марта 2026 года
Справедливость в каждом кресле: перевозчиков обяжут сажать родителей рядом с детьми до 12 лет
Беременность без авралов и дедлайнов: привычный старт декрета поставили под сомнение
Сейчас читают
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Туризм
Лето-2026 перевернёт семейные отпуска: 11 мест, где море идеально для детей, а цены — для родителей
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Домашние животные
Гигант из ледяной тьмы: в глубинах Антарктиды всплыло существо, которого там не ждут
Популярное
Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус

Выращивание редиса на подоконнике — быстрый и доступный способ получать свежие корнеплоды и зелень прямо дома, обновляя кухонный ритм

Мини-ферма на подоконнике: как быстро и просто вырастить редис и сохранить его натуральный вкус
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Стены трещат по швам — люди пакуют вещи: шесть районов Прикамья ждёт большая застройка
Эффект аниме вместо морщин: древний бьюти-приём из Японии возвращает лицу природную свежесть
Ранний урожай без лишних хлопот: томаты, которым в теплице словно включили ускорение
Эйфория сменяется отрезвлением: мир объединяется против США в новой большой коалиции Любовь Степушова Нью-Йорк увидел авто без водителя ещё в 1925-м: эксперимент Френсиса Гудины напугал прохожих Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов
Петунии приелись? Этот цветок делает клумбу дороже и цветёт до трёх месяцев
Поражение в войне с Ираном запустит процесс необратимого распада США
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Призрак тайги с челюстями добермана: маленький зверь заставляет медведей бросать добычу и бежать
Последние материалы
Магия уборки за 2 часа: как воскресенье превращается в день перемен и свежести в доме
Сокровище под окнами: как заброшенная машина во дворе может перейти к вам по закону
Акула с загадочной кожей и белыми глазами: раскрыта тайна необычного хищника в Карибском море
Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России
Южный гость с железным характером: одна ошибка при посадке абрикоса губит весь будущий урожай
Тайный язык разломов: как подземные толчки в лаборатории помогают предсказать крупные катастрофы
Штрафы сгорят в суде: одно ходатайство навсегда удалит ваши старые счета с Госуслуг
Вес стоит, а вы стараетесь: что чаще всего мешает похудению и почему дело не в силе воли
Когда братья перестают быть братьями: горькая правда о войне, которую начали не мы
Курортный покой трещит: операция «Правопорядок» в Сочи доставила 228 человек и раскрыла 15 преступлений
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.