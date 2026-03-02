Италия потеряла десятки миллиардов евро после прекращения поставок нефти из России

Италия оказалась в числе тех европейских государств, что понесли весьма ощутимые финансовые потери после прекращения поставок российской нефти.

Фото: commons.wikimedia.org by Città di Parma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Парма

Речь идёт о более чем трёх десятках миллиардов евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

В 2021 году стоимость закупаемой итальянскими компаниями нефти составляла в среднем 57,9 евро за баррель. А вот в 2025 году уже 61,8 евро.

То есть на фоне этого подорожания упущенная выгода по итогам 2025 года составила 1,4 миллиарда евро. Совокупно за 2022-2024 годы Италия переплатила 31,4 миллиарда евро.

А в целом с начала введения антироссийских санкций упущенная выгода для страны составила 32,8 миллиарда евро.

Италия в этом плане не одинока. Некоторые другие страны ЕС потеряли ещё больше денег. Можно сказать, на ровном месте.

Германия, например, переплатила за четыре года порядка 40 миллиардов евро. Если в 2021 году средняя цена закупки составляла 55,2 евро за баррель, то в 2025-м цена была 63,7 евро за всё тот же баррель.

Нидерланды потеряли ещё больше, 56,6 миллиардов евро. Цена закупки в 2021 году составляла 57,9 евро за баррель, а спустя четыре года — 64,1 евро.

Чехия в прошлом году резко сократила закупки российской нефти, доля которой в импорте страны в 2024 году оценивалась в 42 процента. И это несмотря на прогноз, что на отказе от энергоресурсов из России Чехия потеряет более 1,6 миллиарда евро за год.

В целом же потери Евросоюза только из-за отказа от импорта нефти из России оцениваются почти в 283 миллиарда евро.

Исключением на этом фоне являются Венгрия и Словакия. Власти этих стран настаивают на возобновлении поставок по нефтепроводу "Дружба". Работа нефтепровода была перекрыта по инициативе киевского режима в январе этого года.

Еврокомиссия принимать во внимание требования Будапешта и Братислава не собирается, едва ли не открыто поддерживая Киев. Экс-премьер Польши Лешек Миллер в одном из недавних интервью заметил, что ситуация выглядит так, как будто это не Венгрия и Словакия, а Украина является членом Евросоюза.

В качестве альтернативы Венгрии и Словакии предлагают поставки по нефтепроводу через Хорватию. Но во-первых, его пропускная способность ограничена. Во-вторых, не будет поставок российской нефти. А следовательно, это будет дороже.

Вот и причина, по которой две страны настаивают на возобновлении поставок из России. Тем более, что санкционный режим ЕС этого не запрещает. Но в Брюсселе при помощи Киева решили добиться прекращения поставок не мытьём, так катанием. Хотя и не говорят об этом открыто.

Напомним, ограничения на импорт российской нефти Евросоюз начал вводить в декабре 2022 года, когда были ограничены поставки морским путём. В феврале 2023 года были введены ограничения на импорт нефтепродуктов.

Кроме того, был введён потолок цен на российскую нефть. Сначала 60 долларов за баррель, с начала февраля чуть 44,1 доллара. В первом случае речь идёт о потолке цен, введённом странами Группы семи. Во втором, инициатива исключительно ЕС.

В очередном, двадцатом по счёту пакете санкций, Еврокомиссия предлагает отказаться от ограничения цены и ввести запрет на поставки российской нефти. Речь идёт о запрете для европейских компаний перевозить энергоресурсы из России.

Чему не обрадовались Греция и Мальта. Судоходные компании из этих стран до сих пор активно участвуют в экспорте российской нефти.

Пока этот пакет санкций не принят, его блокирует Венгрия из-за ситуацией с поставками по нефтепроводу "Дружба". И не очень понятно, согласились ли Греция и Мальта с запретом или же им были сделаны какие-то уступки.