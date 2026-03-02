Иран может ударить очень сильно, не перекрывая Ормузский пролив

Один из вариантов действий Ирана, о котором много говорят в контексте его противостояния с США и Израилем, является перекрытие Ормузского пролива, через который идут значительные объёмы энергоресурсов.

Фото: Wikipedia by Rickmaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нефтеперерабатывающий завод

Однако этим возможности Ирана не исчерпываются. Есть и другие варианты. Причём потенциально гораздо серьёзнее, чем перекрытие пролива, поставки по которому можно частично компенсировать за счёт нефтепроводов в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах.

Если только они тоже не станут объектами атак. Как и вообще нефтеперерабатывающая инфраструктура в странах Залива.

В понедельник стало известно, что был атакован один из крупнейших нефтезаводов Саудовской Аравии в городе Рас-Таннура, который принадлежит государственной нефтяной компании Saudi Aramco. На заводе перерабатывают около 550 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме того, в Рас-Таннура расположен нефтяной порт. По некоторым данным, после атаки завод был остановлен. Впрочем, к подобного рода информации следует относиться осторожно. По официальным данным, предприятия атаковали два беспилотника, оба были сбиты, после чего возник "небольшой пожар".

Атаки на нефтеперерабатывающую инфраструктуру, вывод из строя месторождений и заводов потенциально способны куда больше и дольше по времени повлиять на ситуацию на мировом нефтяном рынке.

Просто по той причине, сколько в странах Залива добывается и перерабатывается нефти. Про Рас-Таннура уже было сказано выше. Вот ещё несколько примеров.

Комплекс Абкайк в той же Саудовской Аравии перерабатывает более 320 тысяч баррелей только нефти в сутки. "Только", потому что здесь ещё мощности по сжижению газа.

К слову, комплекс в Абкайке был атакован в 2019 году. Тогда же было атаковано и нефтяное месторождение Хурайс. Тогда ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы, хотя США и саудиты обвиняли в ней Иран.

Сбой в работе комплекса и месторождения вызвал рост цен на нефть на 15-20 процентов. Правда, всего на несколько часов, поскольку власти Саудовской Аравии заявили о быстром восстановлении их работы.

НПЗ Мина-аль-Ахмади в Кувейте перерабатывает более 460 тысяч баррелей каждый день. В планах довести мощности предприятия до 800 тысяч баррелей.

Один из крупнейших комплексов в мире Рувайс в ОАЭ перерабатывает более 800 тысяч баррелей нефти в сутки. Здесь тоже собираются увеличить мощности, до одного миллиона баррелей.

На предприятии Ситра в Бахрейне перерабатывают более 260 тысяч баррелей ежедневно.

Это только несколько примеров, таких предприятий в странах Залива ещё много. И не забудем ещё про Ирак.

И как здесь не напомнить события не столь уж и давней истории. В 1991 году, отступая из Кувейта, армия Ирака подорвала более 600 нефтяных скважин. Ущерб был громадным, только тушение пожаров заняло восемь месяцев.

Разливы нефти покрыли пять процентов территории Кувейта. По разным оценкам, сгорело от одного до полутора миллиардов баррелей нефти.

В 1991 году издание Los Angeles Times подсчитало, что на восстановление инфраструктуры Кувейта потребуется 40-50 миллиардов долларов. Это в тогдашних ценах, по нынешним порядка 88-110 миллиардов.

Интересно, что точную сумму восстановления назвать сложно, потому что оценки есть, а официальной цифры нет. Ясно только, что на это потребовались десятки миллиардов долларов.

И это только Кувейт. К слову, события в этой стране на нефтяной рынок в начале 1990-х особо не повлияли, был избыток предложения.

Но это только одна страна, а сейчас география куда обширнее. И если стороны конфликта системно начнут выносить нефтяную инфраструктуру, то влияние на нефтяной рынок будет. И ещё какое, гораздо серьёзнее, чем перекрытие Ормузского пролива.