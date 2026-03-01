Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Цены на нефть могут побить все мыслимые рекорды. Но это не точно

Экономика » Сырье » Нефть

Нападение США и Израиля на Иран вновь спровоцировало волну рассуждений о том, что мировой рынок нефти ожидает шок, цены взлетят до небес. И может быть, на довольно длительное время.

Вот, например, британское издание The Economist предполагает, что цены на нефть вырастут, и как раз-таки на довольно продолжительное время. Смягчить удар не поможет даже то, что атаки начались в выходные, когда биржи и трейдеры не работают, то есть было некоторое время на адаптацию. Свыкнуться с мыслью, так сказать.

Агентство Reuters тоже не отстаёт. В его материале говорится, что отсутствие физических повреждений танкеров, идущих через Ормузский пролив, большого значения не имеет.

Имеет значение то, что трейдеры и судовладельцы опасаются, что танкеры такие повреждения получат. И по этой причине поставки приостановлены. Пока на несколько дней. По данным агентства, в водах перед Ормузским проливом встали на якорь порядка 150 танкеров (это на середину дня 1 марта, сейчас может и больше).

Известно, что повреждения получили танкеры Skylight и MKD Vyom под флагами Палау и Маршалловых островов. Причём первое судно попало под удар как раз тогда, как шло через Ормузский пролив. Второй танкер был повреждён у берегов Омана. 

Затем Корпус стражей исламской революции объявил об атаке ещё на три танкера, под флагами США и Великобритании.

Одна из крупнейших судоходных компаний мира, Maersk объявила, что приостанавливает проход принадлежащих ей судов через Ормузский пролив.

Понятно, почему такие настроения насчёт роста цен. По данным аналитической платформы Open Oil Market, через Ормузский пролив ежедневно перевозят около 14-15 миллионов баррелей сырой нефти и порядка пяти-шести миллионов баррелей нефтепродуктов.

Это примерно 20 процентов ежегодного объёма мирового рынка нефти. Для которого, очевидно, не пройдёт бесследно, если такие объёмы вдруг выпадут. Пусть и на некоторое время.

К тому же через Ормузский пролив идёт экспорт сжиженного природного газа из Катара. Причём только через него и идёт, других вариантов у Катара нет. Это тоже порядка 20 процентов объёма мирового рынка, Катар экспортирует около ста миллиардов кубометров СПГ ежегодно.

Потому и прогнозируется рост цен, шок, удар и так далее, и тому подобное. Разброс цифр от 80 до 300 долларов за баррель. Хотя никто точный прогноз дать не в состоянии. По сути, эти цифры хоть и являются плодом нелёгких раздумий, но взяты с потолка.

А чтобы не быть взятыми с потолка, Иран для начала действительно должен закрыть Ормузский пролив. Между тем, от властей этой страны сигналы идут противоречивые. Под вечер 1 марта глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что его страна на данный момент не намерена перекрывать Ормузский пролив.

И однозначных официальных заявлений по поводу перекрытия пролива не было и до того. Ну а то, что такая опция в распоряжении Ирана есть, заявлялось и ранее. Только Иран к ней никогда не прибегал в реальности. Хотя разумеется, это ещё не означает, что подобного никогда не произойдёт.

Стоит ещё добавить, ключевые участники ОПЕК+ объявили, что с апреля увеличат добычу не на 137 тысяч, как планировалось ранее, а на 206 тысяч баррелей в сутки. Это тоже окажет влияние на цены.

Конечно, в момент цены на нефть и в самом деле могут заметно скакнуть вверх. Но вот до ста, 120, 150 или хотя бы до 80 долларов за баррель, вопрос открытый. Не говоря уж о 300 долларах за баррель. Главное, задержатся ли они на этом уровне, или упадут через день-другой (то есть это будет чисто спекулятивная история).

А вот Дональд Трамп вообще заявил, что его не беспокоит возможность перекрытия движения через Ормузский пролив.

Так что пока все прогнозы о резком рывке цен на энергоресурсы остаются не более чем вариантами вероятного, но не предопределённого, развития событий. Такое уже бывало и ранее, однако подобные ожидания не подтверждались.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
