Билет на свободу в кармане: два действующих документа страхуют туристов от сбоев в системе

Россияне получили возможность легально владеть сразу двумя заграничными паспортами — старого и биометрического образца. Это подтверждает глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. Такой подход упрощает жизнь тем, кто не хочет ждать изготовления нового документа или предпочитает разные варианты для разных поездок.

Законодательство позволяет оформить оба паспорта одновременно, используя один, пока готовится другой. Это особенно актуально на фоне глобальных сбоев в поставках чипов, которые замедляют выпуск биометрических версий. Депутат отметил удобство выбора по срокам, стоимости и функционалу.

Биометрия ускоряет прохождение границ, но требует замены каждые пять лет и не везде принимается без вопросов. Старые паспорта проще и дешевле, идеальны для ситуаций, где биометрия не нужна или недоступна.

Можно ли иметь два загранпаспорта сразу

Да, российское законодательство прямо позволяет гражданам иметь два действующих заграничных паспорта одновременно. Один может быть биометрическим, другой — старого образца. Это правило введено для удобства, чтобы не прерывать поездки во время ожидания нового документа.

Оформление второго паспорта не аннулирует первый. Россияне используют их параллельно: биометрию для быстрого контроля, старый — для визовых стран или длительных сроков. Сангаджи Тарбаев подчеркнул, что такая гибкость экономит время и деньги.

"Два паспорта — это законный способ минимизировать риски с задержками производства, особенно учитывая глобальные цепочки поставок чипов", — в беседе с Pravda. Ru рассказал юрист, специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин.

В чем разница между паспортами

Биометрический паспорт содержит электронный чип с данными владельца: фото, отпечатки пальцев, радужка глаза. Это ускоряет идентификацию на границах многих стран. Старый паспорт — бумажный, без чипа, но с большим сроком действия — до 10 лет.

Стоимость биометрии выше из-за технологии, но она окупается скоростью. Старый дешевле и изготавливается быстрее — до 30 дней против месяцов на биометрию. Не все страны признают биометрию для виз, поэтому старый остается востребованным.

Параметр Характеристика биометрического паспорта Срок действия 5 лет Чип Да, с биометрией Скорость на границе Автоматическая проверка

Такие различия позволяют выбрать оптимальный вариант под конкретные нужды. Например, для частых поездок в ЕС биометрия идеальна, а для экзотических направлений — старый паспорт.

Когда выбрать паспорт старого образца

Старый паспорт выручает при задержках биометрии или когда страна требует визы только в бумажном формате. Он дешевле — около 2 тысяч рублей против 5 тысяч за биометрию. Срок изготовления короче, что критично для срочных поездок.

В условиях дефицита чипов старый паспорт становится спасением. Россияне не отменяют планы, просто берут временный документ. Это особенно актуально для семей с детьми или бизнес-поездок.

Параметр Характеристика паспорта старого образца Срок действия 10 лет Чип Нет Стоимость Ниже биометрии

"Старый паспорт сохраняет свободу передвижения без зависимости от импорта чипов, что важно для планирования поездок", — в разговоре с Pravda. Ru поделился юрист по персональным данным (privacy/compliance) Александра Миронова.

Проблемы с биометрией из-за чипов

Глобальные перебои с микрочипами замедляют выпуск биометрических паспортов. Производство зависит от иностранных поставок, что приводит к очередям. В такие периоды старый паспорт оформляют за недели.

Несмотря на преимущества, биометрия не универсальна: некоторые страны игнорируют чипы из-за технических стандартов. Это делает два паспорта идеальным решением для надежности. Депутат Тарбаев отметил, что система адаптирована под такие реалии.

"Задержки чипов подчеркивают важность альтернатив, чтобы избежать потерь от отмененных поездок", — объяснил юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о загранпаспортах

Сколько стоит оформить два паспорта сразу?

Биометрический — от 5000 рублей, старый — от 2000. Оформление параллельно не увеличивает пошлину, экономия на времени.

Можно ли въезжать в ЕС с паспортом старого образца?

Да, для безвиза подойдет любой, но биометрия быстрее. Проверяйте требования страны.

Что делать при утере одного паспорта?

Остается второй действующий. Утерянный аннулируют, новый выдают без проблем.

Сколько паспортов можно иметь максимум?

Закон позволяет два одновременно: один биометрический, один старого образца.

