Илья Гусев

Доли в бизнесе для всех: как стать совладельцем компании на фоне роста рынка ценных бумаг в 2026 году

Экономика

Акции — это не просто бумажки с котировками, а настоящие доли в бизнесе, которые позволяют обычным людям становиться совладельцами крупных компаний. В 2026 году рынок предлагает новичкам больше возможностей благодаря смягчению правил и росту цифровых платформ. Даже с небольшой суммой можно войти в игру, получая доход от роста цен или выплат прибыли.

График акций
Фото: unsplash.com by Cedrik Wesche is licensed under Free to use under the Unsplash License
График акций

Заработок на акциях строится на понимании динамики рынка: цены меняются под влиянием новостей, отчетов компаний и глобальных событий. Инвестиции в акции сочетают потенциал высокого дохода с рисками, но правильный подход минимизирует потери. Для старта важно выбрать стратегию, подходящую по уровню риска и горизонту вложений.

В этом руководстве разберем основы шаг за шагом: от покупки первой акции до налоговых нюансов 2026 года. Освоив базу, вы сможете строить портфель, ориентированный на долгосрочный рост.

Что такое акции

Акции представляют собой доли в капитале компании, которые она выпускает для привлечения средств на развитие. Купив акцию, вы становитесь совладельцем бизнеса и имеете право на часть его прибыли. Цена акций fluctuates в зависимости от успехов компании: удачные кварталы толкают котировки вверх, а проблемы — вниз.

Владельцы акций получают дивиденды — регулярные выплаты из прибыли, а также могут голосовать на собраниях. При ликвидации компании акционеры претендуют на остатки активов после долгов. Это делает акции инструментом не только для спекуляций, но и для пассивного дохода.

"Акции дают право на долю прибыли и голос, но их цена зависит от рыночных настроений и отчетности компании", — в беседе с Pravda. Ru рассказал финансовый аналитик Никита Волков.

Виды акций

Обыкновенные акции предоставляют право голоса на общих собраниях и участие в управлении. Их держатели рискуют больше, но потенциал роста цены выше. Привилегированные акции гарантируют фиксированные дивиденды в приоритете, но обычно без голоса — идеальны для тех, кто ищет стабильный доход.

Параметр Значение
Обыкновенные акции Право голоса, переменные дивиденды, рост цены
Привилегированные акции Фиксированные дивиденды, без голоса

Выбор вида зависит от цели: голос для активных инвесторов, стабильность — для консерваторов.

Категории компаний на рынке

Голубые фишки — лидеры вроде Сбербанка или Газпрома — предлагают надежность и дивиденды. Второй эшелон, средние фирмы, волатильнее, но с большим потенциалом роста. Малые компании манят спекулятивной прибылью, но несут высокий риск банкротства.

Признаки надежной компании включают стабильную отчетность и историю выплат. Новичкам начинать с голубых фишек.

Способы заработка на акциях

Долгосрочное хранение акций приносит прибыль от роста цены. Дивидендная стратегия фокусируется на выплатах — пассивный доход без продаж. Трейдинг использует ежедневные колебания, требуя анализа. ETF позволяют инвестировать в корзину акций сразу, снижая риски.

В 2026 году диверсификация через ETF особенно популярна среди новичков.

"Для заработка определите горизонт: минимум три года для результатов", — в разговоре с Pravda. Ru поделился финансовый консультант Кравцов Илья.

Как купить акции

Выберите брокера по комиссиям и удобству приложения. Откройте брокерский счет или ИИС для льгот. Пополните через карту, изучите аналитику и купите первую акцию.

На старте ориентируйтесь на российский рынок, где ликвидность высока.

Налоги на доход от акций

НДФЛ 13% для резидентов на дивиденды и прибыль. ИИС позволяет вычет 13% на взносы или освобождение от налога при хранении 3 года. Выберите тип под стратегию.

Риски и способы их снижения

Диверсифицируйте портфель, инвестируйте свободные средства, учитесь на курсах. Избегайте эмоций и кредитов.

Волатильность рынка снижается долгосрочным подходом.

"Рынок под давлением ставки ЦБ, ищите отдельные истории роста", — объяснил макроэкономист Артём Логинов.

Что изменилось в 2026 году

Доступ к иностранным акциям ограничен, но БПИФы с зарубежными активами доступны. Новые правила упрощают ИИС и снижают комиссии.

Выплаты акционерам в нефтесекторе сокращаются, фокус на российские активы.

Ответы на популярные вопросы об акциях

Можно ли новичку купить акции без опыта?

Да, через ИИС у брокера с приложением. Начните с голубых фишек и ETF.

Сколько нужно денег на старте?

От 10 тысяч рублей, но лучше 50-100 тысяч для диверсификации.

Выгодны ли дивиденды в 2026 году?

Зависят от компании, средняя доходность 5-10% годовых.

Как избежать потерь?

Диверсифицируйте, держите минимум 3 года, не вкладывайте нужные деньги.

Экспертная проверка: финансовый аналитик Никита Волков, финансовый консультант Кравцов Илья, макроэкономист Артём Логинов.
Автор Илья Гусев
Илья Романович Гусев — риск-менеджер, специалист по кредитному и рыночному риску, обозреватель Pravda.Ru.
Редактор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы экономика инвестиции
