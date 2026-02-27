Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Китайские компании повысят цены на смартфоны

Экономика » Правила игры » Бизнес

Ведущие китайские производители смартфонов, в том числе Oppo, OnePlus, Vivo и Xiaomi, с марта планируют повысить цены на свою продукцию. Основной причиной становится резкий рост затрат на закупку чипов памяти, сообщает китайская газета "Кэчуаньбнь жибао".

Фото: commons.wikimedia.org by 茅野ふたば, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
По данным источников внутри отрасли, стоимость закупки чипов памяти для смартфонов увеличилась более чем на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом тенденция к удорожанию сохраняется, и на рынке отсутствуют признаки стабилизации или снижения цен. Это связано с целым комплексом факторов, влияющих на глобальную цепочку поставок полупроводников.

Чипы памяти, в первую очередь DRAM и NAND, являются ключевыми компонентами современных смартфонов. Они отвечают за оперативную работу устройств и хранение данных. Рост цен на них напрямую влияет на себестоимость производства мобильных телефонов.

В условиях высокой конкуренции производители долгое время сдерживали рост розничных цен, однако текущий уровень удорожания комплектующих делает такую стратегию экономически невыгодной.

Среди причин резкого роста цен на память выделяется восстановление спроса на электронику после периода спада. В 2023–2024 годах на рынке был переизбыток продукции, что привело к снижению цен и сокращению производства.

Однако в 2025 году спрос начал активно расти, особенно со стороны производителей смартфонов, серверов и систем искусственного интеллекта. Это привело к дефициту предложения.

Дополнительным фактором стало ограниченное количество производителей памяти. Крупнейшие игроки, Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology, контролируют значительную часть мирового рынка.

Любые изменения в их производственных планах, инвестициях или логистике оказывают существенное влияние на глобальные цены. В последние годы эти компании сокращали выпуск продукции для балансировки рынка, что теперь усилило дефицит.

Также влияние оказывают геополитические факторы и технологические ограничения. Ограничения на экспорт оборудования для производства чипов, введённые рядом стран, усложняют расширение производственных мощностей.

Производство современной памяти требует сложных литографических процессов и значительных инвестиций, поэтому быстро нарастить объёмы выпуска невозможно.

На фоне усиливающегося ценового давления такие бренды, как Oppo, OnePlus, Vivo, Xiaomi, а также iQOO и Honor, планируют в начале марта запустить новый раунд корректировки цен.

Речь идёт не о точечных изменениях, а о системном пересмотре ценовой политики по всей линейке устройств. Это затронет как флагманские модели, так и устройства среднего сегмента, поскольку доля памяти в себестоимости особенно высока именно в более доступных смартфонах.

Ожидается, что предстоящее повышение станет крупнейшим коллективным пересмотром цен в индустрии мобильных телефонов за последние пять лет.

Подобная синхронность действий производителей объясняется схожей структурой затрат и одинаковой зависимостью от поставщиков памяти. Ни один крупный бренд не может полностью избежать влияния роста цен на ключевые компоненты.

Ситуация дополнительно осложняется высокой волатильностью рынка памяти. Цены на чипы могут значительно колебаться в течение короткого времени, что создаёт неопределённость для производителей.

В результате китайский рынок мобильных телефонов может столкнуться с редкой ситуацией, когда повышение цен происходит несколько раз в течение одного года. Это связано с тем, что компании вынуждены оперативно реагировать на изменения закупочных цен, чтобы сохранять маржинальность бизнеса.

Рост цен на смартфоны становится следствием глобальных структурных изменений в полупроводниковой отрасли. Ограниченное предложение, растущий спрос, технологические барьеры и геополитические факторы формируют устойчивую тенденцию удорожания компонентов.

В ближайшей перспективе это приведёт к пересмотру цен не только в Китае, но и на мировом рынке мобильных устройств, поскольку цепочки поставок и производственные процессы тесно взаимосвязаны на глобальном уровне.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай смартфоны технологии производство
