В 2025 году Банк России зафиксировал более 7 тысяч подозрительных финансовых схем, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Большинство из них — классические пирамиды, псевдоброкеры и нелегальные кредиторы, маскирующиеся под инвестиционные проекты. Антропология объясняет популярность таких ловушек: человеческий мозг, эволюционно настроенный на доверие к коллективным обещаниям выживания, выделяет дофамин при виде "гарантированной" прибыли, как в древних племенах, делящих добычу.
Мошенники адаптировались к цифровой эпохе: без офисов, только через соцсети и мессенджеры. Почти 1,5 тысячи проектов заманивали криптоинвестициями, где признаки пирамиды скрывались за жаргоном блокчейна. Взносы в крипте принимали 84% схем — на 7% больше, чем в 2024-м, с 4,6 тысячами "кошельков-приманок". Физика хаоса здесь работает идеально: энтропия информации размывает риски, пока средства не испарятся.
Для молодежи добавляли ИИ — 79 проектов обещали "нейросети, умножающие капитал". Более 7 тысяч сайтов, 350 Telegram-каналов и 180 соцстраниц питали иллюзию легких денег. Биохимия зависимости усиливает эффект: серотонин от "успешных" отзывов подавляет скепсис, превращая жертву в вербовщика.
ЦБ выявил 7087 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая пирамиды и псевдоброкеров. Снижение затронуло уникальные схемы, но крипта и онлайн-обещания остались в топе. Личные финансы страдают от такой "теневой экономики", где антропологические инстинкты стадности толкают на групповые инвестиции без проверки.
Общий тренд — цифровизация: без физических офисов мошенники экономят на аренде, фокусируясь на холодных звонках и Telegram-консультациях. Имитация торгов на платформах с "обучающими курсами" — хит сезона, эксплуатируя любопытство к финансовой дисциплине.
"Мошенники мастерски используют психологию толпы: обещание быстрого роста капитала активирует те же нейронные цепи, что и в азартных играх, — в беседе с Pravda. Ru рассказал специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.
Криптоактивы — лидеры: 1,5 тысячи проектов, 4,6 тысячи кошельков для взносов. Доля крипты в оплатах выросла до 84%. ИИ упоминается в 79 случаях для привлечения молодых, обещая "автоматизированный профит". Физика волн здесь метафора: как цунами хайпа смывает скепсис, оставляя энтропию потерь.
Сайты, каналы и страницы соцсетей — 7 тысяч ресурсов. Биохимия: адреналин от "волатильности" крипты маскирует отсутствие реальных активов под видом децентрализации.
Такие схемы особенно опасны для новичков, ищущих финансовую грамотность.
|Показатель
|Значение в 2025 году
|Криптокошельков для взносов
|Более 4,6 тыс.
|Проектов с ИИ
|79
|Сайтов пирамид
|Более 7 тыс.
Интернет-кредиторы сократились с 694 до 111. Псевдоломбарды — 480 (минус 21%). Появились 137 ипотечных схем. Заблокированы 4 тысячи страниц. Кредитные ловушки эволюционируют, но ЦБ бьет по онлайн-рекламе.
Антропология риска: в мегаполисах жажда быстрого займа подавляет бдительность, как в первобытных обменах ресурсами.
В Петербурге "Честный капитал" Максима Перфилова на 600 млн рублей обанкротился: 9 лет колонии, ущерб 190 млн для 352 жертв. Филиалы по России, реклама в СМИ. Семейный бизнес под видом монтажной фирмы.
Экстрадирован сооснователь Finiko: 179 млн украдено. Биохимия доверия: окситоцин от "семейных" историй усиливает веру в банкротство как норму.
"Пирамиды эксплуатируют нейропластичность: повторяющиеся 'успехи' перестраивают мозг на игнор рисков, — в разговоре с Pravda. Ru объяснил финансовый консультант Кравцов Илья.
Возбуждено 440 дел по КоАП, 350 по займам. Заблокировано 21,5 тысячи ресурсов. Регулятор усиливает мониторинг соцсетей и блокчейн-транзакций.
Физика барьеров: как дамба против потока, ЦБ снижает энтропию хаоса, возвращая финансам предсказуемость. Токсичные инвестиции уходят в тень, но бдительность — ключ.
"Криптокошельки пирамид отслеживаются через цепочки транзакций, как в AML-протоколах, — поделился специалист по AML/KYC Михаил Фролов.
Пирамиды обещают фиксированную высокую доходность без рисков, вербуют новых участников и не имеют лицензии ЦБ. Проверяйте регнум на сайте регулятора.
Анонимность переводов и хайп вокруг волатильности позволяют быстро собирать взносы без банковского контроля.
Соберите доказательства, обратитесь в ЦБ и полицию. Возможны иски для взыскания через суд.
Да, на 21,5% в 2025-м благодаря блокировкам и мониторингу, но онлайн-схемы мутируют.
