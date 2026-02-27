Финансовые пирамиды рушатся, как песчаные замки: почему 7 000 жертв не видели трещин в обещаниях

В 2025 году Банк России зафиксировал более 7 тысяч подозрительных финансовых схем, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. Большинство из них — классические пирамиды, псевдоброкеры и нелегальные кредиторы, маскирующиеся под инвестиционные проекты. Антропология объясняет популярность таких ловушек: человеческий мозг, эволюционно настроенный на доверие к коллективным обещаниям выживания, выделяет дофамин при виде "гарантированной" прибыли, как в древних племенах, делящих добычу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Финансовая пирамида в Индии

Мошенники адаптировались к цифровой эпохе: без офисов, только через соцсети и мессенджеры. Почти 1,5 тысячи проектов заманивали криптоинвестициями, где признаки пирамиды скрывались за жаргоном блокчейна. Взносы в крипте принимали 84% схем — на 7% больше, чем в 2024-м, с 4,6 тысячами "кошельков-приманок". Физика хаоса здесь работает идеально: энтропия информации размывает риски, пока средства не испарятся.

Для молодежи добавляли ИИ — 79 проектов обещали "нейросети, умножающие капитал". Более 7 тысяч сайтов, 350 Telegram-каналов и 180 соцстраниц питали иллюзию легких денег. Биохимия зависимости усиливает эффект: серотонин от "успешных" отзывов подавляет скепсис, превращая жертву в вербовщика.

Сколько пирамид выявили в 2025 году

ЦБ выявил 7087 субъектов с признаками нелегальной деятельности, включая пирамиды и псевдоброкеров. Снижение затронуло уникальные схемы, но крипта и онлайн-обещания остались в топе. Личные финансы страдают от такой "теневой экономики", где антропологические инстинкты стадности толкают на групповые инвестиции без проверки.

Общий тренд — цифровизация: без физических офисов мошенники экономят на аренде, фокусируясь на холодных звонках и Telegram-консультациях. Имитация торгов на платформах с "обучающими курсами" — хит сезона, эксплуатируя любопытство к финансовой дисциплине.

"Мошенники мастерски используют психологию толпы: обещание быстрого роста капитала активирует те же нейронные цепи, что и в азартных играх, — в беседе с Pravda. Ru рассказал специалист по противодействию банковскому мошенничеству Андрей Мельников.

Криптовалюта и ИИ в схемах мошенников

Криптоактивы — лидеры: 1,5 тысячи проектов, 4,6 тысячи кошельков для взносов. Доля крипты в оплатах выросла до 84%. ИИ упоминается в 79 случаях для привлечения молодых, обещая "автоматизированный профит". Физика волн здесь метафора: как цунами хайпа смывает скепсис, оставляя энтропию потерь.

Сайты, каналы и страницы соцсетей — 7 тысяч ресурсов. Биохимия: адреналин от "волатильности" крипты маскирует отсутствие реальных активов под видом децентрализации.

Такие схемы особенно опасны для новичков, ищущих финансовую грамотность.

Показатель Значение в 2025 году Криптокошельков для взносов Более 4,6 тыс. Проектов с ИИ 79 Сайтов пирамид Более 7 тыс.

Нелегальные кредиторы теряют популярность

Интернет-кредиторы сократились с 694 до 111. Псевдоломбарды — 480 (минус 21%). Появились 137 ипотечных схем. Заблокированы 4 тысячи страниц. Кредитные ловушки эволюционируют, но ЦБ бьет по онлайн-рекламе.

Антропология риска: в мегаполисах жажда быстрого займа подавляет бдительность, как в первобытных обменах ресурсами.

Примеры громких пирамид

В Петербурге "Честный капитал" Максима Перфилова на 600 млн рублей обанкротился: 9 лет колонии, ущерб 190 млн для 352 жертв. Филиалы по России, реклама в СМИ. Семейный бизнес под видом монтажной фирмы.

Экстрадирован сооснователь Finiko: 179 млн украдено. Биохимия доверия: окситоцин от "семейных" историй усиливает веру в банкротство как норму.

"Пирамиды эксплуатируют нейропластичность: повторяющиеся 'успехи' перестраивают мозг на игнор рисков, — в разговоре с Pravda. Ru объяснил финансовый консультант Кравцов Илья.

Меры ЦБ по борьбе с пирамидами

Возбуждено 440 дел по КоАП, 350 по займам. Заблокировано 21,5 тысячи ресурсов. Регулятор усиливает мониторинг соцсетей и блокчейн-транзакций.

Физика барьеров: как дамба против потока, ЦБ снижает энтропию хаоса, возвращая финансам предсказуемость. Токсичные инвестиции уходят в тень, но бдительность — ключ.

"Криптокошельки пирамид отслеживаются через цепочки транзакций, как в AML-протоколах, — поделился специалист по AML/KYC Михаил Фролов.

Ответы на популярные вопросы о финансовых пирамидах

Как отличить финансовую пирамиду от нормальных инвестиций?

Пирамиды обещают фиксированную высокую доходность без рисков, вербуют новых участников и не имеют лицензии ЦБ. Проверяйте регнум на сайте регулятора.

Почему крипта популярна в пирамидах?

Анонимность переводов и хайп вокруг волатильности позволяют быстро собирать взносы без банковского контроля.

Что делать, если попались на пирамиду?

Соберите доказательства, обратитесь в ЦБ и полицию. Возможны иски для взыскания через суд.

Снижается ли число пирамид?

Да, на 21,5% в 2025-м благодаря блокировкам и мониторингу, но онлайн-схемы мутируют.

Читайте также