Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Любовь Степушова

Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация

Тридцатилетие интеграции России и Белоруссии ознаменовалось среди прочего подписанием документа о запуске пригородных электричек, что изменит жизнь миллионов людей.

Поезд "Иволга"
Фото: wikimedia by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Поезд "Иволга"

Электрички из Витебска и Орши в Смоленск — это то, что надо

2 апреля Россия и Белоруссия отметят 30-летие Договора об образовании Сообщества двух стран, который заложил основы для создания Союзного государства (образовано в декабре 1999 года).

"Нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнёрства между Белоруссией и Россией", — сказал 27 февраля на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что в декабре в Белоруссии заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник" в рамках подписанной ранее новой Концепции безопасности Союзного государства. По словам Лукашенко, взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объём товарооборота за прошедшие годы в восемь раз — с 6,5 млрд в 1996 году до почти 55 млрд в 2025 году, а более 60% инвестиций в Белоруссии приходится на российских инвесторов. Последовательно расширяется список наднациональных органов.

"Сейчас у нас работают Межгосцентр Таможенного комитета, Налоговый комитет, Союзный гидромет", — сказал президент Белоруссии.

Он обратил внимание на скорый запуск пригородных перевозок по маршрутам Витебск — Смоленск, Орша — Смоленск:

"Это то, что надо. И тогда не надо никого уговаривать быть в Союзе или не быть в Союзе".

То есть пригородное сообщение свяжет экономики двух стран крепкой нитью, позволяя одним днём приезжать на работу и возвращаться домой.

Стандартизация промышленности — важный этап интеграции

В этом контексте президент РФ Владимир Путин отметил, что на территории РФ и Белоруссии сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство. По его данным, в 2025 году товарооборот увеличился почти на 3%, а накопленные инвестиции России в белорусскую экономику составили свыше 4,5 млрд долларов, работают порядка 2500 российских компаний.

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства лидеры России и Белоруссии подписали семь документов, определяющих дальнейшее развитие интеграции. Среди них...

  1. Постановление о единой стандартизации в промышленности, чтобы детали, произведённые в Минске, беспрепятственно подходили к технике, собираемой в Нижнем Новгороде или Челябинске.
  2. Декрет, закрепляющий организацию и развитие трансграничного пригородного пассажирского сообщения между сопредельными территориями субъектов РФ и областей Белоруссии.
  3. Директива "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия", предусматривающая координацию действий Москвы и Минска на международно-правовом направлении.

Продолжается работа над формированием объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии. Обсуждалась синхронизация цен на энергоносители, чтобы создать равные условия для предприятий обеих стран. Особое внимание уделили безопасности работы БелАЭС и интеграции её в общую энергосистему.

В рамках Союзного государства граждане России и Белоруссии обладают уникальным набором прав, которые фактически приравнивают их в ключевых жизненных сферах. Гражданам обеих стран можно свободно пересекать границы, трудоустраиваться с автоматическим признанием дипломов об образовании, поступать в вузы на "бюджет", получать бесплатную скорую медпомощь, закреплять взаимно трудовой стаж, который учитывается при назначении пенсии. Вид на жительство оформляется быстро, минуя стадию разрешения на временное проживание (РВП).

Углубление интеграции предполагает прежде всего ввод единой валюты, синхронизацию налоговой политики и соцгарантий. В перспективе — создание единых парламента и армии. Ставка на Союз полностью себя оправдала, если смотреть на опыт общего соседа — Украины.

Надо стремиться к вступлению Украины в Союз России и Белоруссии

Концепция триединой Руси предполагает и вступление Украины в Союз. Россия уже официально включила в свой состав четыре бывших региона Украины (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области) в 2022 году. С точки зрения российского законодательства, эти территории уже являются частью Союзного государства как субъекты РФ. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в своих интервью допускал возможность присоединения Украины к Союзу в будущем при условии радикальной смены политического курса в Киеве.

Если мы хотим жить спокойно, надо к этому стремиться через выполнение задач СВО.

Читайте Telegram-канал автора.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы украина белоруссия сергей глазьев владимир путин александр лукашенко
Новости Все >
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Трагикомедия Жёлтый карлик превращает уютный дом в комнату правды, где больно всем
В Госдуме ответили на идею полной компенсации ЖКУ одиноким пенсионерам
В Госдуме прокомментировали инициативу МВД о расширении круга лиц с полномочиями полиции
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Международный суд ООН стал полем боя: почему промедление России изменило ритм процесса
Telegram стал для бизнеса любовью с первого уведомления: в чём его секрет
Гидрофобия подкралась к жилым домам: новые зоны отчуждения появились на карте Башкортостана
Ноутбук спит, а риски — нет: ошибка, которая отдаёт ваши пароли в чужие руки
Гражданство получено, а барьеры никуда не делись: где система не успевает за статусом
Сейчас читают
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Красота и стиль
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Правда о праве
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Популярное
Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?

Мосты и тоннели на территории Украины могли бы стать приоритетными целями в зоне СВО. Почему же нет политической воли на удары "Орешником"?

Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением?
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Стрелки с первого раза: техника, которая делает макияж стойким даже в жару
Метастазы исчезли без следа: новая комбинация веществ заставляет рак самоуничтожаться
Продовольственный щит из глубин: регион-лидер по лососю обеспечивает страну 30 процентами вылова
Первая телега с мотором шокировала мир: как повозки превратились в легендарные машины Сергей Милешкин Пора сменить пропагандистскую пластинку: что мы не хотим признать о реальности СВО Виктор Пахомов Загадка неразрушенных мостов и тоннелей Украины. Что стоит за этим решением? Любовь Степушова
Цвет шерсти как скрытый код: эта расшифровка меняет взгляд на характер кошки
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Скандал вокруг MAX раздули быстрее, чем написали код: разбор главных обвинений
Последние материалы
Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии
Взять каникулы дважды: эта лазейка поможет легально не платить долг банку в 2026 году
Слова о возврате территорий совпали с новым этапом переговоров: что стоит за заявлением Киева
Биохимия стала главным стилистом весны: эти стрижки заставляют волосы сиять без лака
Зимние покрышки стали тяжелее золота: утилизация комплекта в Приморье требует минимум тысячи рублей
Бизнесу меряют пульс общества: ЭКГ-рейтинг ставит баллы за экологию и кадры в Красноярском крае
Долговой шторм утих внезапно: портфель микрозаймов сжался на 6 миллиардов впервые за три года
Суставы перестают скрипеть тихо: краевой ревматологический центр в Красноярске после ремонта вводит генно-инженерную терапию
Золото крадёт шоу у валют: обезличенные счета в ВТБ выросли на 50 процентов, объем металла прибавил 16 процентов за год
Зеленые джунгли усохли: Бурятия сократила посевы конопли втрое и возглавила антинаркотический рейтинг России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.