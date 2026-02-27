Билет на электричку: новые маршруты свяжут города России и Белоруссии

Тридцатилетие интеграции России и Белоруссии ознаменовалось среди прочего подписанием документа о запуске пригородных электричек, что изменит жизнь миллионов людей.

Фото: wikimedia by Пресс-служба Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Поезд "Иволга"

Электрички из Витебска и Орши в Смоленск — это то, что надо

2 апреля Россия и Белоруссия отметят 30-летие Договора об образовании Сообщества двух стран, который заложил основы для создания Союзного государства (образовано в декабре 1999 года).

"Нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнёрства между Белоруссией и Россией", — сказал 27 февраля на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, президент Александр Лукашенко.

Он отметил, что в декабре в Белоруссии заступил на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник" в рамках подписанной ранее новой Концепции безопасности Союзного государства. По словам Лукашенко, взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объём товарооборота за прошедшие годы в восемь раз — с 6,5 млрд в 1996 году до почти 55 млрд в 2025 году, а более 60% инвестиций в Белоруссии приходится на российских инвесторов. Последовательно расширяется список наднациональных органов.

"Сейчас у нас работают Межгосцентр Таможенного комитета, Налоговый комитет, Союзный гидромет", — сказал президент Белоруссии.

Он обратил внимание на скорый запуск пригородных перевозок по маршрутам Витебск — Смоленск, Орша — Смоленск:

"Это то, что надо. И тогда не надо никого уговаривать быть в Союзе или не быть в Союзе".

То есть пригородное сообщение свяжет экономики двух стран крепкой нитью, позволяя одним днём приезжать на работу и возвращаться домой.

Стандартизация промышленности — важный этап интеграции

В этом контексте президент РФ Владимир Путин отметил, что на территории РФ и Белоруссии сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство. По его данным, в 2025 году товарооборот увеличился почти на 3%, а накопленные инвестиции России в белорусскую экономику составили свыше 4,5 млрд долларов, работают порядка 2500 российских компаний.

По итогам заседания Высшего государственного совета Союзного государства лидеры России и Белоруссии подписали семь документов, определяющих дальнейшее развитие интеграции. Среди них...

Постановление о единой стандартизации в промышленности, чтобы детали, произведённые в Минске, беспрепятственно подходили к технике, собираемой в Нижнем Новгороде или Челябинске. Декрет, закрепляющий организацию и развитие трансграничного пригородного пассажирского сообщения между сопредельными территориями субъектов РФ и областей Белоруссии. Директива "О взаимной поддержке и сотрудничестве в области международного правосудия", предусматривающая координацию действий Москвы и Минска на международно-правовом направлении.

Продолжается работа над формированием объединённых рынков газа, нефти и электроэнергии. Обсуждалась синхронизация цен на энергоносители, чтобы создать равные условия для предприятий обеих стран. Особое внимание уделили безопасности работы БелАЭС и интеграции её в общую энергосистему.

В рамках Союзного государства граждане России и Белоруссии обладают уникальным набором прав, которые фактически приравнивают их в ключевых жизненных сферах. Гражданам обеих стран можно свободно пересекать границы, трудоустраиваться с автоматическим признанием дипломов об образовании, поступать в вузы на "бюджет", получать бесплатную скорую медпомощь, закреплять взаимно трудовой стаж, который учитывается при назначении пенсии. Вид на жительство оформляется быстро, минуя стадию разрешения на временное проживание (РВП).

Углубление интеграции предполагает прежде всего ввод единой валюты, синхронизацию налоговой политики и соцгарантий. В перспективе — создание единых парламента и армии. Ставка на Союз полностью себя оправдала, если смотреть на опыт общего соседа — Украины.

Надо стремиться к вступлению Украины в Союз России и Белоруссии

Концепция триединой Руси предполагает и вступление Украины в Союз. Россия уже официально включила в свой состав четыре бывших региона Украины (ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области) в 2022 году. С точки зрения российского законодательства, эти территории уже являются частью Союзного государства как субъекты РФ. Госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев в своих интервью допускал возможность присоединения Украины к Союзу в будущем при условии радикальной смены политического курса в Киеве.

Если мы хотим жить спокойно, надо к этому стремиться через выполнение задач СВО.

