Золото крадёт шоу у валют: обезличенные счета в ВТБ выросли на 50 процентов, объем металла прибавил 16 процентов за год

Число открытых обезличенных металлических счетов в ВТБ за прошлый год подскочило более чем на 40 процентов, а в январе этого года спрос вырос еще на 10 процентов. Общий объем драгоценных металлов увеличился на 46 процентов. Золото остается фаворитом среди частных инвесторов, подтверждая статус надежного актива. Количество золотых счетов выросло на 50 процентов, а объем металла — на 16 процентов. Это отражает системный интерес: новые клиенты открывают счета, а старые наращивают вложения.

Рост котировок золота усиливает привлекательность: цена достигла 5000 долларов за тройскую унцию. За прошлый год доходность составила 28 процентов, с начала года — еще 17 процентов. Физика золота объясняет его вечную ценность: атомы с номером 79 образуют кристаллическую решетку, устойчивую к окислению, что делает металл вечным в отличие от эфемерных валют. Антропология добавляет: тысячелетиями золото символизировало статус, от египетских фараонов до современных портфелей.

Серебро показывает взрывной рост: количество счетов увеличилось на 36 процентов, объем — на 51 процент. Инвесторы стартуют с золота, затем диверсифицируют в серебро. Его цена выросла на 96 процентов за год, сейчас — 214,21 рубля за грамм по ЦБ. Платина и палладий набирают обороты: их совокупный объем достиг тонны.

Рост спроса на золотые счета

Золото доминирует на рынке обезличенных счетов: 50-процентный прирост количества счетов и 16-процентный рост объема. Инвесторы видят в нем хедж против инфляции. Котировки взлетели до 5000 долларов за унцию, принеся 28 процентов дохода за год и 17 процентов с начала нового. Физика рельефно объясняет: высокая плотность (19,32 г/см³) и химическая инертность предотвращают коррозию, делая золото идеальным хранителем ценности веками.

Антропологические корни глубоки: в первобытных обществах золото служило универсальным эквивалентом из-за редкости и блеска, стимулируя дофаминовый отклик в мозге — биохимия удовольствия от сияния. Сегодня это эволюционировало в массовый тренд: клиенты ВТБ, от новичков до опытных, наращивают позиции. Инфляция подталкивает к таким активам, где физические свойства обеспечивают стабильность.

"Золото становится ключевым элементом портфеля на фоне волатильности рынков, его физическая устойчивость гарантирует долгосрочную защиту капитала", — в беседе с Pravda. Ru рассказал макроэкономист Артём Логинов.

Этот тренд подтверждает трансформацию: металлы из консервативного инструмента эволюционируют в динамичный продукт для массового инвестора.

Показатель Значение Рост количества счетов +50% Рост объема металла +16% Доходность за год +28%

Динамика серебряных вложений

Серебро лидирует по объемам: +36 процентов счетов, +51 процент металла. Инвесторы диверсифицируют после золота, привлеченные 96-процентным ростом цены. Сейчас — 214 рублей за грамм. Физика серебра (атом 47) сочетает проводимость и malleability, делая его ценным в промышленности, что усиливает спрос. Промышленное применение добавляет драйвера роста.

Биохимия подчеркивает: серебро — природный антисептик, связанный с эволюционным предпочтением блестящих объектов. Антропология видит в нем "народное золото" — доступное для среднего класса. ВТБ фиксирует переход: портфели расширяются, снижая риски. Диверсификация становится нормой.

Этот сдвиг отражает глобальный тренд: серебро эволюционирует от монет к современным инвестициям, подкрепленным научными свойствами.

Платина и палладий в портфелях

Объем платины и палладия достиг тонны. Эти металлы дополняют золото-серебро, предлагая баланс. Платина (атом 78) устойчива к коррозии, как золото, но реже — ее плотность 21,45 г/см³ обеспечивает премиум-статус. Палладий востребован в автокатализаторах. Автопром толкает цены вверх.

"Диверсификация в платину и палладий снижает зависимость от одного актива, их физические свойства идеальны для промышленного хеджа", — поделился финансовый аналитик Никита Волков.

Антропологически металлы символизируют прогресс: от ювелирки к технологиям. Финансовая грамотность растет, делая ОМС массовым инструментом. Рыночные риски хеджируются надежно.

"Тренд на драгметаллы — это ответ на нестабильность, наука подтверждает их превосходство как вечных активов", — объяснил финансовый консультант Кравцов Илья.

Ответы на популярные вопросы об обезличенных металлических счетах

Что такое обезличенный металлический счет?

Это банковский продукт, где вы покупаете граммы драгметалла без физической передачи. Банк хранит металл, а счет отражает объем в граммах. Нет НДС, ликвидно.

Почему сейчас выгодно открывать ОМС?

Рост цен на металлы дает доход. Золото +28%, серебро +96%. Хедж от инфляции, без хранения дома.

Можно ли потерять на ОМС?

Риски спреда (разница покупки/продажи) и волатильности. Но долгосрочно металлы растут. Диверсифицируйте.

Как начать инвестировать?

Откройте счет в банке вроде ВТБ онлайн или в офисе. Пополняйте по курсу ЦБ. Минимальный порог низкий.

