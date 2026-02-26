Юлия Алексеева, Insight AI: крупный бизнес требует разработку в закрытом контуре

Чтобы разобраться в практических аспектах внедрения ИИ и построения data-driven продуктов, мы поговорили с Юлией Алексеевой, Chief Product & Data Officer в Insight AI и аналитиком данных в Яндексе. Под руководством Юлии команда Insight AI разработала проекты AI-скоринга для "Находки”, прогноза спроса для Refinish Avtolak и реализовала ИИ-агента для RTK-Data.

Фото: из личного архива Юлии Алексеевой Юлия Алексеева, Chief Product & Data Officer в Insight AI и аналитик данных в Яндексе

Юлия отвечает за стратегию ИИ-продуктов и аналитики, разработку моделей ROI, систему метрик и внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы, а также за формирование культуры принятия решений на основе данных. Алексеева лидирует в проектах с большими финансовыми рисками и разрабатывает ИИ-системы для аналитики данных в ведущих компаниях России. В интервью она делится опытом развития цифровых продуктов, рассказывает о роли аналитики в трансформации компаний и о том, какие подходы сегодня позволяют превращать данные в измеримую бизнес-модель.

— Юлия, здравствуйте! Вы работаете над автоматизацией решений в крупнейших российских компаниях (ВК, Яндекс, Т-банк), поделитесь, как искусственный интеллект меняет роль аналитика и как бизнесу адаптироваться к этому процессу?

— Самое заметное изменение в том, что аналитика перестала быть обычной задачей выгрузки данных для отчета. Искусственный интеллект полностью забирает на себя рутинную часть работы. Он способен выполнить многие монотонные задачи аналитика — обработка данных, поиск аномалий, генерация множества запросов, первичный анализ и т. д.

При этом критическое мышление, постановка задач, продуктовая логика, построение гипотез и решения остаются за человеком.

Аналитик становится архитектором решений, а ИИ — его инструментом автоматизации (иногда и быстрой реализации, если требуется). При этом обработка более сложных кейсов остается за специалистом — в сложных, неоднозначных кейсах пока не обойтись без "человеческой” аналитики.

Чтобы бизнес адаптировался, нужно рассматривать аналитиков как data-специалистов с большой ответственностью. Их роль смещается в сторону продуктовой ответственности: какие решения мы можем принимать на основании данных — и как сделать так, чтобы они масштабировались автоматически.

— То есть возможности LLM, наоборот, создают новую роль?

— Отчасти. Я думаю, что задачи аналитиков поменяются настолько, что и профессия будет выглядеть иначе.

Я вижу тенденцию к тому, чтобы комбинировать классическую аналитику и LLM, критически оценивать ответы и рекомендации модели. Затем на их основе строить решения, которые работают не только по числовым данным, но и по тексту, логам, обращениям и контенту.

Например, в VK, где я курировала развитие событийной аналитики для нового аналитического продукта от VK, мы часто работали на стыке метрик и неструктурированных данных. Числовые показатели удержания дополнялись логами событий и пользовательскими сигналами. LLM помогала быстро структурировать шум в данных и находить паттерны. Затем они были превращены в гипотезы, продуктовые изменения и контроль качества данных в трекинге. В итоге я создала систему трекинга событий, улучшив точность данных на 22 % и внедрив методику в другие продуктовые направления.

— С учетом вашего опыта внедрения AI-driven решений и позиции руководителя направления ИИ-продуктов и аналитики Insight AI, что вы думаете про подход Human-in-the-loop?

— Все, что касается больших рисков (в финансах, e-commerce, безопасности), должно работать в гибридном режиме. Вспомним принцип парето: ИИ делает 80% работы, человек подтверждает критические решения. Human-in-the-loop показывает, как получить максимальный эффект от автоматизации без потери контроля: прозрачность, ответственность, возможность аудита и управляемое качество при дрейфе данных и редких кейсах.

Наиболее выражен этот подход в проектах с финансовыми рисками. Например, в T-Банке я отвечала за аналитику клиентского привлечения для сегмента SME и делала модель выявления фрода для реферальной программы "Bring a friend”.

Модель отсеивала подозрительные сценарии и снижала стоимость привлечения примерно на 1,6 млн руб. в месяц. При этом финальные спорные кейсы все равно проходили через ручную проверку — чтобы не потерять контроль и не потерять лояльность нормальных пользователей. В дальнейшем модель стала обязательной частью всех промо-механик и стала приносить больше прибыльных клиентов.

В Insight AI у нас встречается много запросов по внедрению ИИ в продажи. ИИ оценивает 100% звонков по чек-листу, выявляет отклонения от скрипта и триггеры риска (не озвучили обязательный пункт — неправильно отработали возражение). А операторы вручную прослушивают только нестандартные случаи. Далее команда уже использует их для обучения модели.

— В Insight AI вы выбираете кастомные AI-решения, например, внутреннюю автоматизацию документооборота, скоринг контрагентов, а не готовые SaaS. Почему?

— В Insight AI мы работаем с ведущими компаниями на российском рынке и поэтому придерживаемся кастомных решений. Например, Мы построили end-to-end систему прогнозирования спроса для Refinish Avtolak, в итоге достигли WAPE 12% в кризисных условиях и высвободили около €50 млн оборотных средств клиента. Мы делаем RAG-ассистенты, распознавание нарушений по камерам и рекомендательные системы.

Выбор не в пользу готовых SaaS, потому что в российской экономике у крупного бизнеса ключевым запросом является создание разработки в закрытом контуре. Особенно ценится контроль и безопасность данных.

В SaaS чаще всего ломается этот критерий: нельзя гарантировать периметр, сложно пройти внутренние политик, при этом часто есть недостаточная глубина интеграции с реальными системами компании.

SaaS решения все равно почти всегда требуют серьезной переделки под процессы клиента: роли, маршруты согласований, бизнес-правила, метрики качества и контуры ответственности. Поэтому мы чаще сразу делаем решение под конкретный запрос и KPI, чем пытаемся "допилить” SaaS.

— Юлия, вы прошли большой путь от аналитика (отвечали за клиентскую аналитику в Т-банке, Яндексе и других бигтех-компаниях) до позиции CPO в Insight AI. В чем была особенность вашей стратегии?

— Я целенаправленно превращала свою задачу из "считать метрики” в "отвечать за результат”: выбирала проекты, где можно измерить бизнес-эффект в деньгах или рисках, брала на себя end-to-end задачи — от постановки до внедрения.

В T-Банке я проектировала и анализировала acquisition-стратегию через промо-кампании. Регулярные кампании с оптимизацией бонуса давали около 50% привлеченных клиентов и суммарно принесли порядка 275 млн рублей NPV. В ВК, наоборот, фокус был на продуктовых метриках и удержании: мы провели исследование причин оттока веб-счётчиков и внедрили изменения, которые дали -15% churn за 6 месяцев, параллельно улучшали качество трекинга событий (+22% точности) и конверсии по ключевым сегментам (+10%).

Второй элемент — моя продуктовая дисциплина: четкий ICP (портрет идеального клиента), дорожная карта целей, метрики успеха… я старалась не бояться говорить "нет” задачам без видимого эффекта.

И третье — эффективная коммуникация: переводила язык моделей и данных в язык решений, рисков и ROI, поэтому меня начали воспринимать не как аналитика, а как владельца продукта.

— И в завершение: учитывая ваш путь от аналитика до руководителя направления в Insight AI, где вы создаете ИИ-ассистентов с реальным бизнес-результатом, какой главный совет вы бы дали компаниям, которые только начинают свой путь цифровой трансформации?

— Я бы посоветовала выбрать 2-3 приоритетных бизнес-кейса с понятной экономикой и владельцем результата. Затем начать строить минимальный фундамент: улучшать качество данных, доступы, интеграции, наблюдаемость, контуры ответственности. Любая трансформация, даже необязательно цифровая — это, в первую очередь, изменение процесса и управления. Каждое внедрение должно улучшать конкретный KPI и закрепляться в операционной деятельности.