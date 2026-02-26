Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), один из флагманов российской черной металлургии, подвел итоги 2025 года. В отчетности компании отразилось влияние внешних факторов: высокие процентные ставки затормозили деловую активность, а ремонтные кампании в домнах и прокатных цехах сократили объемы. Выплавка чугуна упала на 4,1% до 9,1 млн тонн, производство стали — на 9,2% до 10,1 млн тонн.
Продажи металлопродукции по группе снизились на 7,2% до 9,8 млн тонн, премиальной — на 15,3% до 3,9 млн тонн. Однако добыча угольного концентрата выросла на 9,4% до 2,8 млн тонн. Эти цифры — не просто статистика: они отражают баланс между физикой высокотемпературных процессов в домнах, где температура превышает 1500°C, и макроэкономическими волнами, подобными приливным явлениям в океане антропогенных рынков.
Финансовые показатели усилили картину: выручка сократилась на 20,6% до 609,9 млрд руб., чистый убыток достиг 14,9 млрд руб. Высокие ставки ЦБ ударили по инвестициям в строительство, где сталь — основа каркасов небоскребов.
Выплавка чугуна на ММК составила 9,1 млн тонн, что на 4,1% меньше уровня 2024 года. Основная причина — повышенный объем капитальных ремонтов в доменном переделе. Домны, эти гигантские физические реакторы, где руда, кокс и известняк сливаются в расплав при температурах свыше 1500°C, требуют периодического простоя для замены футеровки, чтобы избежать катастрофических прорывов шлака.
Ремонтные работы — это не просто техническая пауза, а антропологический ритуал индустрии: тысячи рабочих корректируют футеровку из огнеупорных кирпичей, борясь с энтропией высоких температур. В итоге производство чугуна, базового сырья для стали, пострадало, отразив общую тенденцию отрасли к оптимизации под рыночные реалии.
|Показатель
|Значение 2025 г.
|Выплавка чугуна
|9,1 млн тонн (-4,1% к 2024 г.)
Производство стали сократилось на 9,2% до 10,1 млн тонн. Замедление деловой активности в России из-за высоких процентных ставок и слабая конъюнктура в Турции — ключевые факторы. Сталь рождается в конвертерах, где кислород "взрывает" примеси из чугуна, высвобождая тепло по законам термодинамики.
В 2025 году эти процессы столкнулись с внешним давлением: высокие ставки ЦБ сделали кредиты для строителей неподъемными, сократив спрос на арматуру и листы. Антропологически это эхо глобальных сдвигов — от урбанистического бума к паузе в мегапроектах.
"Снижение производства стали напрямую связано с макроэкономическими факторами, такими как ключевая ставка, которая тормозит инвестиции в инфраструктуру", — в беседе с Pravda.Ru рассказал макроэкономист Артём Логинов.
Продажи по группе упали на 7,2% до 9,8 млн тонн. Неблагоприятная конъюнктура российского рынка плюс ремонты в прокатном переделе сыграли роль. Прокатные станы, деформирующие горячую сталь в листы и профили под давлением в тысячи тонн, простаивали, отражая цепочку физических ограничений.
Макроэкономика усилила эффект: инфляция и ставки снизили закупки машиностроителями и строителями. Это как прилив, отступивший от берега: металл накопился на складах, ожидая новых волн спроса.
Продажи премиальной продукции сократились на 15,3% до 3,9 млн тонн. Толстый лист (стан 5000) — минус 30,9% до 464 тыс. тонн, холоднокатаный прокат — 18,6% до 791 тыс. тонн, прокат с полимерным покрытием — 22,6% до 484 тыс. тонн, гнутый профиль — 34,4% до 54 тыс. тонн. Только трубы выросли на 13% до 125 тыс. тонн.
Премиум — это элита металлургии: высоколегированная сталь для авто и судов, где каждый атом легирования меняет свойства по квантовой механике сплавов. Спрос просел из-за импорта и слабого автопрома.
"Рост продаж труб — редкий плюс на фоне общего спада, благодаря нишевому спросу в энергетике", — поделился финансовый аналитик Никита Волков.
|Вид продукции
|Изменение 2025 г.
|Толстый лист
|-30,9% (464 тыс. т)
|Холоднокатаный прокат
|-18,6% (791 тыс. т)
|Трубы
|+13% (125 тыс. т)
Единственный яркий рост: угольный концентрат +9,4% до 2,8 млн тонн за счет увеличения добычи. Коксующийся уголь — топливо домен, где углерод восстанавливает железо из руды по реакции C + O2 → CO.
Это биохимическая аналогия: как растения фиксируют CO2, так уголь "кормит" металлургию. Рост добычи компенсировал спады, показав resilience сырьевого звена.
"Увеличение добычи угля — стратегический буфер против волатильности цен на импорт", — объяснил аналитик рынка нефтепродуктов Геннадий Чернов.
