Нишевые маркетплейсы в России, специализирующиеся на узких категориях товаров, активно перетягивают покупателей от универсальных гигантов вроде Ozon и Wildberries. Их преимущество — глубокая экспертиза, которая вызывает доверие на уровне биохимии: активация дофаминовых путей в мозге от ощущения "идеального выбора", подобно тому, как антропологи описывают предпочтение племени к шаманам в нишевых знаниях. В 2025 году объем этого рынка достиг 990 млрд рублей, показав рост на 22% год к году.
Прогнозы аналитиков на 2026 год обещают превышение 1,1 трлн рублей, а к 2028-му — 1,3 трлн. Это не случайность: физика сетевых эффектов здесь работает в пользу специализации, где меньшие комиссии и точный ассортимент создают устойчивые потоки трафика, подобно ламинарному течению в узких каналах.
Покупатели мигрируют к платформам, где экспертиза снижает когнитивную нагрузку — эволюционный механизм антропологии, экономящий энергию мозга на принятие решений.
Рынок нишевых маркетплейсов демонстрирует устойчивый рост, подчиняясь законам физики экспоненциального накопления: с 330 млрд рублей в 2021 году до 990 млрд в 2025-м, с среднегодовыми темпами 32%. Это не хаос, а предсказуемая траектория, где нишевые платформы усиливают гравитацию лояльности через биохимию удовлетворения — выброс эндорфинов от точного матча нуждам.
Аналитики Data Insight прогнозируют дальнейшее ускорение, связывая его с насыщением универсальных платформ и миграцией спроса. Антропологически это эхо древних рынков: специализация побеждает универсальность, когда доверие становится валютой.
Эффект низкой базы усиливает проценты роста, но абсолютные объемы уже значимы для всей e-commerce экосистемы.
|Категория
|Доля рынка в 2025 году
|Продукты (доставка)
|61%
|Категорийные ретейлеры
|20%
|Фармацевтика
|6%
|Автотовары
|5%
|Другие
|8%
Агрегаторы доставки продуктов вроде Яндекс Еда и Delivery Club доминируют с 61% рынка, где скорость — ключ к биохимическому импульсу голода, активирующему инсулин и серотонин.
Категорийные ретейлеры — Lamoda, М.Видео, Эльдорадо — держат 20%, предлагая экспертизу в одежде и технике. Фарма — 6% (Uteka), авто — 5% (Exist).
B2B-платформы вроде "Поле РФ" и подарочные как Flowwow растут в "других" 8%, усиливая нишевую гравитацию.
"Нишевые маркетплейсы выигрывают за счет экспертизы, которая снижает риски для потребителей на платформах с маркетплейсами и услугами", — в разговоре с Pravda.Ru поделилась юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.
Узкая специализация снижает комиссии для селлеров и обогащает ассортимент для покупателей, вызывая антропологический эффект "специалиста-охотника": мозг доверяет узкому эксперту больше, чем универсалу, за счет окситоцина доверия.
В DIY-категориях вроде Лемана ПРО точные параметры предотвращают ошибки, экономя ресурсы — физика минимизации энтропии в выборе.
Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова подчеркивает комфорт для селлеров и глубину для клиентов.
GMV "Лемана ПРО" в январе 2026 вырос на 46%, "М.Видео" — оборот 14,1 млрд в 2025, +124% в январе 2026. Расширение ассортимента сочетается с фокусом, усиливая сеть поставок как квантовую coherentность.
Flowwow вырос на 37%, кондитерка +35%: эмоции от персонализации активируют биохимию радости.
Эти примеры иллюстрируют, как ниша эволюционирует в мультикатегорию без потери экспертизы.
"На нишевых платформах точные фильтры и консультации экономят время покупателя, особенно в сложных товарах", — в беседе с Pravda.Ru объяснил юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Доля Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет снизилась с 80% до 78% в 2025. Рост комиссий толкает спрос к брендам и нишевым, где цена ниже — эффект физики давления в переполненных системах.
Яндекс Еда и др. — 1,2 трлн (+21%), Wildberries растет в нишах вроде шин (+300%). Но "по умолчанию" ослабевает.
Потребители сравнивают, мигрируя по антропологическому инстинкту оптимизации.
Нишевые подтачивают долю гигантов, бренды развивают свои каналы — мультиканальность как квантовая суперпозиция стратегий.
Замедление роста из-за НДС и зрелости рынка, но нишевые останутся драйвером.
"Нишевые маркетплейсы усиливают контроль качества и снижают контрафакт по сравнению с универсальными", — в разговоре с Pravda.Ru отметил специалист по персональным данным (DPO/комплаенс) Алексей Кузьмин.
Для продавцов — баланс маркетплейсов и своих сайтов.
Это платформа, фокусирующаяся на узкой категории товаров с глубокой экспертизой, в отличие от универсальных.
Меньшие комиссии, точный ассортимент и доверие, активирующее биохимию лояльности.
Да, расширяя ассортимент, как М.Видео, сохраняя core-экспертизу.
Да, нишевые часто дешевле за счет низких комиссий и прямых поставок.
Превышение 1,1 трлн рублей, рост mультиканальности.
