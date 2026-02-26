Телефон в авиарежиме — это право: в какое время сообщения босса не считаются работой

В эпоху цифровой прозрачности границы между офисом и домом практически исчезли. Мессенджеры и смартфоны превратили сотрудников в круглосуточно доступных юнитов, что создает иллюзию обязательного присутствия в рабочем процессе 24/7. Однако эксперты Роскачества напоминают: закон остается на стороне человека, защищая его право на личное пространство и отдых.
Трудовой кодекс фиксирует рабочее время как строго определенный интервал для выполнения профессиональных задач. Любая активность за пределами этого графика — будь то звонок руководителя или сообщение в чате — юридически относится к периоду отдыха. Попытки принудить персонал к ответу без официального оформления могут рассматриваться как нарушение прав трудящихся.
В этом материале:
Согласно текущим нормам, сотрудник обязан выполнять распоряжения руководства только в часы, прописанные в его договоре. Если смена закончилась, работник имеет полное право перевести телефон в авиарежим или просто не брать трубку. Это фундаментальное право на "цифровое отключение", которое в современных реалиях становится ключевым фактором сохранения психического здоровья и экономики России в целом через поддержание работоспособности кадров.
Привлечение к труду сверх графика возможно исключительно в экстренных случаях. При этом работодатель обязан получить письменное согласие, издать приказ и оплатить это время в повышенном размере. Если же энергетика ваших отношений с боссом строится на бесконечных бесплатных консультациях в полночь, это повод для обращения в инспекцию труда.
"Любые попытки дисциплинарного взыскания за пропущенный звонок в нерабочее время не имеют под собой правовой основы, если они не сопряжены с официально оформленным дежурством", — в беседе с Pravda. Ru объяснил юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалёв.
Существуют категории профессий, специфика которых подразумевает готовность к экстренным ситуациям. Это касается врачей, специалистов аварийных служб и экспертов, обеспечивающих электронную торговую площадку или непрерывные производства. Для таких сотрудников обязанность быть на связи должна быть четко зафиксирована в трудовом соглашении с указанием порядка компенсаций.
В частном секторе, например, при реализации проектов, где используются редкоземельные металлы и сложные технологии, часто вводится режим "дежурства на дому". В этом случае работник получает доплату за саму готовность ответить на звонок, даже если инцидентов не произошло. Без такого пункта в договоре требования о доступности незаконны.
|Статус времени
|Обязательства сотрудника
|Рабочая смена
|Обязан быть на связи и выполнять задачи
|Личное время
|Имеет право игнорировать любые коммуникации
|Официальное дежурство
|Обязан ответить, время оплачивается отдельно
Важно помнить, что даже при наличии согласия на сверхурочные, существуют предельные нормы нагрузки. Переработки не должны становиться системой, иначе они подрывают продуктивность коллектива и лишают людей возможности планировать свои рублевые вклади в собственное развитие и отдых.
"В современных контрактах на управление критической инфраструктурой, такой как морской порт или логистическая сеть, пункты о доступности 24/7 должны всегда зеркально отражаться в премиальной части ФОТ", — в разговоре с Pravda. Ru подметил юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.
Психологи и эксперты по HR предупреждают, что отсутствие четкого переключения между ролями "сотрудник" и "частное лицо" ведет к хроническому стрессу. Это сопоставимо с макроэкономическими рисками, когда весеннее ослабление рубля или волатильность рынков заставляют инвесторов нервничать — ресурсы организма истощаются, и наступает выгорание.
Для бизнеса "всегда доступный" сотрудник выгоден лишь в краткосрочной перспективе. В долгую это приводит к росту текучки кадров и снижению качества принимаемых решений. Даже когда внешние факторы, такие как стоимость чая или бытовые расходы, давят на бюджет семьи, отдых остается необходимой инвестицией в будущую эффективность.
"Если руководство игнорирует правила личного времени, сотрудник может зафиксировать факты переработок и потребовать через суд выплаты всех задолженностей, включая компенсацию морального вреда", — рассказал Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.
Нет, по закону это не является дисциплинарным проступком. Увольнение по этой причине будет признано незаконным в любом суде.
Если иное не указано в вашем договоре, вы имеете право не читать и не отвечать на сообщения до начала следующего рабочего дня.
Постарайтесь обсудить условия компенсации. Если понимания нет, фиксируйте требования в письменном виде для защиты своих прав в будущем.
Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.