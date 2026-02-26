Телефон в авиарежиме — это право: в какое время сообщения босса не считаются работой

В эпоху цифровой прозрачности границы между офисом и домом практически исчезли. Мессенджеры и смартфоны превратили сотрудников в круглосуточно доступных юнитов, что создает иллюзию обязательного присутствия в рабочем процессе 24/7. Однако эксперты Роскачества напоминают: закон остается на стороне человека, защищая его право на личное пространство и отдых.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Никитин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Когда работа не отпускает

Трудовой кодекс фиксирует рабочее время как строго определенный интервал для выполнения профессиональных задач. Любая активность за пределами этого графика — будь то звонок руководителя или сообщение в чате — юридически относится к периоду отдыха. Попытки принудить персонал к ответу без официального оформления могут рассматриваться как нарушение прав трудящихся.

В этом материале:

Юридические границы рабочего времени

Согласно текущим нормам, сотрудник обязан выполнять распоряжения руководства только в часы, прописанные в его договоре. Если смена закончилась, работник имеет полное право перевести телефон в авиарежим или просто не брать трубку. Это фундаментальное право на "цифровое отключение", которое в современных реалиях становится ключевым фактором сохранения психического здоровья и экономики России в целом через поддержание работоспособности кадров.

Привлечение к труду сверх графика возможно исключительно в экстренных случаях. При этом работодатель обязан получить письменное согласие, издать приказ и оплатить это время в повышенном размере. Если же энергетика ваших отношений с боссом строится на бесконечных бесплатных консультациях в полночь, это повод для обращения в инспекцию труда.

"Любые попытки дисциплинарного взыскания за пропущенный звонок в нерабочее время не имеют под собой правовой основы, если они не сопряжены с официально оформленным дежурством", — в беседе с Pravda. Ru объяснил юрист по трудовому праву (увольнения, споры, охрана труда) Максим Ковалёв.

Когда игнорировать звонок начальника нельзя

Существуют категории профессий, специфика которых подразумевает готовность к экстренным ситуациям. Это касается врачей, специалистов аварийных служб и экспертов, обеспечивающих электронную торговую площадку или непрерывные производства. Для таких сотрудников обязанность быть на связи должна быть четко зафиксирована в трудовом соглашении с указанием порядка компенсаций.

В частном секторе, например, при реализации проектов, где используются редкоземельные металлы и сложные технологии, часто вводится режим "дежурства на дому". В этом случае работник получает доплату за саму готовность ответить на звонок, даже если инцидентов не произошло. Без такого пункта в договоре требования о доступности незаконны.

Статус времени Обязательства сотрудника Рабочая смена Обязан быть на связи и выполнять задачи Личное время Имеет право игнорировать любые коммуникации Официальное дежурство Обязан ответить, время оплачивается отдельно

Важно помнить, что даже при наличии согласия на сверхурочные, существуют предельные нормы нагрузки. Переработки не должны становиться системой, иначе они подрывают продуктивность коллектива и лишают людей возможности планировать свои рублевые вклади в собственное развитие и отдых.

"В современных контрактах на управление критической инфраструктурой, такой как морской порт или логистическая сеть, пункты о доступности 24/7 должны всегда зеркально отражаться в премиальной части ФОТ", — в разговоре с Pravda. Ru подметил юрист по IT-договорам и лицензированию ПО Алексей Кузнецов.

Риски постоянной включенности в процессы

Психологи и эксперты по HR предупреждают, что отсутствие четкого переключения между ролями "сотрудник" и "частное лицо" ведет к хроническому стрессу. Это сопоставимо с макроэкономическими рисками, когда весеннее ослабление рубля или волатильность рынков заставляют инвесторов нервничать — ресурсы организма истощаются, и наступает выгорание.

Для бизнеса "всегда доступный" сотрудник выгоден лишь в краткосрочной перспективе. В долгую это приводит к росту текучки кадров и снижению качества принимаемых решений. Даже когда внешние факторы, такие как стоимость чая или бытовые расходы, давят на бюджет семьи, отдых остается необходимой инвестицией в будущую эффективность.

"Если руководство игнорирует правила личного времени, сотрудник может зафиксировать факты переработок и потребовать через суд выплаты всех задолженностей, включая компенсацию морального вреда", — рассказал Pravda. Ru юрист по защите прав потребителей (маркетплейсы, услуги) Татьяна Федорова.

Ответы на популярные вопросы о праве на отдых

Могут ли меня уволить за неответ на звонок в выходной?

Нет, по закону это не является дисциплинарным проступком. Увольнение по этой причине будет признано незаконным в любом суде.

Нужно ли отвечать в рабочих чатах после 18:00?

Если иное не указано в вашем договоре, вы имеете право не читать и не отвечать на сообщения до начала следующего рабочего дня.

Что делать, если начальник требует быть на связи постоянно?

Постарайтесь обсудить условия компенсации. Если понимания нет, фиксируйте требования в письменном виде для защиты своих прав в будущем.

Читайте также