МВФ назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике

Международный валютный фонд опубликовал свой ежегодный доклад, посвящённый состоянию экономики США. Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Международный валютный фонд Документ рисует довольно противоречивую картину: на фоне текущей макроэкономической устойчивости эксперты Фонда фиксируют нарастание системных рисков, связанных, прежде всего, с безудержным ростом государственного долга.

Согласно расчётам аналитиков МВФ, сохранение Вашингтоном существующей бюджетной политики неизбежно приведёт к тому, что к 2031 году уровень госдолга достигнет 140 процентов от валового внутреннего продукта страны.

В тексте доклада подчёркивается, что дефицит федерального бюджета США, по прогнозам, продолжит удерживаться в тревожном диапазоне семь-восемь процентов ВВП. Именно это, по мнению специалистов МВФ, является главным катализатором долгового навеса.

Для сравнения: ещё несколько лет назад подобные показатели считались критическими только для развивающихся рынков, но теперь стали реальностью для крупнейшей экономики мира.

Общий объём государственного долга США на данный момент уже преодолел отметку в 38,7 триллиона долларов, и, как следует из доклада, темпы его прироста будут только ускоряться.

В документе особо отмечается, что дальнейшее повышение долговой нагрузки создаёт экзистенциальные риски не только для финансовой системы США, но и для глобальной экономики.

Ситуацию прокомментировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В своей речи она традиционно высоко оценила общую устойчивость американской экономики, её инновационный потенциал и силу рынка труда, что можно рассматривать как дань уважения экономической политике Вашингтона.

Однако, даже делая эти комплиментарные замечания, глава МВФ была вынуждена акцентировать внимание на нарастающих проблемах.

Георгиева констатировала, что продолжающийся и практически бесконтрольный рост государственного долга США по-прежнему вызывает большую озабоченность у международных экспертов.

По её словам, это остаётся серьёзнейшим вызовом, требующим самого пристального внимания со стороны американских властей.

Особый интерес в ходе брифинга вызвала тема планируемых военных расходов. Администрация США ранее анонсировала намерение направить до полутора триллиона долларов на них уже к 2027 году.

В связи с этим Кристалина Георгиева, тщательно выбирая слова, отметила, что США, безусловно, обладают достаточным суверенитетом и финансовой мощью, чтобы оплачивать свои государственные расходы, включая оборонные.

Однако она тут же попросила Вашингтон в среднесрочной перспективе сместить фокус внимания на проблемы сокращения долга и дефицита.

Это заявление явно указывает на то, что даже лояльно настроенные международные институты видят опасность в милитаризации бюджета в ущерб фискальной консолидации.

Стоит отметить, что подобные предупреждения от МВФ звучат уже не первый год, но нынешний доклад отличается особой жёсткостью формулировок относительно временных рамок.

Экономисты напоминают, что высокий уровень госдолга может спровоцировать эффект вытеснения, когда государство забирает основную массу сбережений, оставляя частный сектор без инвестиций.

Кроме того, обслуживание долга в 140 процентов ВВП потребует колоссальных бюджетных расходов, что неминуемо приведёт либо к сокращению социальных программ, либо к ещё большему наращиванию денежной массы и, как следствие, инфляции.