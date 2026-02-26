Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

МВФ назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике

Экономика » Правила игры » Бизнес

Международный валютный фонд опубликовал свой ежегодный доклад, посвящённый состоянию экономики США.

Международный валютный фонд
Фото: Creative Commons by by brunosan, by brunosan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Международный валютный фонд

Документ рисует довольно противоречивую картину: на фоне текущей макроэкономической устойчивости эксперты Фонда фиксируют нарастание системных рисков, связанных, прежде всего, с безудержным ростом государственного долга.

Согласно расчётам аналитиков МВФ, сохранение Вашингтоном существующей бюджетной политики неизбежно приведёт к тому, что к 2031 году уровень госдолга достигнет 140 процентов от валового внутреннего продукта страны.

В тексте доклада подчёркивается, что дефицит федерального бюджета США, по прогнозам, продолжит удерживаться в тревожном диапазоне семь-восемь процентов ВВП. Именно это, по мнению специалистов МВФ, является главным катализатором долгового навеса.

Для сравнения: ещё несколько лет назад подобные показатели считались критическими только для развивающихся рынков, но теперь стали реальностью для крупнейшей экономики мира.

Общий объём государственного долга США на данный момент уже преодолел отметку в 38,7 триллиона долларов, и, как следует из доклада, темпы его прироста будут только ускоряться.

В документе особо отмечается, что дальнейшее повышение долговой нагрузки создаёт экзистенциальные риски не только для финансовой системы США, но и для глобальной экономики.

Ситуацию прокомментировала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. В своей речи она традиционно высоко оценила общую устойчивость американской экономики, её инновационный потенциал и силу рынка труда, что можно рассматривать как дань уважения экономической политике Вашингтона.

Однако, даже делая эти комплиментарные замечания, глава МВФ была вынуждена акцентировать внимание на нарастающих проблемах.

Георгиева констатировала, что продолжающийся и практически бесконтрольный рост государственного долга США по-прежнему вызывает большую озабоченность у международных экспертов.

По её словам, это остаётся серьёзнейшим вызовом, требующим самого пристального внимания со стороны американских властей.

Особый интерес в ходе брифинга вызвала тема планируемых военных расходов. Администрация США ранее анонсировала намерение направить до полутора триллиона долларов на них уже к 2027 году.

В связи с этим Кристалина Георгиева, тщательно выбирая слова, отметила, что США, безусловно, обладают достаточным суверенитетом и финансовой мощью, чтобы оплачивать свои государственные расходы, включая оборонные.

Однако она тут же попросила Вашингтон в среднесрочной перспективе сместить фокус внимания на проблемы сокращения долга и дефицита.

Это заявление явно указывает на то, что даже лояльно настроенные международные институты видят опасность в милитаризации бюджета в ущерб фискальной консолидации.

Стоит отметить, что подобные предупреждения от МВФ звучат уже не первый год, но нынешний доклад отличается особой жёсткостью формулировок относительно временных рамок.

Экономисты напоминают, что высокий уровень госдолга может спровоцировать эффект вытеснения, когда государство забирает основную массу сбережений, оставляя частный сектор без инвестиций.

Кроме того, обслуживание долга в 140 процентов ВВП потребует колоссальных бюджетных расходов, что неминуемо приведёт либо к сокращению социальных программ, либо к ещё большему наращиванию денежной массы и, как следствие, инфляции.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы мвф экономика финансирование государственный долг
Новости Все >
Грипп сменил маску: какие штаммы сейчас гуляют по региону
Секрет чистого пробуждения: в какое время нужно лечь, чтобы завтра не быть овощем
Эйфория движения оборачивается риском: как фитнес-марафоны скрывают угрозы для здоровья
Экстрим под присмотром: эти дополнительные опции в страховке спасают бюджет отдыха
Обещают золотые горы, а забирают последнее: ключевые сигналы финансовой пирамиды
Петербург продолжает оставаться местом политических баталий крупного масштаба... — писала газета Аргументы и факты 26 февраля 2003 года
Цены-оборотни: почему цифры в онлайн-корзинах скоро станут неузнаваемыми
Трудовой договор в тени больше не спрячется: самозанятость выводят из серых схем
Озеро в капкане интересов: почему берег Онего рискует превратиться в закрытую зону
Кашель не спасает от беды: эти мифы о действиях при инфаркте только усугубляют спазмы
Сейчас читают
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Казахстан
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Недвижимость
Из мусора в музу: как остатки обоев могут превратить дом в душевное пространство
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Наука и техника
Лёд накрыл Антарктиду в один исторический миг: в недрах нашли след загадочной силы
Популярное
Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам

Владельцы домов массово меняют сплошной профлист на "дышащую" шахматку. Новая технология штакетника неожиданно стала главным защитником здоровья растений.

Эстетика скрытого знания: как скрыть обзор соседям, сохранив при этом жизнь цветам
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Цветочный водопад без хлопот: этот кустарник расцветает даже на бедной земле
Выхода нет: стало ясно, почему Токаев бросил Казахстан в мясорубку Газы
Россия шлет нефть как щит: гуманитарные танкеры контратакуют блокаду Трампа на Кубе
Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух Сергей Милешкин От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова
Антропология обвинений оживает: Европа винит Россию в дестабилизации от дронов до подводных линий
Россия может потерять Кубу — первый тревожный сигнал уже прозвучал
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Последние материалы
Манифест уверенности в руках: эта деталь превращает обычный серый свитер в образ леди
МВФ назвал рост госдолга США угрозой мировой экономике
Грипп сменил маску: какие штаммы сейчас гуляют по региону
Солнечный маяк для бабочек: эти яркие соцветия создают жизнь и притягивают гостей
Спорт кажется пыткой, а не радостью? Есть способ заставить тело просить тренировку само
Мировой засухи не будет: климатические циклы океана создали умный барьер для бедствий
Минус десять лет одним лишь цветом: эти оттенки маникюра визуально омолаживают руки
Ни спидометра, ни датчиков: водителям первых автомобилей приходилось полагаться на слух
Приговор с отсрочкой: почему после стресса волосы начинают осыпаться через время
Мясо отдыхает — бобовые правят: секрет плотных фрикаделек, которые не разваливаются в соусе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.