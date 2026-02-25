Советник Трампа: Apple нагло лжёт насчёт переноса производства в США

Отношения между американским правительством и Apple Inc. вновь обострились на почве торговой политики и локализации производства.

Фото: commons.wikimedia.org by Cryptic C62, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Американская корпорация Apple

Советник Белого дома по вопросам торговли и экономики Питер Наварро выступил с критикой в адрес генерального директора компании Тима Кука, обвинив его в невыполнении прежних обещаний о переносе производственных мощностей на территорию США.

Наварро заявил, что Кук намеренно вводил администрацию в заблуждение, давая ложные гарантии.

Как выразился советник, гендиректор Apple "нагло солгал" насчёт переноса производства.

Конфликт разгорелся с новой силой после заявления Тима Кука о намерении компании начать выпуск компьютеров Mac mini в Хьюстоне до конца текущего года. По словам главы Apple, этот шаг демонстрирует её твёрдую приверженность развитию американского производства.

Однако в Белом доме к этим заявлениям отнеслись скептически. Питер Наварро напомнил, что ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа Тим Кук обещал перенести сборку iPhone из Китая в США, однако этого так и не произошло.

В связи с этим нынешние планы компании были восприняты как повторение прежней тактики, позволяющей избежать жёстких торговых ограничений.

Наварро также назвал руководителя Apple "королём обхода пошлин", подчеркнув, что политика компании идёт вразрез с курсом Дональда Трампа на возрождение американской промышленности.

По мнению советника, действия Apple направлены на сохранение зависимости от зарубежных производственных баз, что противоречит национальным интересам США в сфере экономики и технологического суверенитета.

Напряжённость в отношениях между бизнесом и властью нарастала постепенно. Ещё весной прошлого года Дональд Трамп, посещая Катар, публично выразил недовольство политикой Apple. Он предупредил, что компании придётся платить пошлины в размере 25 процентов за каждый iPhone, произведённый за пределами Соединённых Штатов.

Кроме того, Трамп предостерег Тима Кука от расширения сборочных линий в Индии. Он напомнил, что долгие годы американский рынок оставался открытым для продукции, собранной в Китае, и теперь пришло время для ответных шагов со стороны корпорации — а именно для переноса значительной части производства в США.

В ответ на это давление в феврале 2025 года Apple объявила о масштабных инвестициях. Компания взяла на себя обязательство вложить в экономику США 500 миллиардов долларов в течение ближайших четырёх лет. В официальном заявлении также говорилось о планах по расширению производственных линий внутри страны.

Однако, несмотря на громкие заявления, реальная структура производства Apple по-прежнему сосредоточена в Азии. Основные мощности компании находятся в трёх странах: Китае, Индии и Вьетнаме. Именно там расположены заводы, которые занимаются финальной сборкой iPhone и другой техники.

Китай остаётся главной производственной базой для Apple. Хотя в последние годы компания активно диверсифицирует риски, наращивая выпуск в других странах региона. По данным агентства Bloomberg, на долю Индии сегодня приходится около 20 процентов всех производимых устройств.

Примечательно, что только за 2024 год объём производства iPhone в этой стране вырос почти на 60 процентов, что свидетельствует о серьёзных усилиях компании по перераспределению мощностей.

Тем не менее, полный перенос сборки в США пока остаётся трудновыполнимой задачей.

Экономические эксперты сомневаются в целесообразности такого шага. Аналитики американской финансовой компании Wedbush Securities провели исследование и пришли к выводу, что в случае переноса всей сборочной линии в США конечная стоимость iPhone может увеличиться в три раза.

Это связано с высокой стоимостью рабочей силы, логистики и необходимостью создавать новую инфраструктуру практически с нуля.

Таким образом, при нынешнем уровне развития промышленности в США, резкий перенос производства не только ударит по кошелькам потребителей, но и может существенно снизить конкурентоспособность компании на глобальном рынке.

Ситуация ярко иллюстрирует глубокие противоречия между глобальным характером современного технологического бизнеса и стремлением национальных правительств вернуть ключевые производства под свой контроль.

Пока корпорация пытается балансировать между требованиями Белого дома и экономической целесообразностью, сохраняя заводы в Азии и одновременно анонсируя новые проекты в США, вопрос о том, где будут собираться "айфоны" в будущем, остаётся открытым.

Ясно одно: борьба за производство будет продолжаться. И её исход окажет влияние не только на Apple, но и на всю мировую технологическую индустрию.