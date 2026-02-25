ЕС уговаривает Венгрию и Словакию отказаться от импорта российской нефти

В Брюсселе состоялось заседание экспертной координационной группы ЕС по нефти, на котором обсуждалась ситуация с поставками сырья в Венгрию и Словакию после прекращения транзита по трубопроводу "Дружба".

По итогам встречи Еврокомиссия предложила альтернативный маршрут, предполагающий доставку нефти морем в Хорватию с последующей прокачкой через Адриатический нефтепровод в направлении Центральной Европы, сообщает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен сообщила, что данный вариант не предусматривает использования российской нефти и должен обеспечить потребности Будапешта и Братиславы.

Предложенная схема логистики включает танкерные поставки в хорватские порты и дальнейшую транспортировку по трубопроводной системе, соединённой с инфраструктурой Венгрии и Словакии.

В теории это позволяет диверсифицировать источники сырья и снизить зависимость от восточного направления. Однако на практике возникает ряд серьёзных ограничений.

Ключевая проблема заключается в санкционном режиме Евросоюза, который запрещает импорт российской нефти морским путём. Исключения, ранее предоставленные Венгрии и Словакии, касались исключительно трубопроводных поставок.

Новый маршрут формально подпадает под ограничения, поскольку включает морской сегмент. Это означает, что использование российской нефти в рамках данной схемы юридически невозможно без пересмотра санкционной политики.

Дополнительную неопределённость создаёт обсуждение возможных правовых механизмов, которые позволили бы Хорватии принимать нефть российского происхождения в обход действующих ограничений.

Однако подобные варианты выглядят слабо проработанными и могут вызвать серьёзные разногласия внутри ЕС, поскольку подрывают единообразие санкционного режима.

Более того, обсуждаемый 20-й пакет санкций, который готовится в Брюсселе, предполагает дальнейшее ужесточение ограничений, включая запрет на использование европейской инфраструктуры для транспортировки российского сырья.

Это делает предложенный маршрут ещё менее реалистичным в долгосрочной перспективе.

Экономическая сторона вопроса также остаётся неясной. Представители Еврокомиссии не дали конкретных оценок стоимости нового маршрута по сравнению с поставками по "Дружбе".

Между тем, логистика с использованием морских перевозок и дополнительной перевалки почти неизбежно ведёт к росту издержек.

Для стран, не имеющих выхода к морю, таких как Венгрия и Словакия, это означает увеличение стоимости нефти, а значит и давления на внутренние рынки топлива и промышленность. В условиях уже высокой инфляции и энергетической нестабильности это может иметь ощутимые социально-экономические последствия.

Ещё один важный аспект связан с пропускной способностью Адриатического трубопровода. Формально заявляется, что она достаточна для покрытия потребностей двух стран.

Однако эксперты указывают, что при одновременном росте спроса и возможных перебоях в поставках из альтернативных источников система может работать на пределе возможностей. Это создаёт риски для стабильности снабжения, особенно в пиковые периоды.

Политический контекст ситуации не менее значим. Венгрия и Словакия уже продемонстрировали готовность использовать своё право вето в ответ на ограничения поставок нефти.

Венгрия заблокировала принятие 20-го пакета санкций, а также финансирование Украины на сумму около 90 млрд евро.

Предложение альтернативного маршрута выглядит не только экономической мерой, но и попыткой снизить напряжённость и разблокировать принятие ключевых решений.

В итоге предложенная еврочиновниками схема сталкивается с юридическими противоречиями, экономическими издержками и инфраструктурными ограничениями.

Так что данный маршрут является скорее политическим, нежели практическим решением энергетической проблемы региона.