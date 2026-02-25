Швейцарский ультиматум: дочка Лукойла начала юридическую атаку на Болгарию из-за захвата НПЗ

Компания Litasco SA, входящая в группу "Лукойла" и базирующаяся в Женеве, 19 февраля 2026 года направила Болгарии официальное уведомление о споре. Это шаг в ответ на введение внешнего управления на ключевых предприятиях российского нефтяного гиганта в стране — нефтеперерабатывающем заводе Lukoil Neftohim Burgas и сети АЗС Lukoil Bulgaria. По мнению Litasco, такие меры нарушают международные соглашения и равносильны экспроприации без компенсации.

Спор разгорелся на фоне санкций США против "Лукойла", введенных в конце 2025 года. Болгария, стремясь обеспечить энергобезопасность, назначила внешнего управляющего в ноябре прошлого года. Американские власти разрешили сделки по продаже активов до апреля 2026-го, но процесс тормозится. Litasco ссылается на договор между Швейцарией и Болгарией о защите инвестиций, а также Энергетическую хартию.

Параллельно "Лукойл" теряет контроль над проектами в других странах. В Ираке управление месторождением Западная Курна-2 передано государственной Basra Oil Company, а Chevron ведет переговоры о покупке. Гигантские активы компании привлекают Chevron и Quantum Energy Partners.

Что такое внешнее управление на заводах Лукойла

Внешнее управление — это мера, когда государство назначает управляющего для контроля над компанией. В Болгарии 14 ноября 2025 года парламент принял закон, позволивший это для Lukoil Neftohim Burgas — крупнейшего НПЗ страны мощностью 8,6 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает до 90% топлива в стране, и власти опасались остановки из-за санкций.

Назначен старший чиновник правительства. Президент Болгарии Румен Радев ветировал более жесткий вариант с конфискацией, но закон вступил в силу. "Лукойл" пытался продать активы, включая сеть из 250 АЗС, но процесс затянулся. США продлили разрешение на сделки до апреля 2026-го, Великобритания — до августа.

"Внешнее управление — это не конфискация, но серьезное вмешательство в права акционеров, которое может привести к потере контроля над активами без справедливой цены", — в разговоре с Pravda. Ru объяснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Почему Litasco направила уведомление Болгарии

Litasco SA — швейцарская торговая "дочка" "Лукойла", прямой акционер болгарских компаний. Уведомление подано 19 февраля 2026-го по двустороннему договору Швейцария-Болгария 1992 года и Энергетической хартии 1994-го. Эти документы защищают инвесторов от экспроприации.

Компания требует компенсации и мирного урегулирования. Без него — арбитраж. Это стандартный шаг: уведомление дает 3-6 месяцев на переговоры. Болгария нарушила, по мнению Litasco, обязательства по защите инвестиций.

Событие Дата Санкции США против "Лукойла" Ноябрь 2025 Закон о внешнем управлении 14 ноября 2025 Уведомление Litasco 19 февраля 2026

Хронология показывает эскалацию: от санкций к вмешательству государства.

Что грозит Болгарии в арбитраже

При отсутствии соглашения Litasco обратится в ICSID — арбитраж при Всемирном банке. Прецеденты: страны платили миллиарды за похожие споры.

Болгария рискует выплатой компенсации за НПЗ (стоимость — около 1 млрд евро). Это ударит по бюджету и репутации для инвесторов.

"Арбитраж по Энергетической хартии часто заканчивается в пользу инвесторов, Болгария может потерять сотни миллионов", — поделился специалист по нефтепродуктам Геннадий Чернов.

Ситуация с нефтью в Ираке

В Ираке 1 декабря 2025 министерство нефти пригласило компании на тендер по West Qurna-2 — гигантскому месторождению с запасами 13 млрд баррелей, добыча 460 тыс. баррелей в сутки. "Лукойл" потерял операторство, переданное Basra Oil Company в феврале 2026.

Премьер Мухаммед ас-Судани одобрил. Chevron подписала рамочное соглашение для временного трансфера, ведя переговоры о покупке.

Кто хочет купить активы Лукойла

Из-за санкций "Лукойл" продает зарубежные активы на 22 млрд долларов: НПЗ в Болгарии, Румынии, Италии, Ираке. Лидеры — Carlyle Group, Chevron с Quantum Capital Group (бывш. Quantum Energy Partners).

Quantum и Chevron подали совместную заявку. Срок — февраль 2026. Продажа решит проблемы с топливом в Европе.

"Передел активов — это перераспределение энергии в глобальной экономике, где санкции меняют потоки нефти как физические силы", — отметил макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о спорах Лукойла за рубежом

Что даст арбитраж Litasco?

Компенсацию за экспроприацию и отмену внешнего управления. Прецеденты — выплаты Венесуэлой ExxonMobil 1,6 млрд долларов.

Почему Ирак забрал месторождение?

Для национального контроля над нефтью. Basra Oil — госкомпания, Chevron — партнер по развитию.

Купит ли Chevron активы?

Ведет переговоры, но дедлайн близко. Альтернативы — Carlyle.

Влияет ли это на цены топлива?

В Болгарии — рост рисков дефицита, в Европе — волатильность.

