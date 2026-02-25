США признали почти полную зависимость от импорта критически важных редкоземов

Фондовый рынок Китая сегодня отметился стремительным ростом котировок компаний, занятых в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

Фото: Nippon Foundation В Тихом океане нашли гигантское месторождение редких металлов

Причиной такого скачка стали официальные заявления в США, в которых признана критическая зависимость американской экономики от зарубежных, в первую очередь китайских, поставок стратегически важных минералов.

Торги на ведущих площадках страны — Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах — зафиксировали впечатляющую динамику в этом секторе.

Акции металлургического гиганта CHINALCO взлетели почти на десять процентов. Ещё более существенный рост продемонстрировала компания Baotou Steel, чьи ценные бумаги прибавили в цене более десяти процентов.

Другие ключевые игроки отрасли также оказались в числе лидеров: капитализация China Northern Rare Earth подскочила ровно на на десять процентов, а стоимость акций China Rare Earth увеличилась на 8,5 процентов.

Не остались в стороне и такие компании, как Shenghe Resources с ростом в 8,45% и JL MAG Rare-Earth, чьи бумаги подорожали на 7,6 процентов. Этот мощный всплеск интереса инвесторов подчёркивает высокую чувствительность рынка к геополитическим факторам, влияющим на сырьевой сектор.

На общем фоне позитивную динамику продемонстрировали и основные биржевые индексы. Shanghai Composite, отражающий состояние всего рынка, поднялся на 0,72 процентв, достигнув отметки в 4147,23 пункта.

Индекс Shenzhen Component, в свою очередь, вырос более существенно — на 1,29 процентов, остановившись на значении 14475,87 пункта.

Помимо компаний редкоземельной группы, уверенный рост показали представители химической промышленности, а также предприятия нефтегазового комплекса, что говорит о широком оптимизме на рынке.

Толчком для развития ситуации послужили слушания в комитете по делам вооружённых сил американского сената. Помощник главы Пентагона Майкл Каденацци представил сенаторам доклад, в котором привёл конкретные цифры, свидетельствующие о дисбалансе в цепочках поставок.

По его словам, американская экономика более чем на 90 процентов зависит от импорта примерно двадцати пяти важнейших видов минерального сырья. Что касается ещё пятидесяти минералов, то здесь зависимость от иностранных источников превышает пятидесятипроцентный порог.

Ключевой вывод доклада касался роли Китая в мировой системе переработки. Каденацци подчеркнул, что на территории КНР сосредоточена значительная, а по некоторым позициям и доминирующая доля глобальных мощностей по переработке этих и других критически важных минералов.

Такая концентрация производства в одних руках, по мнению американской стороны, создаёт серьёзные стратегические риски.

Ведь редкоземельные элементы необходимы не только для производства бытовой электроники и "зелёной" энергетики, но и являются основой для создания передовых систем вооружений, средств связи и другой продукции оборонного назначения.

Заявление высокопоставленного чиновника стало фактическим признанием уязвимости США перед возможными перебоями в поставках или политически мотивированными ограничениями.

Для китайских же компаний этот сигнал означал подтверждение их ключевой роли на мировом рынке. Инвесторы восприняли новости как гарантию сохранения высокого спроса на продукцию отрасли в обозримом будущем.

Они оценили, что признание зависимости со стороны такого крупного игрока, как США, лишь укрепит позиции китайских производителей на международной арене и позволит им диктовать условия на рынке высокотехнологичного сырья.

По сути, реакция фондового рынка Китая стала зеркальным отражением геополитической реальности: осознание Западом своей уязвимости ведёт к росту капитализации тех, кто контролирует ключевые звенья производственной цепочки.

Взлёт акций редкоземельных компаний продемонстрировал, что в современном мире контроль над ресурсами и технологиями их переработки является важным фактором силы.