Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

США признали почти полную зависимость от импорта критически важных редкоземов

Экономика » Сырье » Металлы

Фондовый рынок Китая сегодня отметился стремительным ростом котировок компаний, занятых в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.

В Тихом океане нашли гигантское месторождение редких металлов
Фото: Nippon Foundation
В Тихом океане нашли гигантское месторождение редких металлов

Причиной такого скачка стали официальные заявления в США, в которых признана критическая зависимость американской экономики от зарубежных, в первую очередь китайских, поставок стратегически важных минералов.

Торги на ведущих площадках страны — Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах — зафиксировали впечатляющую динамику в этом секторе.

Акции металлургического гиганта CHINALCO взлетели почти на десять процентов. Ещё более существенный рост продемонстрировала компания Baotou Steel, чьи ценные бумаги прибавили в цене более десяти процентов.

Другие ключевые игроки отрасли также оказались в числе лидеров: капитализация China Northern Rare Earth подскочила ровно на на десять процентов, а стоимость акций China Rare Earth увеличилась на 8,5 процентов.

Не остались в стороне и такие компании, как Shenghe Resources с ростом в 8,45% и JL MAG Rare-Earth, чьи бумаги подорожали на 7,6 процентов. Этот мощный всплеск интереса инвесторов подчёркивает высокую чувствительность рынка к геополитическим факторам, влияющим на сырьевой сектор.

На общем фоне позитивную динамику продемонстрировали и основные биржевые индексы. Shanghai Composite, отражающий состояние всего рынка, поднялся на 0,72 процентв, достигнув отметки в 4147,23 пункта.

Индекс Shenzhen Component, в свою очередь, вырос более существенно — на 1,29 процентов, остановившись на значении 14475,87 пункта.

Помимо компаний редкоземельной группы, уверенный рост показали представители химической промышленности, а также предприятия нефтегазового комплекса, что говорит о широком оптимизме на рынке.

Толчком для развития ситуации послужили слушания в комитете по делам вооружённых сил американского сената. Помощник главы Пентагона Майкл Каденацци представил сенаторам доклад, в котором привёл конкретные цифры, свидетельствующие о дисбалансе в цепочках поставок.

По его словам, американская экономика более чем на 90 процентов зависит от импорта примерно двадцати пяти важнейших видов минерального сырья. Что касается ещё пятидесяти минералов, то здесь зависимость от иностранных источников превышает пятидесятипроцентный порог.

Ключевой вывод доклада касался роли Китая в мировой системе переработки. Каденацци подчеркнул, что на территории КНР сосредоточена значительная, а по некоторым позициям и доминирующая доля глобальных мощностей по переработке этих и других критически важных минералов.

Такая концентрация производства в одних руках, по мнению американской стороны, создаёт серьёзные стратегические риски.

Ведь редкоземельные элементы необходимы не только для производства бытовой электроники и "зелёной" энергетики, но и являются основой для создания передовых систем вооружений, средств связи и другой продукции оборонного назначения.

Заявление высокопоставленного чиновника стало фактическим признанием уязвимости США перед возможными перебоями в поставках или политически мотивированными ограничениями.

Для китайских же компаний этот сигнал означал подтверждение их ключевой роли на мировом рынке. Инвесторы восприняли новости как гарантию сохранения высокого спроса на продукцию отрасли в обозримом будущем.

Они оценили, что признание зависимости со стороны такого крупного игрока, как США, лишь укрепит позиции китайских производителей на международной арене и позволит им диктовать условия на рынке высокотехнологичного сырья.

По сути, реакция фондового рынка Китая стала зеркальным отражением геополитической реальности: осознание Западом своей уязвимости ведёт к росту капитализации тех, кто контролирует ключевые звенья производственной цепочки.

Взлёт акций редкоземельных компаний продемонстрировал, что в современном мире контроль над ресурсами и технологиями их переработки является важным фактором силы.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы китай экономика инвестиции
Новости Все >
Рывки при разгоне автомобиля: игнорирование этого сигнала обходится слишком дорого
Заварка больше не кусается: почему ценник на любимый напиток устремился вниз
Весна для питомца начинается с дефицита: одна ошибка в рационе запускает опасный дисбаланс
Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов
Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом
Сейчас читают
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Садоводство, цветоводство
Экономия времени и сил: многолетник, который цветет без капризов на зависть всем
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека Сергей Ивaнов Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Коммунальный рубильник не всесилен: даже просрочка не оставит дом без этих ресурсов
Мираж стабильности рассыпается: как приручить мозг, который видит вокруг катастрофу
От вечной мерзлоты до субтропиков: что на самом деле ждёт нас через полвека
Белоснежный блеск сегодня — вставная челюсть завтра: одна привычка работает против зубов
Геополитический шторм в трубах: Орбан блокирует кредиты ЕС Киеву в ответ на нефтяной саботаж
Теплоизоляционная краска заставляет хвататься за валик: спасение от холода или маркетинг
Ходьба против бега: что нужно знать для эффективного жиросжигания и минимизации травм
Проценты ускользают незаметно: средняя ставка по рублевым вкладам в топ-банках России опустилась до 14,26%
Узкие специалисты исчезают из поликлиник: запись по ОМС превращается в квест
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.