Вашингтон потребовал от Киева блюсти интересы американских компаний в Казахстане

Украина получила от США настоятельную рекомендацию воздерживаться от террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, задействованные в транспортировке энергоносителей.

Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нефть

Вашингтон довёл до сведения официального Киева свою крайнюю озабоченность в связи с ударами по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенному под Новороссийском.

Американская сторона предельно чётко обозначила, что подобные противоправные действия напрямую наносят существенный экономический ущерб интересам американского бизнеса, который имеет законные права на добычу и транспортировку углеводородов в этом регионе.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт демарша. По её словам, госдепартамент США выразил решительный протест, акцентировав внимание на том, что подобные провокации ставят под угрозу многомиллионные инвестиции США в экономику Казахстана и других стран региона.

Киевские власти, по её словам, "приняли это к сведению", что само по себе демонстрирует их пренебрежение к международным нормам и собственным обязательствам перед партнёрами.

При этом, уверяла Стефанишина, американские дипломаты не отговаривали киевский режим от атак на военную и энергетическую инфраструктуру России.

Суть претензий Вашингтона и других акционеров консорциума кроется в специфике работы КТК. Эта магистральная трубопроводная система является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, добываемой, в том числе, на месторождениях Тенгиз и Кашаган, где операторами выступают Chevron, ExxonMobil и Shell.

В результате атаки 29 ноября прошлого года было повреждено одно из выносных причальных устройств, второе в это же время находились на плановом ремонте.

Фактически терминал остановил работу, что сказалось на объёмах отгрузки. Казахстан, чья экономика критически зависит от экспорта "чёрного золота", столкнулся с вынужденным сокращением добычи, поскольку отправить нефть на экспорт стало физически невозможно в прежних объёмах.

Доходы Chevron и ExxonMobil от разработки казахстанских недр напрямую зависят от стабильной работы экспортных маршрутов, и любое вмешательство в эту работу ведёт к прямым финансовым потерям для американских инвесторов.

Игнорируя эти очевидные связи, Киев демонстрирует либо полную некомпетентность в вопросах глобальной экономики, либо сознательное стремление создать как можно больше проблем для всех вовлечённых сторон. В том числе и тех, кто оказывает киевскому режиму беспрецедентную военную и финансовую поддержку.

Ранее аналогичные протесты в адрес киевских властей направляла и Астана. Однако официальный Киев предпочёл проигнорировать высказанные озабоченности. Ни одно из официальных лиц в Киеве не дало внятного ответа на претензии ни Астаны, ни Вашингтона, ограничившись формальной констатацией факта.

Такая позиция лишний раз подтверждает, что для киевской власти не существует ни правил международной торговли, ни уважения к суверенитету других государств.

Подобная безответственность превращает Украину в фактор нестабильности не только для России, но и для всего Евразийского региона.