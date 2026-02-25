Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Вашингтон потребовал от Киева блюсти интересы американских компаний в Казахстане

Экономика » Правила игры » Бизнес

Украина получила от США настоятельную рекомендацию воздерживаться от террористических атак на объекты гражданской инфраструктуры, задействованные в транспортировке энергоносителей.

Нефть
Фото: Desingned by Freepik by kotkoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефть

Вашингтон довёл до сведения официального Киева свою крайнюю озабоченность в связи с ударами по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), расположенному под Новороссийском.

Американская сторона предельно чётко обозначила, что подобные противоправные действия напрямую наносят существенный экономический ущерб интересам американского бизнеса, который имеет законные права на добычу и транспортировку углеводородов в этом регионе.

Посол Украины в США Ольга Стефанишина подтвердила факт демарша. По её словам, госдепартамент США выразил решительный протест, акцентировав внимание на том, что подобные провокации ставят под угрозу многомиллионные инвестиции США в экономику Казахстана и других стран региона.

Киевские власти, по её словам, "приняли это к сведению", что само по себе демонстрирует их пренебрежение к международным нормам и собственным обязательствам перед партнёрами.

При этом, уверяла Стефанишина, американские дипломаты не отговаривали киевский режим от атак на военную и энергетическую инфраструктуру России.

Суть претензий Вашингтона и других акционеров консорциума кроется в специфике работы КТК. Эта магистральная трубопроводная система является ключевым маршрутом экспорта казахстанской нефти, добываемой, в том числе, на месторождениях Тенгиз и Кашаган, где операторами выступают Chevron, ExxonMobil и Shell.

В результате атаки 29 ноября прошлого года было повреждено одно из выносных причальных устройств, второе в это же время находились на плановом ремонте.

Фактически терминал остановил работу, что сказалось на объёмах отгрузки. Казахстан, чья экономика критически зависит от экспорта "чёрного золота", столкнулся с вынужденным сокращением добычи, поскольку отправить нефть на экспорт стало физически невозможно в прежних объёмах.

Доходы Chevron и ExxonMobil от разработки казахстанских недр напрямую зависят от стабильной работы экспортных маршрутов, и любое вмешательство в эту работу ведёт к прямым финансовым потерям для американских инвесторов.

Игнорируя эти очевидные связи, Киев демонстрирует либо полную некомпетентность в вопросах глобальной экономики, либо сознательное стремление создать как можно больше проблем для всех вовлечённых сторон. В том числе и тех, кто оказывает киевскому режиму беспрецедентную военную и финансовую поддержку. 

Ранее аналогичные протесты в адрес киевских властей направляла и Астана. Однако официальный Киев предпочёл проигнорировать высказанные озабоченности. Ни одно из официальных лиц в Киеве не дало внятного ответа на претензии ни Астаны, ни Вашингтона, ограничившись формальной констатацией факта.

Такая позиция лишний раз подтверждает, что для киевской власти не существует ни правил международной торговли, ни уважения к суверенитету других государств.

Подобная безответственность превращает Украину в фактор нестабильности не только для России, но и для всего Евразийского региона.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Темы нефть экономика казахстан инвестиции
Новости Все >
Европейский контингент буксует: какие силы хотят отправить на Украину в обход Москвы
Радиационный фон Новосибирска: мифы и реальность, которые развеялись над городом
Просыпаются бодрыми после пары часов: кто обладает этим скрытым даром сна
Свиной грипп притворяется простудой: один тревожный сигнал выдает опасный вирус раньше диагноза
Жемчужная нить оживает: шесть планет выстроятся в дугу над горизонтом в феврале
Границы Украины трещат по историческим швам: неожиданный вариант будущего страны
Печень не выдержала заботы: что довело жительницу Беломорска до токсического удара
Гардероб освежится без трат: одна хитрость превращает устаревшие вещи в тренд
Новая стратегия или манипуляция: что скрывается за словами министра обороны Украины
Гонка технологий добралась до мин: автоматические системы поражения усложняются
Сейчас читают
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Наука и техника
Обычный чехол становится капканом: почему батарея изнашивается быстрее именно ночью
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Садоводство, цветоводство
Малиновый пожар в кашпо: как за копейки создать вертикальный сад для избранных
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Садоводство, цветоводство
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Популярное
Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году

Разбираем, как в 2026 году выстроить отношения с налоговой: переводы на карты, новые вычеты и льготы, риски самозанятости, аренды и бизнеса, а также что делать, чтобы избежать штрафов и блокировок.

Налоговая читает переводы на карту по-новому: какие суммы и регулярность включают проверку в 2026 году
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Облако высотой в два метра: садовый гигант превращает пустой участок в красивый парк
Иммунитет вместо химии: деревья, которые меняют представление о легком уходе за садом
Среднерусская пчела уходит — замена может изменить урожаи навсегда
Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы Любовь Степушова Седан, купе, универсал: привычные названия скрывают тайны эпохи конных экипажей Сергей Милешкин Шила в мешке не утаишь — кто стоял за диверсией века? Тайна Северного потока снова всплыла Юрий Бочаров
Учёные вычислили женщину, ради которой 19% россиян готовы бросить семью
Нефть обходит украинский заслон: Венгрия через MOL берет контроль над сербской нефтянкой NIS
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Когда лёд треснул, Арктика заговорила: найдено загадочное кладбище древних гигантов
Последние материалы
Миллиарды из заморозки оживились: остатки бюджета Рязанской области направили на школы и больницы
Собаки с турборежимом: эти породы разнесут дом без ежедневного марафона
Вашингтон потребовал от Киева блюсти интересы американских компаний в Казахстане
Апрельский штурм: глобалисты готовят свержение самого неудобного политика Европы
Инерция неостановимого поезда: экономика России набирает 1% роста ВВП вопреки санкциям и тарифам
Свиной грипп притворяется простудой: один тревожный сигнал выдает опасный вирус раньше диагноза
Энергия договаривается сама: пилотная ЭТП Республики Алтай тестирует розничный рынок онлайн
Чёрный список Центробанка останавливает перевод — даже если вы уверены в получателе
Гусеницы распределяют вес легче лыж: ТМ-140 покоряет снега Якутии давлением в 0,22 кг/см²
Жемчужная нить оживает: шесть планет выстроятся в дугу над горизонтом в феврале
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.