Игорь Рябов

Сталь тянет города вверх легче облака: первый курс по каркасам высоток стартует в МГСУ

Экономика » Производство

В Национальном исследовательском Московском государственном строительном университете (НИУ МГСУ) стартует первый в России курс по проектированию гражданских зданий на стальном каркасе. Программа создана в партнерстве с Ассоциацией развития стального строительства (АРСС) и экспертами "Северсталь Инжиниринг". Это шаг к популяризации технологии, которая сочетает элегантность формы с физической мощью металла.

Строительные леса
Фото: https://unsplash.com by Etienne Girardet is licensed under Free
Строительные леса

Сталь как материал для каркасов высоток — это не просто тренд, а триумф физики: модуль упругости около 200 ГПа позволяет конструкциям выдерживать нагрузки в десятки раз выше собственного веса, поглощая вибрации от ветра или землетрясений. В антропологическом смысле эволюция жилья от каменных коробок к стальным скелетам отражает нашу тягу к вертикали, к небу, где металл становится продолжением человеческой амбициозности.

Курс ориентирован на проектировщиков, инженеров и студентов, предлагая комплекс от нормативов до практики: расчеты усилий, монтажные узлы, огнезащиту. Занятия начнутся в ближайшие месяцы, открывая двери в будущее, где сталь формирует городские силуэты с грацией и надежностью.

В этом материале:

Что нового в курсе МГСУ

Курс "Проектирование многоэтажных гражданских зданий со стальным каркасом" — первая полная программа в России, охватывающая теорию и практику. Она включает нормативную базу, расчеты перемещений и усилий, конструирование узлов. Учебное пособие АРСС по многоэтажным жилым домам уже интегрировано в занятия, давая реальные примеры.

Это не просто лекции: слушатели освоят компоновку несущих схем, нагрузки, живучесть конструкций. Физика здесь оживает — от распределения напряжений по всему каркасу до моделирования динамических нагрузок в программном обеспечении.

"Стальной каркас ускоряет строительство на месяцы, снижая риски и затраты, что критично для растущих городов", — в беседе с Pravda. Ru поделился экономист по рынку труда Ирина Костина.

Почему сталь прочнее других материалов

Физика стали проста и изысканна: предел текучести 235-355 МПа, пластичность позволяет деформироваться без разрушения, диссипируя энергию толчков. В отличие от бетона (30 ГПа модуль), сталь изотропна — свойства одинаковы во всех направлениях, идеально для высоток.

Антропология добавляет шарма: наши предки строили из камня, но сталь — это металлургия бронзового века в мегаполисе, где каркас несет небеса. Коррозия? Современные покрытия блокируют окисление, продлевая жизнь на века.

Что входит в программу обучения

От нагрузок на каркасы до основ конструирования: курс разбирает СП 294.1325800.2017 по стальным конструкциям, СП 433.1325800.2019 по огнезащите. Монтажные узлы, нормы ГОСТ Р 53295 — все с примерами реализованных проектов жилых домов, школ.

Практика фокусируется на гражданских объектах: расчет перемещений, усилия в элементах, подбор материалов. Это готовит к реальным вызовам — от ветровых нагрузок до сейсмики.

Параметр Значение для стального каркаса
Сокращение сроков строительства 2-6 месяцев за счет параллельного проектирования и монтажа
Соотношение прочности к весу Высокое, легче бетона в 2-3 раза
Огнестойкость До R90 с покрытиями по ГОСТ Р 53295

Такие характеристики делают сталь выбором для эстетики и безопасности, где каждый балочный узел — как нерв в теле здания.

Преимущества зданий на стальном каркасе

Скорость монтажа — ключ: элементы собирают на заводе, как конструктор, ускоряя возводимость на 30-50%. Легкость снижает нагрузку на фундамент, экономя бетон и время. Экологичность: переработка 100%, минимум отходов.

В физике — запас прочности, в антропологии — свобода форм: открытые пространства без стен-опор, как в модных лофтах. Для России с ее климатом — плюс: монтаж зимой без простоев.

Кто ведет курс и разрабатывал программу

Преподаватели — элита МГСУ: завкафедрой "Металлические и деревянные конструкции" Александр Туснин, директор Института ПГС, профессор, д. т.н. АРСС внесла опыт, включая Юрия Веселова из "Северстали" — члена совета директоров.

"Сталь позволяет уникальные и массовые проекты для школ, детсадов по нормам", — отметил Веселов. Их экспертиза гарантирует практику из реальных мегапроектов.

"Подготовка таких кадров усилит рынок труда в строительстве, где навыки важнее теории", — в разговоре с Pravda. Ru рассказал макроэкономист Артём Логинов.

Ответы на популярные вопросы о стальном строительстве гражданских зданий

Сколько стоит стальной каркас по сравнению с бетонным?

Себестоимость сопоставима, но сроки короче — окупаемость за счет скорости и меньшего фундамента. Экономия до 20% на логистике.

Держит ли сталь огонь?

Да, с огнезащитными покрытиями предел R60-R120 по СП 2.13130. Сталь не горит, только нагревается, теряя прочность при 600°C — покрытия спасают.

Подходит ли для жилых домов?

Идеально: легкие перегородки, большие окна, сейсмостойкость. В Европе и США — норма для высоток до 50 этажей.

"Курс заполнит пробел в квалификации, сделав сталь стандартом", — объяснил специалист по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Экспертная проверка: экономист по рынку труда Ирина Костина; макроэкономист Артём Логинов; специалист по тарифам ЖКХ Рабов Артём.

Автор Игорь Рябов
Игорь Рябов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Темы строительство
