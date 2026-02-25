Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков

Панама отобрала порты у компании из Гонконга после угроз США

Власти Панамы приняли решение аннулировать ключевые контракты на управление портами, которые ранее принадлежали дочерней структуре гонконгского конгломерата CK Hutchison.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соответствующие терминалы, расположенные у стратегически важного Панамского канала, были переданы под временное управление компаниям A. P. Moller-Maersk и Mediterranean Shipping Co. (MSC), сообщил телеканал CNBC.

Основанием послужил вердикт, вынесенный Верховным судом Панамы. Высшая судебная инстанция страны признала прежние концессионные соглашения неконституционными.

В связи с этим государство взяло на себя непосредственный контроль над инфраструктурой портов Бальбоа и Кристобаль. Управление будет осуществляться на временной основе вплоть до проведения нового конкурса и выдачи концессии, срок которой может составить до 18 месяцев.

Временными операторами стратегических объектов назначены крупнейшие игроки мирового рынка морских перевозок. Порт Бальбоа перейдёт под управление APM Terminals, являющегося подразделением датского гиганта A. P. Moller-Maersk.

В свою очередь, порт Кристобаль будет временно курировать Terminal Investment, дочернее предприятие швейцарской Mediterranean Shipping Co.

Реакция со стороны прежнего концессионера не заставила себя долго ждать. В CK Hutchison заявили о прекращении своей операционной деятельности на данных терминалах.

Представители холдинга назвали президентский указ, инициировавший этот процесс, незаконным и не соответствующим нормам международного права, регулирующим инвестиционные соглашения.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал с резкими заявлениями, выражая намерение вернуть Вашингтону контроль над Панамским каналом. По его утверждению, американские коммерческие и военные суда вынуждены платить за проход по этой водной артерии неоправданно высокие сборы.

Кроме того, американская администрация выражала обеспокоенность растущим влиянием Китая в регионе, видя в этом угрозу своим национальным интересам.

Именно после этих заявлений о китайском влиянии ситуация начала развиваться стремительно. CK Hutchison, стремясь, вероятно, снизить политические риски, согласилась продать значительную часть своих активов, включая панамские, консорциуму инвесторов во главе с американским финансовым гигантом BlackRock.

Сумма потенциальной сделки оценивалась почти в 23 миллиарда долларов. Однако власти Китая подвергли эту сделку резкой критике и фактически затормозили её реализацию.

Пекин также направил Панаме предупреждение о возможных негативных политических и экономических последствиях, которые могут наступить для двусторонних отношений.

В частности, китайское правительство рекомендовало своим государственным компаниям свернуть или сократить участие в инвестиционных проектах на территории Панамы.

После того как панамское правительство официально аннулировало контракт с холдингом CK Hutchison, Китай дал указание госкомпаниям приостановить все переговоры по новым проектам в этой центральноамериканской стране.

Эти события подчёркивают, что контроль над портовой инфраструктурой стал не просто коммерческим вопросом, а важным элементом глобальной геополитической борьбы за влияние на ключевые торговые маршруты.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру
Панама отобрала порты у компании из Гонконга после угроз США
