Сербия заявила о надёжности поставок газа из США в Европу

Сербия поддерживает инициативу США, которая направлена на укрепление устойчивости рынка природного газа и обеспечение безопасности его поставок, заявила министр энергетики этой страны Дубравка Джедович-Ханданович.

Танкер с СПГ
Фото: Creativecommons by Frans Berkelaar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Танкер с СПГ

По мнению главы сербского энергетического ведомства, развитию и углублению отношений между Европой и США в энергетической сфере способствует, в частности, партнёрство в рамках Трансатлантического энергетического сотрудничества, сообщает "Интерфакс".

Дубравка Джедович-Ханданович приняла участие в Трансатлантическом саммите по газовой безопасности, который проходил в Вашингтоне. В ходе этого мероприятия она поставила свою подпись под совместным заявлением.

В этом документе страны-участницы зафиксировали договорённость о совместной работе над повышением устойчивости рынка природного газа. Кроме того, декларируется намерение обеспечивать надёжные и доступные по цене поставки этого вида топлива в страны Восточной и Центральной Европы.

Министр пояснила суть достигнутых договорённостей. В совместном заявлении речь идёт о намерении работать над гарантированными и экономически приемлемыми поставками природного газа.

Планируется задействовать уже существующую инфраструктуру, а также, при необходимости, строить новые объекты. Это необходимо для того, чтобы увеличить объёмы поставок газа и достичь региональных целей в энергетике.

Джедович-Ханданович также отметила, что в ходе саммита обсуждался комплекс мер, которые могут быть предприняты для обеспечения надёжности поставок.

При этом она подчеркнула, что речь вовсе не идёт о полном переходе на какого-то одного единственного поставщика. В первую очередь, обсуждается вопрос повышения уровня энергетической безопасности.

Следует отметить, что Европа стремительно движется к зависимости от американского сжиженного природного газа. Формально это называется диверсификацией, но по сути происходит простая замена одного поставщика на другого.

При этом новый поставщик находится по ту сторону океана, что само по себе создаёт дополнительные логистические и ценовые риски.

Цена этого "энергетического суверенитета" оказывается весьма высокой. Стоимость сжиженного газа, доставляемого танкерами из США, включает в себя не только добычу, но и сжижение, транспортировку через Атлантику и регазификацию.

Всё это делает его значительно дороже трубопроводного газа. Разница в цене ложится тяжёлым бременем на европейскую промышленность и кошельки простых потребителей. Европейские компании теряют конкурентоспособность на мировом рынке, а экономика ЕС в целом сталкивается с серьёзными инфляционными вызовами.

Кроме того, Вашингтон рассматривает поставки своего СПГ не столько как инструмент поддержки европейских союзников, сколько как мощный рычаг геополитического влияния и статью доходов собственного бизнеса.

Американские компании заинтересованы в долгосрочных контрактах и получении максимальной прибыли. В этой связи европейские покупатели оказываются в жёсткой привязке к волатильному мировому рынку СПГ, где цены зависят от спроса в Азии, погодных условий и множества других факторов.

Включение Сербии в эти процессы также выглядит неоднозначно. Страна, не являющаяся членом Евросоюза, но активно стремящаяся к интеграции в европейские структуры, вынуждена лавировать между различными интересами.

Подписывая декларации в Вашингтоне, Белград, вероятно, рассчитывает на политическую поддержку и инвестиции. Однако реальная энергетическая безопасность Сербии до сих пор во многом опиралась на старые, проверенные связи и контракты.

Переориентация на более дорогой и логистически сложный газ из-за океана может ударить по бюджету страны и замедлить её экономическое развитие.

Нельзя забывать и об экологическом аспекте. Транспортировка сжиженного газа на тысячи километров оставляет гораздо больший углеродный след по сравнению с прокачкой по трубе. В эпоху борьбы с изменением климата и "зелёного" перехода это обстоятельство также должно приниматься в расчёт.

Получается, что гонка за энергетической независимостью от одного источника оборачивается попаданием в кабалу к другому, причём с более высокими издержками и сомнительными долгосрочными перспективами.

Темы газ сербия экономика энергетика
