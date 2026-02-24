Еврокомиссия предложит полностью запретить импорт российской нефти после выборов в Венгрии

Еврокомиссия вновь пытается закрутить гайки в санкционной политике в отношении России. На этот раз под прицел попали оставшиеся поставки нефти.

Фото: flickr.com by BriYYZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Здание парламента Венгрии

В Брюсселе готовят проект документа о введении бессрочного и тотального эмбарго на импорт российской нефти, сообщает Reuters.

Предварительной датой для обнародования этой инициативы назначено 15 апреля. Однако за ней скрывается весьма показательный политический расчёт.

Выбор 15 апреля выглядит как попытка Брюсселя сыграть "ва-банк", не вмешиваясь напрямую во внутреннюю политику одного из самых строптивых членов Евросоюза.

В Венгрии 12 апреля состоятся парламентские выборы. В Еврокомиссии прекрасно осознают, что премьер-министр Виктор Орбан, известный своим скептицизмом в отношении санкционной политики, может превратить тему энергобезопасности в свой главный козырь.

Объявление о полной остановке нефти аккурат перед голосованием сыграло бы на руку венгерскому лидеру, позволив ему представить Брюссель в образе внешнего врага, угрожающего благосостоянию граждан.

Поэтому в ЕК предпочли проявить "деликатность", отложив санкционную дубину на несколько дней после волеизъявления венгров. Впрочем, в Брюсселе подчёркивают, что дата всё ещё предварительная и может быть скорректирована — видимо, в зависимости от развития внутриполитической ситуации в Венгрии.

Нынешняя инициатива идёт дальше предыдущих ограничений. Напомним, что с конца 2022 года в Евросоюзе уже действует запрет на импорт российской нефти, но с существенной лазейкой: покупать сырьё по трубопроводам разрешено тем странам, которые не имеют выхода к морю и чья инфраструктура заточена исключительно под советские нефтепроводы.

Этим исключением на протяжении долгого времени пользовались Венгрия и Словакия. Теперь же Брюссель намерен перекрыть и этот канал.

Ранее в Еврокомиссии уже утвердили аналогичный график по газу: с апреля 2026 года запрещён импорт сжиженного природного газа по краткосрочным контрактам, с лета вводится запрет на краткосрочные поставки по трубам, а к 2027 году ЕС планирует полностью отказаться от российского трубопроводного газа и СПГ.

Ситуация осложняется тем, что сам процесс отказа идёт далеко не гладко, и план Брюсселя трещит по швам, даже не будучи официально запущенным.

Венгрия и Словакия уже столкнулись с проблемами в энергетике. С 27 января поставки по южной ветке нефтепровода "Дружба" были полностью остановлены. Киев официально заявил, что причиной стала атака российского дрона по энергетической инфраструктуре, но в Будапеште и Братиславе в этом видят совсем другую историю.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто открыто обвинил Украину в сговоре с Брюсселем, назвав остановку транзита прямым политическим шантажом и ударом по суверенитету Венгрии.

Венгрия и Словакия, чьи НПЗ (принадлежащие венгерской компании MOL) на 90 процентов зависят от российской нефти, оказались на грани топливного голода.

Будапешт был вынужден выпустить из государственных резервов 250 тысяч тонн нефти, чтобы обеспечить минимальную загрузку своих заводов. Имеющихся запасов, по оценкам экспертов, стране хватит максимум на три месяца.

В поисках выхода из тупика Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой разрешить транзит российской нефти по Адриатическому трубопроводу (Adria). План заключается в том, чтобы доставлять танкерами нефть в хорватский порт Омишаль, а оттуда перекачивать её по трубе в Венгрию.

Формально это разрешено исключениями из санкций: если трубопроводные поставки прерываются по независящим от страны причинам, допускается импорт морем. Однако и здесь всё упирается в технические и экономические сложности.

Пропускная способность Adria ограничена, и загрузить его в объёмах, сопоставимых с поставками по "Дружбе", будет крайне сложно.

Кроме того, даже сам этот маршрут удорожает логистику. По оценкам экспертов, себестоимость барреля для венгерских НПЗ может вырасти на шесть долларов за счёт фрахта, перевалки и страховки.

Это ставит MOL в сложное положение, но даже с учётом удорожания российская нефть всё равно остаётся для региона более выгодной, чем, скажем, американская.

Ответ Венгрии не заставил себя ждать. Будапешт не только заблокировал 20-й пакет санкций против России, но и отказался одобрить выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро, увязав это решение с возобновлением транзита нефти.

Более того, венгерская сторона объявила о прекращении поставок дизельного топлива на Украину, что стало асимметричным, но болезненным ответом на блокировку "Дружбы" .

Вся эта ситуация обнажает глубокий раскол внутри Евросоюза. Брюссель, декларируя единство и необходимость наказания России, на практике действует жёстко и подчас в ущерб интересам собственных же членов.

Вместо того чтобы искать компромиссы и помогать странам, не имеющим выхода к морю, с диверсификацией, Еврокомиссия усиливает давление, фактически подталкивая Венгрию и Словакию к экономическим потерям.

Планы полного нефтяного эмбарго — это не столько продуманная стратегия, сколько попытка сохранить лицо и продемонстрировать "единство" Запада, даже если это единство достигается путём экономического удушения собственных стран-членов.

Выбор даты 15 апреля лишь подчёркивает: в Брюсселе прекрасно понимают, что их политика непопулярна и разрушительна для европейской промышленности.

Истинная цена такого эмбарго — дальнейшая деиндустриализация Европы, усугубление энергетической бедности и окончательное разрушение единого экономического пространства ЕС в угоду геополитическим амбициям евробюрократии.